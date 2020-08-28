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https://ria.ru/20200828/pozner-1576406216.html
Познер выступил в защиту врачей из-за ситуации с Навальным
РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T01:46
2020-08-28T05:14
владимир соловьев (телеведущий)
сергей пирогов
владимир познер
москва
томск
омск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Телеведущий и журналист <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/" target="_blank">Владимир Познер</a> в беседе с <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200826/1576349472.html">Радио Sputnik</a> назвал необоснованными обвинения в адрес российских медиков из-за госпитализации блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a>.По его мнению, любому мыслящему человеку очевидна непричастность российских властей к инциденту."Вот такой случай с Навальным гораздо опасней, гораздо менее выгоден, если говорить холодно и без эмоций, для российского руководства, чем его дальнейшая деятельность", — заявил телеведущий."Двойные стандарты"В свою очередь, телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank">Владимир Соловьев</a> заявил в своем Telegram-канале о двойных стандартах со стороны общественности в отношении лечения блогера. По его словам, омские медики подверглись травле, в то время как все заявления немецких врачей воспринимаются как истина в последней инстанции.Помимо этого, <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Solovev_2/" target="_blank" data-auto="true">Соловьев</a> задал ряд вопросов личному врачу Навального и сопровождавшим блогера в последней поездке сторонникам. В частности, телеведущий спросил, чем в последнее время болел Навальный и какие препараты он принимал. Кроме того, он поинтересовался, когда блогер в последний раз сдавал кровь на анализ и какой был результат. Спросил Соловьев и о том, чем питался Навальный в ходе поездки и было ли во время нее что-либо странное.Кроме того, журналист призвал собрать омских, московских и берлинских медиков на консилиум, чтобы избежать вопроса политизации оказания помощи блогеру.Госпитализация НавальногоНавального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Pirogov/" target="_blank" data-auto="true">Пирогова</a> Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> указал, что выводы российских и немецких медиков разнятся при совпадающей аналитике о состоянии оппозиционера. В Кремле, как заявил пресс-секретарь, не услышали ничего нового в заявлении врачей из Charite. Поводом для расследования инцидента, по словам Пескова, станет установленный факт отравления Навального.
https://ria.ru/20200827/navalnyy-1576392132.html
https://ria.ru/20200827/navalnyy-1576382962.html
https://ria.ru/20200827/vrachi-1576362229.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576353347.html
Прогнулся...
41
Уже всем давно понятно, что Новал сакральная жертва. А может это много ходовка))) травят в России, а антидот есть только в Германии)))), иначе почему только Германия самолет предоставила???? и врачей)))????
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москва
томск
омск
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владимир соловьев (телеведущий), сергей пирогов, владимир познер, москва, томск, омск, происшествия

Познер выступил в защиту врачей из-за ситуации с Навальным

01:46 28.08.2020 (обновлено: 05:14 28.08.2020)
227429
© РИА Новости / Евгений ОдиноковТелеведущий Владимир Познер
Телеведущий Владимир Познер
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Телеведущий Владимир Познер. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Телеведущий и журналист Владимир Познер в беседе с Радио Sputnik назвал необоснованными обвинения в адрес российских медиков из-за госпитализации блогера Алексея Навального.
"Я не верю, что наши врачи в Омске врут, когда они говорят то, что они говорят. И я не думаю, что немецкие врачи врут, я уверен, что они не врут. Я полагаю, что тут дело в разных подходах, возможно", — сказал он.
По его мнению, любому мыслящему человеку очевидна непричастность российских властей к инциденту.
"Вот такой случай с Навальным гораздо опасней, гораздо менее выгоден, если говорить холодно и без эмоций, для российского руководства, чем его дальнейшая деятельность", — заявил телеведущий.
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"Двойные стандарты"

В свою очередь, телеведущий Владимир Соловьев заявил в своем Telegram-канале о двойных стандартах со стороны общественности в отношении лечения блогера. По его словам, омские медики подверглись травле, в то время как все заявления немецких врачей воспринимаются как истина в последней инстанции.
Помимо этого, Соловьев задал ряд вопросов личному врачу Навального и сопровождавшим блогера в последней поездке сторонникам. В частности, телеведущий спросил, чем в последнее время болел Навальный и какие препараты он принимал. Кроме того, он поинтересовался, когда блогер в последний раз сдавал кровь на анализ и какой был результат. Спросил Соловьев и о том, чем питался Навальный в ходе поездки и было ли во время нее что-либо странное.
Кроме того, журналист призвал собрать омских, московских и берлинских медиков на консилиум, чтобы избежать вопроса политизации оказания помощи блогеру.
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Госпитализация Навального

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.
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Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что выводы российских и немецких медиков разнятся при совпадающей аналитике о состоянии оппозиционера. В Кремле, как заявил пресс-секретарь, не услышали ничего нового в заявлении врачей из Charite. Поводом для расследования инцидента, по словам Пескова, станет установленный факт отравления Навального.
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73655247
Обсудить 20
Владимир Соловьев (телеведущий)Сергей ПироговВладимир ПознерМоскваТомскОмскПроисшествия
Популярные комментарии
Прогнулся...
28 августа, 03:48
Михаил Науменко
26000114
Уже всем давно понятно, что Новал сакральная жертва. А может это много ходовка))) травят в России, а антидот есть только в Германии)))), иначе почему только Германия самолет предоставила???? и врачей)))????
28 августа, 05:01
игорь учуватов
22010014
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