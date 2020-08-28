https://ria.ru/20200828/protesty-1576423872.html

Песков прокомментировал действия силовиков в Белоруссии

Если нарушения в действиях силовиков против протестовавших в Белоруссии имели место, то это тема для разбирательства внутри страны, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T12:35

2020-08-28T12:35

2020-08-28T12:35

протесты в белоруссии

россия

дмитрий песков

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Если нарушения в действиях силовиков против протестовавших в Белоруссии имели место, то это тема для разбирательства внутри страны, заявил пресс-секретарь президента России <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Он подчеркнул, что на эту тему "надо говорить очень аккуратно", потому что "очень важно зерна от плевел отличать"."Были отдельные случаи, (нарушений со стороны силовиков в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> - ред.) они фиксировались", - добавил Песков.

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/belorussiya-1576423177.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, белоруссия, в мире