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Фальков рассказал о ситуации с бюджетными местами в вузах
Ожидается, что со следующего года вузы придут к показателям, когда на бюджетное место сможет поступить каждый второй абитуриент, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T17:10
2020-08-28T17:10
валерий фальков
навигатор абитуриента
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Ожидается, что со следующего года вузы придут к показателям, когда на бюджетное место сможет поступить каждый второй абитуриент, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования <a href="https://ria.ru/person_valeriy-falkov" target="_blank">Валерий Фальков</a>."Давайте посмотрим, почему государство предпринимает эти меры – кредитование, увеличение количества бюджетных мест. Это все гарантия доступности бесплатного высшего образования, оно не может быть всеобщим бесплатным, но сегодня мы подходим уже к той черте, когда на двух выпускников школы будет одно бюджетное место. Со следующего года, по-моему, на эти показатели выйдем", - рассказал министр.Он уточнил, что каждый второй сможет поступить на первую ступень вузовского образования – бакалавриат или специалитет.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
https://ria.ru/20200811/1575635120.html
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валерий фальков, навигатор абитуриента, образование - общество, общество

Фальков рассказал о ситуации с бюджетными местами в вузах

17:10 28.08.2020
1448
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАбитуриенты Уральского госуниверситета
Абитуриенты Уральского госуниверситета
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ожидается, что со следующего года вузы придут к показателям, когда на бюджетное место сможет поступить каждый второй абитуриент, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"Давайте посмотрим, почему государство предпринимает эти меры – кредитование, увеличение количества бюджетных мест. Это все гарантия доступности бесплатного высшего образования, оно не может быть всеобщим бесплатным, но сегодня мы подходим уже к той черте, когда на двух выпускников школы будет одно бюджетное место. Со следующего года, по-моему, на эти показатели выйдем", - рассказал министр.
Он уточнил, что каждый второй сможет поступить на первую ступень вузовского образования – бакалавриат или специалитет.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
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920103
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Валерий ФальковНавигатор абитуриентаОбразование - ОбществоОбщество
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