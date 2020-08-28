https://ria.ru/20200828/privivka-1576425849.html
Песков рассказал, почему не будет делать прививку от коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не собирается делать прививку от коронавируса, поскольку уже переболел. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T12:52
2020-08-28T12:52
2020-08-28T12:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что не собирается делать прививку от коронавируса, поскольку уже переболел.На комментарий журналистам о случаях повторного заражения коронавирусом Песков указал, что это спорный момент. "Это очень спорно. Это очень спорно, медики пока точно не знают - это повторное (заболевание) или не повторное и так далее. Просто медики не могут ответить на этот вопрос. Ясно, что потребуется еще какое-то время им для того, чтобы определиться", - добавил он. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/privivka-1576328973.html
Не Совок
Он что не патриот?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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