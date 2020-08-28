Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200828/polimery-1576427294.html
Российские химики предложили метод синтеза электропроводящего полимера
Российские ученые вместе с греческими коллегами разработали новую технологию синтеза проводящего полимера полианилина на поверхности частиц силикагеля... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T13:10
2020-08-28T14:51
риа наука
химия
здоровье
открытия - риа наука
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151243/44/1512434451_0:149:3114:1901_1400x0_80_0_0_2eb33c3349e8b3865bbbb70442524896.jpg
<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Российские ученые вместе с греческими коллегами разработали новую технологию синтеза проводящего полимера полианилина на поверхности частиц силикагеля. Исследователи планируют использовать новый материал при создании носителей для адресной доставки лекарств. Описание <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0032386120306364?via%3Dihub" target="_blank" rel="nofollow noopener">приведено</a> в журнале Polymer.Полианилин — один из самых перспективных полимеров молекулярной электроники. Из него можно изготавливать транзисторы, суперконденсаторы, покрытия для электростимуляции роста биологических тканей и другие устройства. Также он может использоваться как носитель для адресной доставки лекарств при терапии онкозаболеваний.Однако работать с полианилином не просто. В чистом виде это порошок, из которого сложно изготовить нужное изделие, он плохо растворим в большинстве растворителей и не плавится. С помощью электрополимеризации полианилиновые покрытия можно получать на поверхности электропроводящих материалов, но в случае непроводящих подложек этот метод недоступен.Можно использовать химическую полимеризацию, когда непроводящую подложку вносят в раствор мономера анилина и добавляют туда окислитель. Постепенно на поверхности образуется пленка полимера, но параллельно с этим в объеме раствора также появляются нерастворимые полимерные гранулы, которые оседают на подложку, затрудняя контроль свойств. Покрытие становится неоднородным и в нем появляются дефекты.Химики из РХТУ имени Д.И. Менделеева в сотрудничестве с коллегами из ИБХФ <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, ИХФ РАН, а также университета <a href="http://ria.ru/location_Crete/" target="_blank" data-auto="true">Крита</a> в <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> предложили новый метод — межфазной окислительной полимеризация анилина."Мы локализовали реакционную зону непосредственно на поверхности подложки и провели на ней полимеризацию, — приводятся в пресс-релизе РХТУ слова первого автора статьи, профессора Ярослава Межуева. — Для этого мы взяли частицы силикагеля, осадили на них нерастворимый окислитель, а дальше привели их в контакт с раствором анилина: на поверхности частиц пошла полимеризация, а в объеме, где не было окислителя, процесс был подавлен. И так был разработан интересный метод, перспективный для адресного формирования полианилиновых слоев и контроля их свойств".В дополнительных экспериментах ученые изучили процесс в деталях. С помощью метода электронного парамагнитного резонанса они отследили кинетику протекающих реакций и доказали, что полимеризация идет только на границе раздела твердого носителя — силикагеля — и жидкого раствора мономера.Ученые предполагают, что процесс протекает преимущественно в порах носителя маленького размера, и в дальнейшем хотят распространить новый подход на наноуровень — испытать частицы, покрытые полианилином, в качестве носителей фармакологических препаратов. Молекула полианилина электрически заряжена и поэтому на нее легко можно осадить различные препараты, а затем управлять их адресной доставкой внутри организма.Авторы отмечают, что предложенный ими подход гораздо шире и не ограничивается использованием конкретных подложки, мономера и окислителя."Не обязательно синтезировать полианилин — можно получать другой проводящий или непроводящий полимер по реакции окислительной полимеризации, не принципиально. Не обязательно брать именно силикагель — таким же образом можно модифицировать любую другую подложку, главное только, чтобы она была инертна по отношению к нерастворимому окислителю, который в свою очередь должен быть достаточно активен в реакции полимеризации выбранного мономера", — говорит Межуев.Ученые считают новый метод проведения окислительной полимеризации на границе раздела фаз твердое вещество — жидкость достаточно универсальным и в будущем планируют апробировать его на примере других полимеров и подложек.
https://ria.ru/20200817/1575882865.html
https://ria.ru/20200729/1575068150.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151243/44/1512434451_192:0:2923:2048_1400x0_80_0_0_ea551f789b902a5f6d760f0cdb121528.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
химия, здоровье, открытия - риа наука, российская академия наук

Российские химики предложили метод синтеза электропроводящего полимера

13:10 28.08.2020 (обновлено: 14:51 28.08.2020)
1960
© РИА Новости / Александр Гращенков / Перейти в фотобанкГранулы полипропилена
Гранулы полипропилена
© РИА Новости / Александр Гращенков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские ученые вместе с греческими коллегами разработали новую технологию синтеза проводящего полимера полианилина на поверхности частиц силикагеля. Исследователи планируют использовать новый материал при создании носителей для адресной доставки лекарств. Описание приведено в журнале Polymer.
Полианилин — один из самых перспективных полимеров молекулярной электроники. Из него можно изготавливать транзисторы, суперконденсаторы, покрытия для электростимуляции роста биологических тканей и другие устройства. Также он может использоваться как носитель для адресной доставки лекарств при терапии онкозаболеваний.
Однако работать с полианилином не просто. В чистом виде это порошок, из которого сложно изготовить нужное изделие, он плохо растворим в большинстве растворителей и не плавится. С помощью электрополимеризации полианилиновые покрытия можно получать на поверхности электропроводящих материалов, но в случае непроводящих подложек этот метод недоступен.
Можно использовать химическую полимеризацию, когда непроводящую подложку вносят в раствор мономера анилина и добавляют туда окислитель. Постепенно на поверхности образуется пленка полимера, но параллельно с этим в объеме раствора также появляются нерастворимые полимерные гранулы, которые оседают на подложку, затрудняя контроль свойств. Покрытие становится неоднородным и в нем появляются дефекты.
Химики из РХТУ имени Д.И. Менделеева в сотрудничестве с коллегами из ИБХФ РАН, ИХФ РАН, а также университета Крита в Греции предложили новый метод — межфазной окислительной полимеризация анилина.
Схематическое изображение мембранно-электродного блока разработанной батареи
17 августа, 12:05РИА Наука
Российские химики создали новую конструкцию батареи будущего
"Мы локализовали реакционную зону непосредственно на поверхности подложки и провели на ней полимеризацию, — приводятся в пресс-релизе РХТУ слова первого автора статьи, профессора Ярослава Межуева. — Для этого мы взяли частицы силикагеля, осадили на них нерастворимый окислитель, а дальше привели их в контакт с раствором анилина: на поверхности частиц пошла полимеризация, а в объеме, где не было окислителя, процесс был подавлен. И так был разработан интересный метод, перспективный для адресного формирования полианилиновых слоев и контроля их свойств".
В дополнительных экспериментах ученые изучили процесс в деталях. С помощью метода электронного парамагнитного резонанса они отследили кинетику протекающих реакций и доказали, что полимеризация идет только на границе раздела твердого носителя — силикагеля — и жидкого раствора мономера.
Ученые предполагают, что процесс протекает преимущественно в порах носителя маленького размера, и в дальнейшем хотят распространить новый подход на наноуровень — испытать частицы, покрытые полианилином, в качестве носителей фармакологических препаратов. Молекула полианилина электрически заряжена и поэтому на нее легко можно осадить различные препараты, а затем управлять их адресной доставкой внутри организма.
Авторы отмечают, что предложенный ими подход гораздо шире и не ограничивается использованием конкретных подложки, мономера и окислителя.
"Не обязательно синтезировать полианилин — можно получать другой проводящий или непроводящий полимер по реакции окислительной полимеризации, не принципиально. Не обязательно брать именно силикагель — таким же образом можно модифицировать любую другую подложку, главное только, чтобы она была инертна по отношению к нерастворимому окислителю, который в свою очередь должен быть достаточно активен в реакции полимеризации выбранного мономера", — говорит Межуев.
Ученые считают новый метод проведения окислительной полимеризации на границе раздела фаз твердое вещество — жидкость достаточно универсальным и в будущем планируют апробировать его на примере других полимеров и подложек.
Изображения головного мозга при болезни Альцгеймера, полученные с помощью изотопа технеция
29 июля, 10:00РИА Наука
Российские химики нашли способ получения металлического технеция
2110002
Обсудить 0
РИА НаукахимияЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаРоссийская академия наук
Рекомендуем
Татуировка на спине
Мужчина оглох из-за татуировки
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Меркель оценила влияние ситуации с Навальным на отношения с Россией
Российские туристы перед посадкой на рейс 2142 Анталья – Москва авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Анталия в Турции
Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции
АПЛ К-186 Омск
Капитан первого ранга оценил появление российской подлодки около Аляски
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
В МИД приехал посол США Джон Салливан
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
У России есть вопросы к работе американских лабораторий, заявила Захарова
Генеральный директор РКК Энергия Владимир Солнцев
Экс-главе РКК "Энергия" предъявили обвинение в мошенничестве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
Полицейская машина
Россиянина Спицына задержали сразу после прибытия в США
Сотрудник полиции
Многодетная москвичка выкрала своего ребенка из соцучреждения
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал реальное число заболевших COVID-19 в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии
Вадим Белоусов
Депутата Госдумы обвинили во взятке в три миллиарда рублей
Военнослужащие армии США проходят тестирование на коронавирус в Лас-Вегасе
США: хватит вести экономические войны с миром. Начнем настоящие
Церемония бракосочетания
Названы самые частые нештатные ситуации в московских ЗАГСах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Спасатели советуют не злоупотреблять алкоголем на охоте
03:17Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
03:12Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере
03:09В Госдуме предложили разрешить въезд в Россию иностранным студентам
03:05Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
03:03Трамп объяснил, почему США приходится закупать нефть у России
02:31Трамп раскритиковал умственные способности Байдена
02:27Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися
02:05Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
02:00Эксперт рассказал, как меняются алкогольные предпочтения россиян
00:56В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам
00:25Премьер ПНС Ливии отстранил от должности главу МВД на фоне протестов
00:11В России началась регистрация автомобилей в МФЦ
23:29Источник сообщил о задержании гендиректора "Мособлэнерго"
23:28В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
23:04В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:33Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян
22:24Фильм "Серебряные коньки" откроет Московский кинофестиваль
22:20В Сарове разработали аппарат для лечения больных COVID-19
22:07Член КС оппозиции столкнулся с машинами из автопробега за Лукашенко
Лента новостейМолния