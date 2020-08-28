Песков прокомментировал действия силовиков в Белоруссии
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Если нарушения в действиях силовиков против протестовавших в Белоруссии имели место, то это тема для разбирательства внутри страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Президент никогда не называет случаи массового избиения сдержанной реакцией. Если подобные случаи необоснованного применения силы имели место, то, наверное, это вопрос для разбирательства внутри Белоруссии, внутри белорусских силовиков и правоохранителей, это не может быть вопросом РФ", - сказал Песков, отвечая на вопрос об оценках действий силовиков против протестовавших в Белоруссии.
Он подчеркнул, что на эту тему "надо говорить очень аккуратно", потому что "очень важно зерна от плевел отличать".
"Были отдельные случаи, (нарушений со стороны силовиков в Белоруссии - ред.) они фиксировались", - добавил Песков.