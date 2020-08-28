https://ria.ru/20200828/ptitsefabrika-1576427477.html

Паслер: восстановить птицефабрику "Родина" - важная задача для Оренбуржья

Восстановление в полном объеме работы сорочинской птицефабрики "Родина" в полном объеме - одна из стратегических задач для региона, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T13:11

2020-08-28T13:11

2020-08-28T13:11

оренбургская область

денис паслер

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<strong>ОРЕНБУРГ, 28 авг – РИА Новости</strong>. Восстановление в полном объеме работы сорочинской птицефабрики "Родина" в полном объеме - одна из стратегических задач для региона, сообщил губернатор Оренбургской области <a href="https://ria.ru/person_Denis_Pasler" target="_blank">Денис Паслер</a> на встрече с руководством предприятия.Птицефабрика "Родина" - одно из крупнейших предприятий западного Оренбуржья, снабжает яйцом и куриным мясом Сорочинск, Бузулук, Тоцкое и Оренбург. В конце 2018 года предприятие было признано банкротом, накапливались долги по зарплате, оплате электроэнергии, наблюдался дефицит кормов.Сегодня на предприятии отремонтирована кровля, в цехах налажено электроснабжение и автоматика, отремонтировано вентиляционное оборудование и решен вопрос с подачей газа. Принято решение о приобретении в лизинг производственного оборудования, которое планируется запустить уже в конце ноября. Продолжаются работы по благоустройству и очистке территории.На сегодняшний день на предприятии работают 30 человек, к концу года коллектив прирастет еще на десять работников. Планируется в октябре завести на фабрику около 80 тысяч голов молодняка, а в следующем году - довести поголовье до 225 тысяч и наращивать мощности далее.

https://ria.ru/20200827/orenburg-1576386086.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер