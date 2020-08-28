https://ria.ru/20200828/preparat-1576446003.html

TikTok заблокировал ролики о вызывающем галлюцинации препарате

Социальная сеть TikTok заблокировала контент с призывами принимать в больших дозах препарат от аллергии, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T17:31

2020-08-28T17:31

2020-08-28T17:32

tiktok

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

сша

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575548163_0:171:2730:1707_1400x0_80_0_0_1fde2b3184e034dc38d9aca9a8ec3b88.png

<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Социальная сеть TikTok заблокировала контент с призывами принимать в больших дозах препарат от аллергии, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в СМИ сообщалось, что в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> подростки запустили в социальной сети TikTok челлендж, призывающий принимать в больших дозах препарат от аллергии, чтобы вызвать галлюцинации. Член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по охране здоровья Борис Менделевич направил в <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a> запрос с просьбой рассмотреть возможность блокировки таких роликов. В ответе депутату ведомство сообщило, что заблокирует данный контент."Безопасность и благополучие наших пользователей - приоритет TikTok. Ранее мы получили запрос от Роскомнадзора, связанный с препаратом, и оперативно заблокировали этот контент на территории Российской Федерации", - прокомментировали в пресс-службе.В пресс-службе также отметили, что полностью привержены обеспечению безопасности пользователей, а также сотрудничают с ответственными российскими органами власти в этом направлении. "Мы также поощряем наших пользователей и организации сообщать нам о неприемлемом контенте в TikTok с помощью функционала жалоб в приложении", - заключили в компании.

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/tiktok-1576434919.html

1

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, сша, общество