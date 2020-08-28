https://ria.ru/20200828/pozner-1576406216.html
Познер выступил в защиту врачей из-за ситуации с Навальным
РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T01:46
2020-08-28T01:46
2020-08-28T05:14
владимир соловьев (телеведущий)
сергей пирогов
владимир познер
москва
томск
омск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Телеведущий и журналист <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/" target="_blank">Владимир Познер</a> в беседе с <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200826/1576349472.html">Радио Sputnik</a> назвал необоснованными обвинения в адрес российских медиков из-за госпитализации блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a>.По его мнению, любому мыслящему человеку очевидна непричастность российских властей к инциденту."Вот такой случай с Навальным гораздо опасней, гораздо менее выгоден, если говорить холодно и без эмоций, для российского руководства, чем его дальнейшая деятельность", — заявил телеведущий."Двойные стандарты"В свою очередь, телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank">Владимир Соловьев</a> заявил в своем Telegram-канале о двойных стандартах со стороны общественности в отношении лечения блогера. По его словам, омские медики подверглись травле, в то время как все заявления немецких врачей воспринимаются как истина в последней инстанции.Помимо этого, <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Solovev_2/" target="_blank" data-auto="true">Соловьев</a> задал ряд вопросов личному врачу Навального и сопровождавшим блогера в последней поездке сторонникам. В частности, телеведущий спросил, чем в последнее время болел Навальный и какие препараты он принимал. Кроме того, он поинтересовался, когда блогер в последний раз сдавал кровь на анализ и какой был результат. Спросил Соловьев и о том, чем питался Навальный в ходе поездки и было ли во время нее что-либо странное.Кроме того, журналист призвал собрать омских, московских и берлинских медиков на консилиум, чтобы избежать вопроса политизации оказания помощи блогеру.Госпитализация НавальногоНавального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Pirogov/" target="_blank" data-auto="true">Пирогова</a> Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> указал, что выводы российских и немецких медиков разнятся при совпадающей аналитике о состоянии оппозиционера. В Кремле, как заявил пресс-секретарь, не услышали ничего нового в заявлении врачей из Charite. Поводом для расследования инцидента, по словам Пескова, станет установленный факт отравления Навального.
https://ria.ru/20200827/navalnyy-1576392132.html
https://ria.ru/20200827/navalnyy-1576382962.html
https://ria.ru/20200827/vrachi-1576362229.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576353347.html
Михаил Науменко
Прогнулся...
41
игорь учуватов
Уже всем давно понятно, что Новал сакральная жертва. А может это много ходовка))) травят в России, а антидот есть только в Германии)))), иначе почему только Германия самолет предоставила???? и врачей)))????
37
20
москва
томск
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568678915_345:0:3076:2048_1400x0_80_0_0_deb316acfbe0c71dd2e6d64c6dc329a2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир соловьев (телеведущий), сергей пирогов, владимир познер, москва, томск, омск, происшествия
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
Телеведущий и журналист Владимир Познер
в беседе с Радио Sputnik
назвал необоснованными обвинения в адрес российских медиков из-за госпитализации блогера Алексея Навального
.
"Я не верю, что наши врачи в Омске врут, когда они говорят то, что они говорят. И я не думаю, что немецкие врачи врут, я уверен, что они не врут. Я полагаю, что тут дело в разных подходах, возможно", — сказал он.
По его мнению, любому мыслящему человеку очевидна непричастность российских властей к инциденту.
"Вот такой случай с Навальным гораздо опасней, гораздо менее выгоден, если говорить холодно и без эмоций, для российского руководства, чем его дальнейшая деятельность", — заявил телеведущий.
"Двойные стандарты"
В свою очередь, телеведущий Владимир Соловьев
заявил в своем Telegram-канале о двойных стандартах со стороны общественности в отношении лечения блогера. По его словам, омские медики подверглись травле, в то время как все заявления немецких врачей воспринимаются как истина в последней инстанции.
Помимо этого, Соловьев
задал ряд вопросов личному врачу Навального и сопровождавшим блогера в последней поездке сторонникам. В частности, телеведущий спросил, чем в последнее время болел Навальный и какие препараты он принимал. Кроме того, он поинтересовался, когда блогер в последний раз сдавал кровь на анализ и какой был результат. Спросил Соловьев и о том, чем питался Навальный в ходе поездки и было ли во время нее что-либо странное.
Кроме того, журналист призвал собрать омских, московских и берлинских медиков на консилиум, чтобы избежать вопроса политизации оказания помощи блогеру.
Госпитализация Навального
Навального госпитализировали 20 августа в Омске
после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска
в Москву
. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.
Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова
Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
указал, что выводы российских и немецких медиков разнятся при совпадающей аналитике о состоянии оппозиционера. В Кремле, как заявил пресс-секретарь, не услышали ничего нового в заявлении врачей из Charite. Поводом для расследования инцидента, по словам Пескова, станет установленный факт отравления Навального.