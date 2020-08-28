Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/pushkov-1576405888.html
Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
Польша намерена втянуть Белоруссию в зону своего влияния, такое мнение в Twitter высказал российский сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T00:54
2020-08-28T09:54
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
мид белоруссии
алексей пушков
польша
белоруссия
варшава
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576410736_0:0:2853:1605_1400x0_80_0_0_d4024e2ddc6f4c4fb99925081983f064.jpg
<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> намерена втянуть <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> в зону своего влияния, такое мнение в <a href="https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1299074960091160586" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> высказал российский сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a>.Как считает парламентарий, распространение своего влияния на соседнюю страну является стратегической задачей для <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a>. Польские власти уже выделили на это деньги и усиливают инфраструктуру своего влияния в Белоруссии, утверждает политик.Пушков также выразил сомнение в том, что дипломатический протест, который <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> выразил Польше, даст какой-либо эффект. "Дипломатическими протестами политику Варшавы не изменишь", — отметил Пушков.Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что победу одержала <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, и требует проведения новых выборов.В первые дни акции подавлялись силовиками. В отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, в ходе первых акций задержали более 6,7 тысяч человек. Как сообщало МВД республики, из-за беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Погибли трое протестующих.
https://ria.ru/20200827/lukashenko-1576373004.html
https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576250633.html
https://ria.ru/20200826/pushkov-1576357242.html
Проблема Польши как государства схожа расслоению личности у человека
56
Ну да, ну да, помнится перед созданием ЛНР и ДНР жириновский тоже что-то такое рассказывал о желаниях стран - соседок..
48
17
польша
белоруссия
варшава
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576410736_47:0:2563:1887_1400x0_80_0_0_1d9183af9b28be11b4c87240efdffae8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, мид белоруссии, алексей пушков, польша, белоруссия, варшава, в мире

Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии

00:54 28.08.2020 (обновлено: 09:54 28.08.2020)
12997
© AP Photo / Czarek SokolowskiЖители Варшавы на шествии в поддережку протестов в соседней Беларуси
Жители Варшавы на шествии в поддережку протестов в соседней Беларуси
© AP Photo / Czarek Sokolowski
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Польша намерена втянуть Белоруссию в зону своего влияния, такое мнение в Twitter высказал российский сенатор Алексей Пушков.
Как считает парламентарий, распространение своего влияния на соседнюю страну является стратегической задачей для Варшавы. Польские власти уже выделили на это деньги и усиливают инфраструктуру своего влияния в Белоруссии, утверждает политик.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 12:13Протесты в Белоруссии
Лукашенко обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область
Пушков также выразил сомнение в том, что дипломатический протест, который МИД Белоруссии выразил Польше, даст какой-либо эффект. "Дипломатическими протестами политику Варшавы не изменишь", — отметил Пушков.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская, и требует проведения новых выборов.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
24 августа, 16:33Протесты в Белоруссии
Литва призвала США ответить на "жестокость" в Белоруссии
В первые дни акции подавлялись силовиками. В отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
По официальным данным, в ходе первых акций задержали более 6,7 тысяч человек. Как сообщало МВД республики, из-за беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Погибли трое протестующих.
Участники акции протеста в Минске
26 августа, 22:39Протесты в Белоруссии
Пушков оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России
2401236436
Обсудить 17
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииАлексей ПушковПольшаБелоруссияВаршаваВ мире
Популярные комментарии
Проблема Польши как государства схожа расслоению личности у человека
28 августа, 01:07
Ярослав Погодин
4830005
Ну да, ну да, помнится перед созданием ЛНР и ДНР жириновский тоже что-то такое рассказывал о желаниях стран - соседок..
28 августа, 01:05
АИАнна Ивановна
4210338
Рекомендуем
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
АПЛ К-186 Омск
Источник объяснил появление российской подлодки у берегов Аляски
Рижский порт
Латвийский депутат призвал использовать "ненавистный русский язык"
Малый ракетный корабль проекта 21631 Великий Устюг и Углич на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии
Американские рыбаки пожаловались на российские корабли в Беринговом море
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
Американская подводная лодка USS Seawolf (SSN 21) у берегов Тромсё. 21 августа 2020
СМИ: США послали России "сигнал" с помощью секретной подлодки
Охранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США
Обвиненный в шпионаже в пользу России американец объяснил свой поступок
Опубликовано видео нападения на автобус под Харьковом
Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
Певица Ольга Бузова выступает на международном музыкальном фестивале Жара в Баку
Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
Цветение подсолнечника
Стали известны самые токсичные продукты с огорода
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Пентагон прокомментировал инцидент с российскими военными в Сирии
Военнослужащие армии США проходят тестирование на коронавирус в Лас-Вегасе
США: хватит вести экономические войны с миром. Начнем настоящие
Полицейская машина
Россиянина Спицына задержали сразу после прибытия в США
Город Минск
Глава МИД Украины сообщил о приостановке всех контактов с Белоруссией
Телеведущая Елена Малышева
Малышева показала свою спальню и раскрыла секрет здорового сна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:54Абэ попросил преемника включиться в решение задачи по мирному договору
11:53В СФ рассчитывают на подписание мирного договора с новым премьером Японии
11:52В крупном ДТП в Якутии пострадали 16 человек
11:47Россия высылает советника посольства Норвегии из-за шпионского скандала
11:44В России завершены испытания самой компактной станции спутниковой связи
11:34Коронавирус удастся победить через полгода, уверен Собянин
11:33Минобороны Белоруссии предупредило о перемещении военной техники
11:23Белорусская ассоциация журналистов осудила задержания сотрудников СМИ
11:23"Оскар" оставит "женские" и "мужские" награды, сообщили в Киноакадемии
11:22Капитан первого ранга оценил появление российской подлодки вблизи Аляски
11:18Попова рассказала, сколько процентов россиян имеют иммунитет к COVID-19
11:14Новый комплекс для борьбы с БПЛА могут отправить в Сирию, заявил Шойгу
11:13Роспотребнадзор рассказал о работе школ в условиях пандемии COVID-19
11:08Россия привлекла более 50 кораблей и судов к учениям в Арктике
11:08Летевший из Самары в Сургут самолет вынужденно сел в Уфе
11:06В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости COVID-19 на курортах
11:05В Китае отказались комментировать отставку Абэ
10:55Попова рассказала о результатах исследования на иммунитет к COVID-19
10:55В России создадут новую боевую машину пехоты "Манул"
10:51В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России
Лента новостейМолния