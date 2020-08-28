https://ria.ru/20200828/polimery-1576427294.html

Российские химики предложили метод синтеза электропроводящего полимера

Российские ученые вместе с греческими коллегами разработали новую технологию синтеза проводящего полимера полианилина на поверхности частиц силикагеля... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T13:10

2020-08-28T13:10

2020-08-28T14:51

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российская академия наук

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Российские ученые вместе с греческими коллегами разработали новую технологию синтеза проводящего полимера полианилина на поверхности частиц силикагеля. Исследователи планируют использовать новый материал при создании носителей для адресной доставки лекарств. Описание <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0032386120306364?via%3Dihub" target="_blank" rel="nofollow noopener">приведено</a> в журнале Polymer.Полианилин — один из самых перспективных полимеров молекулярной электроники. Из него можно изготавливать транзисторы, суперконденсаторы, покрытия для электростимуляции роста биологических тканей и другие устройства. Также он может использоваться как носитель для адресной доставки лекарств при терапии онкозаболеваний.Однако работать с полианилином не просто. В чистом виде это порошок, из которого сложно изготовить нужное изделие, он плохо растворим в большинстве растворителей и не плавится. С помощью электрополимеризации полианилиновые покрытия можно получать на поверхности электропроводящих материалов, но в случае непроводящих подложек этот метод недоступен.Можно использовать химическую полимеризацию, когда непроводящую подложку вносят в раствор мономера анилина и добавляют туда окислитель. Постепенно на поверхности образуется пленка полимера, но параллельно с этим в объеме раствора также появляются нерастворимые полимерные гранулы, которые оседают на подложку, затрудняя контроль свойств. Покрытие становится неоднородным и в нем появляются дефекты.Химики из РХТУ имени Д.И. Менделеева в сотрудничестве с коллегами из ИБХФ <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, ИХФ РАН, а также университета <a href="http://ria.ru/location_Crete/" target="_blank" data-auto="true">Крита</a> в <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> предложили новый метод — межфазной окислительной полимеризация анилина."Мы локализовали реакционную зону непосредственно на поверхности подложки и провели на ней полимеризацию, — приводятся в пресс-релизе РХТУ слова первого автора статьи, профессора Ярослава Межуева. — Для этого мы взяли частицы силикагеля, осадили на них нерастворимый окислитель, а дальше привели их в контакт с раствором анилина: на поверхности частиц пошла полимеризация, а в объеме, где не было окислителя, процесс был подавлен. И так был разработан интересный метод, перспективный для адресного формирования полианилиновых слоев и контроля их свойств".В дополнительных экспериментах ученые изучили процесс в деталях. С помощью метода электронного парамагнитного резонанса они отследили кинетику протекающих реакций и доказали, что полимеризация идет только на границе раздела твердого носителя — силикагеля — и жидкого раствора мономера.Ученые предполагают, что процесс протекает преимущественно в порах носителя маленького размера, и в дальнейшем хотят распространить новый подход на наноуровень — испытать частицы, покрытые полианилином, в качестве носителей фармакологических препаратов. Молекула полианилина электрически заряжена и поэтому на нее легко можно осадить различные препараты, а затем управлять их адресной доставкой внутри организма.Авторы отмечают, что предложенный ими подход гораздо шире и не ограничивается использованием конкретных подложки, мономера и окислителя."Не обязательно синтезировать полианилин — можно получать другой проводящий или непроводящий полимер по реакции окислительной полимеризации, не принципиально. Не обязательно брать именно силикагель — таким же образом можно модифицировать любую другую подложку, главное только, чтобы она была инертна по отношению к нерастворимому окислителю, который в свою очередь должен быть достаточно активен в реакции полимеризации выбранного мономера", — говорит Межуев.Ученые считают новый метод проведения окислительной полимеризации на границе раздела фаз твердое вещество — жидкость достаточно универсальным и в будущем планируют апробировать его на примере других полимеров и подложек.

https://ria.ru/20200817/1575882865.html

https://ria.ru/20200729/1575068150.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

химия, здоровье, открытия - риа наука, российская академия наук