https://ria.ru/20200828/pokhudenie-1576435577.html

Диетолог развеяла популярный миф о похудении

Мнение о том, что арбуз и дыня гарантированно помогают сбросить лишней вес, — заблуждение, заявила главный внештатный диетолог Московской области Инна Пичугина. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T14:48

2020-08-28T14:48

2020-08-28T16:18

похудение

алексей пичугин

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Мнение о том, что арбуз и дыня гарантированно помогают сбросить лишней вес, — заблуждение, заявила главный внештатный диетолог<a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank"> Московской области</a> Инна Пичугина.Напротив, из-за большого содержания воды эти бахчевые вызывают резкое повышение аппетита, отметила врач. Кроме того, в их составе есть сахароза и фруктоза, которые поднимают уровень сахара в крови."Человек сразу после употребления дыни или арбуза чувствует себя сытым, но спустя непродолжительное время наступает резкое чувство голода, появляется желание как можно скорее что-нибудь съесть. И, как правило, такая диета быстро оканчивается срывом", — приводит слова специалиста пресс-служба подмосковного Минздрава.Чтобы с максимальной пользой употреблять арбузы и дыни, эксперт порекомендовала есть их вместо пирожных и конфет во время основного приёма пищи. Нормой можно считать 200-300 граммов в сутки.При этом людям с диабетом, болезнями почек, сердца и сосудов лучше ограничить употребление этих бахчевых. Больным с обострением язвы, гастрита и при наличии других проблем с желудочно-кишечным трактом стоит вовсе от них отказаться, добавила Пичугина.

https://radiosputnik.ria.ru/20200807/1575450682.html

https://ria.ru/20200807/1575471113.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

похудение, алексей пичугин, московская область (подмосковье), общество