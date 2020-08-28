https://ria.ru/20200828/podlodka-1576440858.html

Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки

Минобороны опубликовало видео, сделанное с борта атомного подводного крейсера "Омск", который участвовал в учениях "Океанский щит" недалеко от берегов Аляски. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T16:19

2020-08-28T16:19

2020-08-28T16:52

варяг (крейсер)

министерство обороны рф (минобороны рф)

аляска

сша

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. </strong>Минобороны опубликовало видео, сделанное с борта атомного подводного крейсера "Омск", который участвовал в учениях "Океанский щит" недалеко от берегов <a href="http://ria.ru/location_StateofAlaska/" target="_blank" data-auto="true">Аляски</a>.На кадрах видно, как проходит подготовка к пуску противокорабельной ракеты "Гранит". Судя по переговорам членов экипажа, подлодка совершает срочное погружение, при этом условная цель находится от нее на расстоянии 329 километров. После обратного отсчета производится залп.Ранее Северное командование Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> заявило, что российская подводная лодка "всплыла" близ берегов Аляски.Как объяснили в российском Минобороны, ракетный крейсер "Варяг" и субмарина "Омск" проводили в акватории Берингова моря совместную стрельбу по морской цели, никакой нештатной ситуации на борту не было. В ведомстве неоднократно заявляли, что походы кораблей проходят строго в соответствии с международными правилами.

https://ria.ru/20200828/podlodka-1576422363.html

https://ria.ru/20200828/podlodka-1576407956.html

Андрей Петров Неописуемая гордость берет, когда смотришь такое. Рад за наши восставшие из пепла Вооруженные силы. Россия, вперед! 558

Рома Филл Представьте , у меня возникли те же мысли , что и у вас при просмотре этого видео. Вот настоящие мужики. Именно на таких держится вся Россия. 497

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аляска

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Учения "Океанский щит": уничтожение морской цели с крейсера "Варяг" и подлодки "Омск" Ракетные стрельбы в акватории Берингова моря. Крейсер "Варяг" и атомная подлодка "Омск" уничтожают морскую цель на учениях "Океанский щит" 2020-08-28T16:19 true PT1M46S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

варяг (крейсер), министерство обороны рф (минобороны рф), аляска, сша, безопасность, в мире