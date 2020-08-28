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https://ria.ru/20200828/preparat-1576446003.html
TikTok заблокировал ролики о вызывающем галлюцинации препарате
Социальная сеть TikTok заблокировала контент с призывами принимать в больших дозах препарат от аллергии, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T17:31
2020-08-28T17:32
tiktok
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Социальная сеть TikTok заблокировала контент с призывами принимать в больших дозах препарат от аллергии, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в СМИ сообщалось, что в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> подростки запустили в социальной сети TikTok челлендж, призывающий принимать в больших дозах препарат от аллергии, чтобы вызвать галлюцинации. Член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по охране здоровья Борис Менделевич направил в <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a> запрос с просьбой рассмотреть возможность блокировки таких роликов. В ответе депутату ведомство сообщило, что заблокирует данный контент."Безопасность и благополучие наших пользователей - приоритет TikTok. Ранее мы получили запрос от Роскомнадзора, связанный с препаратом, и оперативно заблокировали этот контент на территории Российской Федерации", - прокомментировали в пресс-службе.В пресс-службе также отметили, что полностью привержены обеспечению безопасности пользователей, а также сотрудничают с ответственными российскими органами власти в этом направлении. "Мы также поощряем наших пользователей и организации сообщать нам о неприемлемом контенте в TikTok с помощью функционала жалоб в приложении", - заключили в компании.
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/tiktok-1576434919.html
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РИА Новости
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tiktok, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, сша, общество

TikTok заблокировал ролики о вызывающем галлюцинации препарате

17:31 28.08.2020 (обновлено: 17:32 28.08.2020)
542
© Радио Sputnik / Сергей ТучинСтраница TikTok на экране компьютера
Страница TikTok на экране компьютера
© Радио Sputnik / Сергей Тучин
Страница TikTok на экране компьютера. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Социальная сеть TikTok заблокировала контент с призывами принимать в больших дозах препарат от аллергии, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в СМИ сообщалось, что в США подростки запустили в социальной сети TikTok челлендж, призывающий принимать в больших дозах препарат от аллергии, чтобы вызвать галлюцинации. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич направил в Роскомнадзор запрос с просьбой рассмотреть возможность блокировки таких роликов. В ответе депутату ведомство сообщило, что заблокирует данный контент.
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Вчера, 14:38
Роскомнадзор займется TikTok. Причиной стали подростки из США
"Безопасность и благополучие наших пользователей - приоритет TikTok. Ранее мы получили запрос от Роскомнадзора, связанный с препаратом, и оперативно заблокировали этот контент на территории Российской Федерации", - прокомментировали в пресс-службе.
В пресс-службе также отметили, что полностью привержены обеспечению безопасности пользователей, а также сотрудничают с ответственными российскими органами власти в этом направлении. "Мы также поощряем наших пользователей и организации сообщать нам о неприемлемом контенте в TikTok с помощью функционала жалоб в приложении", - заключили в компании.
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TikTokФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФСШАОбщество
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