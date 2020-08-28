https://ria.ru/20200828/ptitsefabrika-1576427477.html
Паслер: восстановить птицефабрику "Родина" - важная задача для Оренбуржья
Восстановление в полном объеме работы сорочинской птицефабрики "Родина" в полном объеме - одна из стратегических задач для региона, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T13:11
2020-08-28T13:11
2020-08-28T13:11
оренбургская область
денис паслер
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<strong>ОРЕНБУРГ, 28 авг – РИА Новости</strong>. Восстановление в полном объеме работы сорочинской птицефабрики "Родина" в полном объеме - одна из стратегических задач для региона, сообщил губернатор Оренбургской области <a href="https://ria.ru/person_Denis_Pasler" target="_blank">Денис Паслер</a> на встрече с руководством предприятия.Птицефабрика "Родина" - одно из крупнейших предприятий западного Оренбуржья, снабжает яйцом и куриным мясом Сорочинск, Бузулук, Тоцкое и Оренбург. В конце 2018 года предприятие было признано банкротом, накапливались долги по зарплате, оплате электроэнергии, наблюдался дефицит кормов.Сегодня на предприятии отремонтирована кровля, в цехах налажено электроснабжение и автоматика, отремонтировано вентиляционное оборудование и решен вопрос с подачей газа. Принято решение о приобретении в лизинг производственного оборудования, которое планируется запустить уже в конце ноября. Продолжаются работы по благоустройству и очистке территории.На сегодняшний день на предприятии работают 30 человек, к концу года коллектив прирастет еще на десять работников. Планируется в октябре завести на фабрику около 80 тысяч голов молодняка, а в следующем году - довести поголовье до 225 тысяч и наращивать мощности далее.
https://ria.ru/20200827/orenburg-1576386086.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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денис паслер
ОРЕНБУРГ, 28 авг – РИА Новости
. Восстановление в полном объеме работы сорочинской птицефабрики "Родина" в полном объеме - одна из стратегических задач для региона, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер
на встрече с руководством предприятия.
"Восстановление предприятия – стратегическая задача. Это важно не только для экономики области. В первую очередь, мы говорим о людях, которые будут здесь работать. Рынок сбыта сегодня более чем достаточный, региональный Минсельхоз будет и дальше оказывать необходимую поддержку в этой работе", – сказал Паслер.
Птицефабрика "Родина" - одно из крупнейших предприятий западного Оренбуржья, снабжает яйцом и куриным мясом Сорочинск, Бузулук, Тоцкое и Оренбург. В конце 2018 года предприятие было признано банкротом, накапливались долги по зарплате, оплате электроэнергии, наблюдался дефицит кормов.
Сегодня на предприятии отремонтирована кровля, в цехах налажено электроснабжение и автоматика, отремонтировано вентиляционное оборудование и решен вопрос с подачей газа. Принято решение о приобретении в лизинг производственного оборудования, которое планируется запустить уже в конце ноября. Продолжаются работы по благоустройству и очистке территории.
На сегодняшний день на предприятии работают 30 человек, к концу года коллектив прирастет еще на десять работников. Планируется в октябре завести на фабрику около 80 тысяч голов молодняка, а в следующем году - довести поголовье до 225 тысяч и наращивать мощности далее.