https://ria.ru/20200828/proekt-1576453084.html

Тамбовская молодежь представила на форуме "Таврида-АРТ" проект "Гараж"

Тамбовский молодежный проект "Театральный центр "Арт-резиденция "Гараж", в поддержку которого выступил губернатор Александр Никитин, представлен в пятницу на... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T19:39

2020-08-28T19:39

2020-08-28T19:39

тамбовская область

фестиваль "таврида — арт"

александр никитин

общество

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<strong>ТАМБОВ, 28 июл - РИА Новости. </strong>Тамбовский молодежный проект "Театральный центр "Арт-резиденция "Гараж", в поддержку которого выступил губернатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Nikitin_2/" target="_blank" data-auto="true">Александр Никитин</a>, представлен в пятницу на форуме "Таврида-АРТ" в крымском Судаке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.В 2019 году арт-кластер "Таврида" при участии Университета креативных индустрий запустил программу развития региональных арт-кластеров "Арт-резиденции: создание и продвижение креативных пространств". В программе приняли участие 14 регионов РФ, в том числе и <a href="http://ria.ru/location_Tambovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тамбовская область</a>. Команды проектов прошли интенсивное обучение у лидеров креативных индустрий, специалистов по разработке и продвижению, экспертов в области создания и развития арт-резиденций и формированию творческих сообществ. В пятницу на форуме "Таврида-АРТ" прошла итоговая защита проектов, посвященных региональным арт-резиденциям. "В тамбовской арт-резиденции предусмотрены трансформируемый зал на 500 мест, образовательные студии, зал для совещаний, производственный цех для создания контента, кафе. Новая творческая площадка позволит объединить представителей креативных сообществ Тамбовской области, создать место, где сможет собираться, общаться и обмениваться опытом активная молодёжь региона", - сказал представитель пресс-службы.Глава области выступил в рамках презентации арт-резиденции "Гараж", отметив, что работа по созданию площадки ведётся очень активно, несмотря на то, что пандемия внесла коррективы в программу действий.В пресс-службе добавили, что приступить к началу строительства арт-резиденции "Гараж" планируется в августе 2021 года.

https://realty.ria.ru/20191202/1561867246.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фестиваль "таврида — арт", александр никитин, общество