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Москве предрекли девятибалльные пробки в конце августа
Прогнозируется, что пробки на дорогах Москвы в конце августа - начале сентября увеличатся до 8-9 баллов, сообщил в своей колонке руководитель Центра организации РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T18:01
2020-08-28T18:13
михаил кизлык
центр организации дорожного движения (цодд)
московское центральное кольцо (мцк)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Прогнозируется, что пробки на дорогах <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в конце августа - начале сентября увеличатся до 8-9 баллов, сообщил в своей колонке руководитель Центра организации дорожного движения <a href="http://ria.ru/person_mikhail-kizlyk/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Кизлык</a>."Ожидаем ли мы, что ситуация на дорогах улучшится? Не в ближайшее время. В конце августа - начале сентября количество автомобилей на дорогах и поездок в целом станет еще больше: закончится сезон отпусков, в город вернутся студенты и школьники, некоторые компании отменят удаленную работу своих сотрудников. Прогнозируем, что трафик может вырасти до 5%, а заторы на дорогах до 8-9 баллов. Как ощутят это на себе автомобилисты? Более длинные и сложные часы пик, занятые городские парковки, увеличение времени в пути", - заявил Кизлык.По его словам, после спада волны пандемии люди начали больше передвигаться по городу, многие выбирают свои личные автомобили, полагая, что так безопаснее. "К сожалению, если все будут ездить на своих машинах, заторы увеличатся в разы. Поэтому мы рекомендуем для поездок по городу пользоваться городским транспортом", - отметил он.Глава <a href="http://ria.ru/organization_Centr_organizacii_dorozhnogo_dvizhenija_CODD/" target="_blank" data-auto="true">ЦОДД</a> уточнил, что городской транспорт в Москве безопасен, город внимательно относится к вопросам санитарной безопасности. "Например, весь подвижной состав и объекты транспортной инфраструктуры, с которой взаимодействуют жители, тщательно и регулярно дезинфицируют. Установка бесплатных санитайзеров на всех станциях метро и <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskoe_centralnoe_kolco_MCK/" target="_blank" data-auto="true">МЦК</a>, а также на автобусных остановках препятствуют распространению вируса и делают поездки более безопасными. С начала года было приобретено 935 единиц подвижного состава — городской транспорт полностью готов к увеличению пассажиропотока", - добавил Кизлык.
https://ria.ru/20200819/1575991354.html
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РИА Новости
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михаил кизлык, центр организации дорожного движения (цодд), московское центральное кольцо (мцк), москва, общество

Москве предрекли девятибалльные пробки в конце августа

18:01 28.08.2020 (обновлено: 18:13 28.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичАвтомобили на Москворецкой набережной в Москве
Автомобили на Москворецкой набережной в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Прогнозируется, что пробки на дорогах Москвы в конце августа - начале сентября увеличатся до 8-9 баллов, сообщил в своей колонке руководитель Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык.
"Ожидаем ли мы, что ситуация на дорогах улучшится? Не в ближайшее время. В конце августа - начале сентября количество автомобилей на дорогах и поездок в целом станет еще больше: закончится сезон отпусков, в город вернутся студенты и школьники, некоторые компании отменят удаленную работу своих сотрудников. Прогнозируем, что трафик может вырасти до 5%, а заторы на дорогах до 8-9 баллов. Как ощутят это на себе автомобилисты? Более длинные и сложные часы пик, занятые городские парковки, увеличение времени в пути", - заявил Кизлык.
По его словам, после спада волны пандемии люди начали больше передвигаться по городу, многие выбирают свои личные автомобили, полагая, что так безопаснее. "К сожалению, если все будут ездить на своих машинах, заторы увеличатся в разы. Поэтому мы рекомендуем для поездок по городу пользоваться городским транспортом", - отметил он.
Глава ЦОДД уточнил, что городской транспорт в Москве безопасен, город внимательно относится к вопросам санитарной безопасности. "Например, весь подвижной состав и объекты транспортной инфраструктуры, с которой взаимодействуют жители, тщательно и регулярно дезинфицируют. Установка бесплатных санитайзеров на всех станциях метро и МЦК, а также на автобусных остановках препятствуют распространению вируса и делают поездки более безопасными. С начала года было приобретено 935 единиц подвижного состава — городской транспорт полностью готов к увеличению пассажиропотока", - добавил Кизлык.
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Михаил КизлыкЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)Московское центральное кольцо (МЦК)МоскваОбщество
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