https://ria.ru/20200828/pozner-1576406216.html

Познер выступил в защиту врачей из-за ситуации с Навальным

РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T01:46

2020-08-28T01:46

2020-08-28T05:14

владимир соловьев (телеведущий)

сергей пирогов

владимир познер

москва

томск

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Телеведущий и журналист <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/" target="_blank">Владимир Познер</a> в беседе с <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200826/1576349472.html">Радио Sputnik</a> назвал необоснованными обвинения в адрес российских медиков из-за госпитализации блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a>.По его мнению, любому мыслящему человеку очевидна непричастность российских властей к инциденту."Вот такой случай с Навальным гораздо опасней, гораздо менее выгоден, если говорить холодно и без эмоций, для российского руководства, чем его дальнейшая деятельность", — заявил телеведущий."Двойные стандарты"В свою очередь, телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank">Владимир Соловьев</a> заявил в своем Telegram-канале о двойных стандартах со стороны общественности в отношении лечения блогера. По его словам, омские медики подверглись травле, в то время как все заявления немецких врачей воспринимаются как истина в последней инстанции.Помимо этого, <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Solovev_2/" target="_blank" data-auto="true">Соловьев</a> задал ряд вопросов личному врачу Навального и сопровождавшим блогера в последней поездке сторонникам. В частности, телеведущий спросил, чем в последнее время болел Навальный и какие препараты он принимал. Кроме того, он поинтересовался, когда блогер в последний раз сдавал кровь на анализ и какой был результат. Спросил Соловьев и о том, чем питался Навальный в ходе поездки и было ли во время нее что-либо странное.Кроме того, журналист призвал собрать омских, московских и берлинских медиков на консилиум, чтобы избежать вопроса политизации оказания помощи блогеру.Госпитализация НавальногоНавального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Pirogov/" target="_blank" data-auto="true">Пирогова</a> Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> указал, что выводы российских и немецких медиков разнятся при совпадающей аналитике о состоянии оппозиционера. В Кремле, как заявил пресс-секретарь, не услышали ничего нового в заявлении врачей из Charite. Поводом для расследования инцидента, по словам Пескова, станет установленный факт отравления Навального.

https://ria.ru/20200827/navalnyy-1576392132.html

https://ria.ru/20200827/navalnyy-1576382962.html

https://ria.ru/20200827/vrachi-1576362229.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576353347.html

Михаил Науменко Прогнулся... 41

игорь учуватов Уже всем давно понятно, что Новал сакральная жертва. А может это много ходовка))) травят в России, а антидот есть только в Германии)))), иначе почему только Германия самолет предоставила???? и врачей)))???? 37

20

москва

томск

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир соловьев (телеведущий), сергей пирогов, владимир познер, москва, томск, омск, происшествия