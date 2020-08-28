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https://ria.ru/20200828/portlend-1576408863.html
Суд в США отменил запрет на применение силы к журналистам в Портленде
Апелляционный суд в США отменил временный судебный запрет, согласно которому сотрудники федеральных силовых служб в Портленде не имели права арестовывать или... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T08:11
2020-08-28T08:28
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
портленд
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Апелляционный суд в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> отменил временный судебный запрет, согласно которому сотрудники федеральных силовых служб в <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленде</a> не имели права арестовывать или угрожать журналистам и наблюдателям правозащитных организаций, передает агентство <a href="https://apnews.com/cc5cbce32507b6a45f2b34188ab84b14" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ассошиэйтед Пресс</a>.Запрет на силовые действия против представителей прессы был принят в конце июля окружным судьей в Портленде по иску Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU). Это решение было обжаловано федеральным правительством.В постановление апелляционного суда говорится, что предыдущее решение было вынесено "без адекватной правовой базы". По мнению судей, федеральные власти смогли показать, что запрет "причинит необратимый ущерб правоохранителям и их усилиям по поддержанию порядка".Минюст США в своем ходатайстве указывал, что силовикам бывает сложно отличить мирных демонстрантов от нарушителей порядка. По их словам, правоохранители имеют доли секунды на принятие решений, в условиях когда в них летят фейерверки, а защитные шлемы и маски затрудняют видимость.В Портленде и ряде других городов США не прекращаются акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> при задержании полицией. Протесты часто перерастают в беспорядки.
https://ria.ru/20200826/portlend-1576325267.html
https://ria.ru/20200828/obvinenie-1576406606.html
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, портленд, сша, в мире

Суд в США отменил запрет на применение силы к журналистам в Портленде

08:11 28.08.2020 (обновлено: 08:28 28.08.2020)
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© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастник акции протеста на одной из улиц в Портленде
Участник акции протеста на одной из улиц в Портленде
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в фотобанк
Участник акции протеста на одной из улиц в Портленде. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Апелляционный суд в США отменил временный судебный запрет, согласно которому сотрудники федеральных силовых служб в Портленде не имели права арестовывать или угрожать журналистам и наблюдателям правозащитных организаций, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Запрет на силовые действия против представителей прессы был принят в конце июля окружным судьей в Портленде по иску Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU). Это решение было обжаловано федеральным правительством.
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В постановление апелляционного суда говорится, что предыдущее решение было вынесено "без адекватной правовой базы". По мнению судей, федеральные власти смогли показать, что запрет "причинит необратимый ущерб правоохранителям и их усилиям по поддержанию порядка".
Минюст США в своем ходатайстве указывал, что силовикам бывает сложно отличить мирных демонстрантов от нарушителей порядка. По их словам, правоохранители имеют доли секунды на принятие решений, в условиях когда в них летят фейерверки, а защитные шлемы и маски затрудняют видимость.
В Портленде и ряде других городов США не прекращаются акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Протесты часто перерастают в беспорядки.
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