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Фильм "Серебряные коньки" откроет Московский кинофестиваль
Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который пройдет с 1 по 8 октября, откроется мелодрамой Михаила Локшина "Серебряные коньки", сообщил на... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T22:24
2020-08-28T22:24
культура
кино и сериалы
новости культуры
московский международный кинофестиваль
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который пройдет с 1 по 8 октября, откроется мелодрамой Михаила Локшина "Серебряные коньки", сообщил на онлайн-брифинге директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник."Фестиваль откроется фильмом Михаила Локшина "Серебряные коньки". Это романтическая история, которая произошла на стыке XIX и XX веков ", - сказал Шепотинник.Действие фильма происходит в канун 1900 года, в предновогоднем Петербурге, где жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах. 18-летний сын бедного фонарщика Матвей случайно знакомится с юной аристократкой Алисой, и вместе герои решают следовать за своими мечтами.
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фото, кино и сериалы, новости культуры, московский международный кинофестиваль

Фильм "Серебряные коньки" откроет Московский кинофестиваль

22:24 28.08.2020
440
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который пройдет с 1 по 8 октября, откроется мелодрамой Михаила Локшина "Серебряные коньки", сообщил на онлайн-брифинге директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник.
"Фестиваль откроется фильмом Михаила Локшина "Серебряные коньки". Это романтическая история, которая произошла на стыке XIX и XX веков ", - сказал Шепотинник.
Действие фильма происходит в канун 1900 года, в предновогоднем Петербурге, где жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах. 18-летний сын бедного фонарщика Матвей случайно знакомится с юной аристократкой Алисой, и вместе герои решают следовать за своими мечтами.
© Фото предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "Серебряные коньки"
Кадр из фильма Серебряные коньки
1 из 6
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© Фото предоставлено Централ Партнершип
© Фото предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "Серебряные коньки"
Кадр из фильма Серебряные коньки
2 из 6
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© Фото предоставлено Централ Партнершип
© Фото предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "Серебряные коньки"
Кадр из фильма Серебряные коньки
3 из 6
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© Фото предоставлено Централ Партнершип
© Фото предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "Серебряные коньки"
Кадр из фильма Серебряные коньки
4 из 6
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© Фото предоставлено Централ Партнершип
© Фото предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "Серебряные коньки"
Кадр из фильма Серебряные коньки
5 из 6
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© Фото предоставлено Централ Партнершип
© Фото предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "Серебряные коньки"
Кадр из фильма Серебряные коньки
6 из 6
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© Фото предоставлено Централ Партнершип
500100
КультураКино и сериалыНовости культурыМосковский международный кинофестиваль
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