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Фильм "Серебряные коньки" откроет Московский кинофестиваль

Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который пройдет с 1 по 8 октября, откроется мелодрамой Михаила Локшина "Серебряные коньки", сообщил на... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T22:24

2020-08-28T22:24

2020-08-28T22:24

культура

кино и сериалы

новости культуры

московский международный кинофестиваль

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который пройдет с 1 по 8 октября, откроется мелодрамой Михаила Локшина "Серебряные коньки", сообщил на онлайн-брифинге директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник."Фестиваль откроется фильмом Михаила Локшина "Серебряные коньки". Это романтическая история, которая произошла на стыке XIX и XX веков ", - сказал Шепотинник.Действие фильма происходит в канун 1900 года, в предновогоднем Петербурге, где жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах. 18-летний сын бедного фонарщика Матвей случайно знакомится с юной аристократкой Алисой, и вместе герои решают следовать за своими мечтами.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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