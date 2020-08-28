Суд в США отменил запрет на применение силы к журналистам в Портленде
08:11 28.08.2020 (обновлено: 08:28 28.08.2020)
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© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастник акции протеста на одной из улиц в Портленде
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Участник акции протеста на одной из улиц в Портленде. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Апелляционный суд в США отменил временный судебный запрет, согласно которому сотрудники федеральных силовых служб в Портленде не имели права арестовывать или угрожать журналистам и наблюдателям правозащитных организаций, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Запрет на силовые действия против представителей прессы был принят в конце июля окружным судьей в Портленде по иску Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU). Это решение было обжаловано федеральным правительством.
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В постановление апелляционного суда говорится, что предыдущее решение было вынесено "без адекватной правовой базы". По мнению судей, федеральные власти смогли показать, что запрет "причинит необратимый ущерб правоохранителям и их усилиям по поддержанию порядка".
Минюст США в своем ходатайстве указывал, что силовикам бывает сложно отличить мирных демонстрантов от нарушителей порядка. По их словам, правоохранители имеют доли секунды на принятие решений, в условиях когда в них летят фейерверки, а защитные шлемы и маски затрудняют видимость.
В Портленде и ряде других городов США не прекращаются акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Протесты часто перерастают в беспорядки.