https://ria.ru/20200828/posol-1576411885.html

Российский МИД вызвал норвежского посла из-за высылки дипломата из Осло

Посла Норвегии в России Руне Ресаланда вызвали в МИД в связи с высылкой из Осло российского дипломата, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T10:03

2020-08-28T10:03

2020-08-28T11:28

россия

руне ресаланд

осло

политика

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости</strong>. Посла Норвегии в России <a href="http://ria.ru/person_rune-resaland/" target="_blank">Руне Ресаланда</a> вызвали в МИД в связи с высылкой из Осло российского дипломата, передает корреспондент РИА Новости.Машину главы норвежской дипмиссии заметили у здания внешнеполитического ведомства.Служба безопасности полиции Норвегии (PST) в середине августа сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны "российскому разведчику". Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.МИД Норвегии подтвердил РИА Новости, что одного из дипломатов российского посольства объявили персоной нон грата. Теперь ему предстоит покинуть страну.Главу российской дипмиссии в <a href="http://ria.ru/location_Oslo/" target="_blank" data-auto="true">Осло</a> Теймураза Рамишвили проинформировали об этом решении. Имя дипломата не называлось.

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/podlodka-1576408408.html

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осло

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, руне ресаланд, осло, политика