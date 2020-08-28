Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200828/privivka-1576425849.html
Песков рассказал, почему не будет делать прививку от коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не собирается делать прививку от коронавируса, поскольку уже переболел. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T12:52
2020-08-28T12:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1400x0_80_0_0_3196b0958965bbb81a7be06979672e8a.jpg
<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что не собирается делать прививку от коронавируса, поскольку уже переболел.На комментарий журналистам о случаях повторного заражения коронавирусом Песков указал, что это спорный момент. "Это очень спорно. Это очень спорно, медики пока точно не знают - это повторное (заболевание) или не повторное и так далее. Просто медики не могут ответить на этот вопрос. Ясно, что потребуется еще какое-то время им для того, чтобы определиться", - добавил он. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/privivka-1576328973.html
Он что не патриот?
23
Хитер бобер.
21
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_84:0:2815:2048_1400x0_80_0_0_ec96e4060baec93c58179391adc78f77.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество

Песков рассказал, почему не будет делать прививку от коронавируса

12:52 28.08.2020
40989
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не собирается делать прививку от коронавируса, поскольку уже переболел.
"Я переболел, собственно, это тот же самый эффект, что и вакцина, поэтому я не буду делать", - сказал Песков журналистам в пятницу.
На комментарий журналистам о случаях повторного заражения коронавирусом Песков указал, что это спорный момент. "Это очень спорно. Это очень спорно, медики пока точно не знают - это повторное (заболевание) или не повторное и так далее. Просто медики не могут ответить на этот вопрос. Ясно, что потребуется еще какое-то время им для того, чтобы определиться", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19
26 августа, 13:12Сказано в эфире
Как сочетать прививки от гриппа и COVID-19. И стоит ли это делатьОт каких инфекций стоит прививаться в начале осени? И надо ли делать сразу несколько прививок? Мнения специалистов на этот счет – в материале радио Sputnik.
423446831
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
Популярные комментарии
Он что не патриот?
28 августа, 12:56
Не Совок
791006
Хитер бобер.
28 августа, 12:53
sizif8
1061004
Рекомендуем
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал реальное число заболевших COVID-19 в России
Алексей Навальный
Немецкие врачи раскрыли подробности о состоянии Навального
Влияние коронавируса на лимфоциты
Назван способный остановить размножение коронавируса витамин
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель отложила поездку по Транссибирской магистрали
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
У России есть вопросы к работе американских лабораторий, заявила Захарова
Сергей Фургал
В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Меркель оценила влияние ситуации с Навальным на отношения с Россией
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников рассказал об угрозах для жизни Навального в коме
Вадим Белоусов
Депутата Госдумы обвинили во взятке в три миллиарда рублей
Российские туристы перед посадкой на рейс 2142 Анталья – Москва авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Анталия в Турции
Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции
Военнослужащие армии США проходят тестирование на коронавирус в Лас-Вегасе
США: хватит вести экономические войны с миром. Начнем настоящие
Курс рубля
На Западе сочли рубль слишком дешевым
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
В немецкой клинике рассказали о состоянии Навального
Яна Рудковская
Рудковская "объявила войну" хейтерам за то, что они назвали ее "бабушкой"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Спасатели советуют не злоупотреблять алкоголем на охоте
03:17Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
03:12Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере
03:09В Госдуме предложили разрешить въезд в Россию иностранным студентам
03:05Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
03:03Трамп объяснил, почему США приходится закупать нефть у России
02:31Трамп раскритиковал умственные способности Байдена
02:27Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися
02:05Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
02:00Эксперт рассказал, как меняются алкогольные предпочтения россиян
00:56В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам
00:25Премьер ПНС Ливии отстранил от должности главу МВД на фоне протестов
00:11В России началась регистрация автомобилей в МФЦ
23:29Источник сообщил о задержании гендиректора "Мособлэнерго"
23:28В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
23:04В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:33Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян
22:24Фильм "Серебряные коньки" откроет Московский кинофестиваль
22:20В Сарове разработали аппарат для лечения больных COVID-19
22:07Член КС оппозиции столкнулся с машинами из автопробега за Лукашенко
Лента новостейМолния