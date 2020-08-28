https://ria.ru/20200828/pushkov-1576405888.html

Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии

Польша намерена втянуть Белоруссию в зону своего влияния, такое мнение в Twitter высказал российский сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T00:54

2020-08-28T00:54

2020-08-28T09:54

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

мид белоруссии

алексей пушков

польша

белоруссия

варшава

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> намерена втянуть <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> в зону своего влияния, такое мнение в <a href="https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1299074960091160586" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> высказал российский сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a>.Как считает парламентарий, распространение своего влияния на соседнюю страну является стратегической задачей для <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a>. Польские власти уже выделили на это деньги и усиливают инфраструктуру своего влияния в Белоруссии, утверждает политик.Пушков также выразил сомнение в том, что дипломатический протест, который <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> выразил Польше, даст какой-либо эффект. "Дипломатическими протестами политику Варшавы не изменишь", — отметил Пушков.Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что победу одержала <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, и требует проведения новых выборов.В первые дни акции подавлялись силовиками. В отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, в ходе первых акций задержали более 6,7 тысяч человек. Как сообщало МВД республики, из-за беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Погибли трое протестующих.

https://ria.ru/20200827/lukashenko-1576373004.html

https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576250633.html

https://ria.ru/20200826/pushkov-1576357242.html

Ярослав Погодин Проблема Польши как государства схожа расслоению личности у человека 56

Анна Ивановна Ну да, ну да, помнится перед созданием ЛНР и ДНР жириновский тоже что-то такое рассказывал о желаниях стран - соседок.. 48

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польша

белоруссия

варшава

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, мид белоруссии, алексей пушков, польша, белоруссия, варшава, в мире