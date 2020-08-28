https://ria.ru/20200828/postuplenie-1576444836.html

Фальков рассказал о ситуации с бюджетными местами в вузах

Ожидается, что со следующего года вузы придут к показателям, когда на бюджетное место сможет поступить каждый второй абитуриент, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T17:10

2020-08-28T17:10

2020-08-28T17:10

валерий фальков

навигатор абитуриента

образование - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Ожидается, что со следующего года вузы придут к показателям, когда на бюджетное место сможет поступить каждый второй абитуриент, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования <a href="https://ria.ru/person_valeriy-falkov" target="_blank">Валерий Фальков</a>."Давайте посмотрим, почему государство предпринимает эти меры – кредитование, увеличение количества бюджетных мест. Это все гарантия доступности бесплатного высшего образования, оно не может быть всеобщим бесплатным, но сегодня мы подходим уже к той черте, когда на двух выпускников школы будет одно бюджетное место. Со следующего года, по-моему, на эти показатели выйдем", - рассказал министр.Он уточнил, что каждый второй сможет поступить на первую ступень вузовского образования – бакалавриат или специалитет.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20200811/1575635120.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фальков, навигатор абитуриента, образование - общество, общество