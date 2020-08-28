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В США нашли послание в бутылке, отправленное 35 лет назад
Житель штата Делавэр Брэд Вахсмут нашел в реке послание в бутылке, отправленное 35 лет назад, сообщает UPI. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T02:08
2020-08-28T02:08
2020-08-28T02:08
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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. </strong>Житель штата Делавэр Брэд Вахсмут нашел в реке послание в бутылке, отправленное 35 лет назад, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/08/26/Message-in-a-bottle-found-35-years-later-in-Delaware/5741598461822/" target="_blank">сообщает</a> UPI.Брэд рассказал, что плыл на каяке по реке Бродхилл и увидел в воде бутылку, внутри которой что-то было. На берегу он открыл ее и обнаружил записку, датированную 1 августа 1985 года. Двоюродные сестры Кэти Риддл и Стейси Уэллс рассказывали в письме о своей жизни и домашних животных.Историческое общество Милтона помогло Ваксмуту связаться с Кэти, которая рассказала, что бутылку они с сестрой забросили в воду всего в нескольких милях от места, где она была найдена.
https://ria.ru/20190911/1558584223.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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