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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/protesty-1576423872.html
Песков прокомментировал действия силовиков в Белоруссии
Если нарушения в действиях силовиков против протестовавших в Белоруссии имели место, то это тема для разбирательства внутри страны, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T12:35
2020-08-28T12:35
протесты в белоруссии
россия
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Если нарушения в действиях силовиков против протестовавших в Белоруссии имели место, то это тема для разбирательства внутри страны, заявил пресс-секретарь президента России <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Он подчеркнул, что на эту тему "надо говорить очень аккуратно", потому что "очень важно зерна от плевел отличать"."Были отдельные случаи, (нарушений со стороны силовиков в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> - ред.) они фиксировались", - добавил Песков.
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/belorussiya-1576423177.html
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россия, дмитрий песков, белоруссия, в мире

Песков прокомментировал действия силовиков в Белоруссии

12:35 28.08.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Если нарушения в действиях силовиков против протестовавших в Белоруссии имели место, то это тема для разбирательства внутри страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент никогда не называет случаи массового избиения сдержанной реакцией. Если подобные случаи необоснованного применения силы имели место, то, наверное, это вопрос для разбирательства внутри Белоруссии, внутри белорусских силовиков и правоохранителей, это не может быть вопросом РФ", - сказал Песков, отвечая на вопрос об оценках действий силовиков против протестовавших в Белоруссии.

Он подчеркнул, что на эту тему "надо говорить очень аккуратно", потому что "очень важно зерна от плевел отличать".
"Были отдельные случаи, (нарушений со стороны силовиков в Белоруссии - ред.) они фиксировались", - добавил Песков.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
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Протесты в БелоруссииРоссияДмитрий ПесковБелоруссияВ мире
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