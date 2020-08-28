Фильм "Серебряные коньки" откроет Московский кинофестиваль

<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который пройдет с 1 по 8 октября, откроется мелодрамой Михаила Локшина "Серебряные коньки", сообщил на онлайн-брифинге директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник."Фестиваль откроется фильмом Михаила Локшина "Серебряные коньки". Это романтическая история, которая произошла на стыке XIX и XX веков ", - сказал Шепотинник.Действие фильма происходит в канун 1900 года, в предновогоднем Петербурге, где жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах. 18-летний сын бедного фонарщика Матвей случайно знакомится с юной аристократкой Алисой, и вместе герои решают следовать за своими мечтами.
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который пройдет с 1 по 8 октября, откроется мелодрамой Михаила Локшина "Серебряные коньки", сообщил на онлайн-брифинге директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник.
"Фестиваль откроется фильмом Михаила Локшина "Серебряные коньки". Это романтическая история, которая произошла на стыке XIX и XX веков ", - сказал Шепотинник.
Действие фильма происходит в канун 1900 года, в предновогоднем Петербурге, где жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах. 18-летний сын бедного фонарщика Матвей случайно знакомится с юной аристократкой Алисой, и вместе герои решают следовать за своими мечтами.
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