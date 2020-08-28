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Диетолог развеяла популярный миф о похудении
Мнение о том, что арбуз и дыня гарантированно помогают сбросить лишней вес, — заблуждение, заявила главный внештатный диетолог Московской области Инна Пичугина. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T14:48
2020-08-28T16:18
похудение
алексей пичугин
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Мнение о том, что арбуз и дыня гарантированно помогают сбросить лишней вес, — заблуждение, заявила главный внештатный диетолог<a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank"> Московской области</a> Инна Пичугина.Напротив, из-за большого содержания воды эти бахчевые вызывают резкое повышение аппетита, отметила врач. Кроме того, в их составе есть сахароза и фруктоза, которые поднимают уровень сахара в крови."Человек сразу после употребления дыни или арбуза чувствует себя сытым, но спустя непродолжительное время наступает резкое чувство голода, появляется желание как можно скорее что-нибудь съесть. И, как правило, такая диета быстро оканчивается срывом", — приводит слова специалиста пресс-служба подмосковного Минздрава.Чтобы с максимальной пользой употреблять арбузы и дыни, эксперт порекомендовала есть их вместо пирожных и конфет во время основного приёма пищи. Нормой можно считать 200-300 граммов в сутки.При этом людям с диабетом, болезнями почек, сердца и сосудов лучше ограничить употребление этих бахчевых. Больным с обострением язвы, гастрита и при наличии других проблем с желудочно-кишечным трактом стоит вовсе от них отказаться, добавила Пичугина.
https://radiosputnik.ria.ru/20200807/1575450682.html
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московская область (подмосковье)
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похудение, алексей пичугин, московская область (подмосковье), общество

Диетолог развеяла популярный миф о похудении

14:48 28.08.2020 (обновлено: 16:18 28.08.2020)
1934
Дыня и арбуз
Дыня и арбуз
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мнение о том, что арбуз и дыня гарантированно помогают сбросить лишней вес, — заблуждение, заявила главный внештатный диетолог Московской области Инна Пичугина.
Напротив, из-за большого содержания воды эти бахчевые вызывают резкое повышение аппетита, отметила врач. Кроме того, в их составе есть сахароза и фруктоза, которые поднимают уровень сахара в крови.
Работа бахчевых развалов
7 августа, 02:00Сказано в эфире
Диетолог рассказала, когда нужно есть арбуз или дынюАрбуз или дыня – что предпочесть на десерт? Ни то и ни другое, уверена диетолог Маргарита Королева. По ее словам, оба летних лакомства для этого плохо подходят. Почему – она рассказала в интервью радио Sputnik.
"Человек сразу после употребления дыни или арбуза чувствует себя сытым, но спустя непродолжительное время наступает резкое чувство голода, появляется желание как можно скорее что-нибудь съесть. И, как правило, такая диета быстро оканчивается срывом", — приводит слова специалиста пресс-служба подмосковного Минздрава.
Чтобы с максимальной пользой употреблять арбузы и дыни, эксперт порекомендовала есть их вместо пирожных и конфет во время основного приёма пищи. Нормой можно считать 200-300 граммов в сутки.
При этом людям с диабетом, болезнями почек, сердца и сосудов лучше ограничить употребление этих бахчевых. Больным с обострением язвы, гастрита и при наличии других проблем с желудочно-кишечным трактом стоит вовсе от них отказаться, добавила Пичугина.
Торговец арбузами и дынями на одном из бахчевых развалов в Москве. 3 августа 2017
7 августа, 02:09
Разрешен спор любителей арбузов и дынь
1314109
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похудениеАлексей ПичугинМосковская область (Подмосковье)Общество
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