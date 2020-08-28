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Российский МИД вызвал норвежского посла из-за высылки дипломата из Осло
Посла Норвегии в России Руне Ресаланда вызвали в МИД в связи с высылкой из Осло российского дипломата, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T10:03
2020-08-28T11:28
россия
руне ресаланд
осло
политика
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости</strong>. Посла Норвегии в России <a href="http://ria.ru/person_rune-resaland/" target="_blank">Руне Ресаланда</a> вызвали в МИД в связи с высылкой из Осло российского дипломата, передает корреспондент РИА Новости.Машину главы норвежской дипмиссии заметили у здания внешнеполитического ведомства.Служба безопасности полиции Норвегии (PST) в середине августа сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны "российскому разведчику". Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.МИД Норвегии подтвердил РИА Новости, что одного из дипломатов российского посольства объявили персоной нон грата. Теперь ему предстоит покинуть страну.Главу российской дипмиссии в <a href="http://ria.ru/location_Oslo/" target="_blank" data-auto="true">Осло</a> Теймураза Рамишвили проинформировали об этом решении. Имя дипломата не называлось.
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россия
осло
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россия, руне ресаланд, осло, политика

Российский МИД вызвал норвежского посла из-за высылки дипломата из Осло

10:03 28.08.2020 (обновлено: 11:28 28.08.2020)
2498
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Королевства Норвегии Руне Ресаланд
Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Норвегии Руне Ресаланд
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Норвегии Руне Ресаланд. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Посла Норвегии в России Руне Ресаланда вызвали в МИД в связи с высылкой из Осло российского дипломата, передает корреспондент РИА Новости.
Машину главы норвежской дипмиссии заметили у здания внешнеполитического ведомства.
Служба безопасности полиции Норвегии (PST) в середине августа сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны "российскому разведчику".
Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
МИД Норвегии подтвердил РИА Новости, что одного из дипломатов российского посольства объявили персоной нон грата. Теперь ему предстоит покинуть страну.
Главу российской дипмиссии в Осло Теймураза Рамишвили проинформировали об этом решении. Имя дипломата не называлось.
Подводная лодка типа Seawolf
07:34
"Сигнал РФ". США предупредили о прибытии секретной подлодки в Норвегию
7023454
Обсудить 5
РоссияРуне РесаландОслоПолитика
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