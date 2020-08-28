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https://ria.ru/20200828/podlodka-1576440858.html
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Минобороны опубликовало видео, сделанное с борта атомного подводного крейсера "Омск", который участвовал в учениях "Океанский щит" недалеко от берегов Аляски. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T16:19
2020-08-28T16:52
варяг (крейсер)
министерство обороны рф (минобороны рф)
аляска
сша
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. </strong>Минобороны опубликовало видео, сделанное с борта атомного подводного крейсера "Омск", который участвовал в учениях "Океанский щит" недалеко от берегов <a href="http://ria.ru/location_StateofAlaska/" target="_blank" data-auto="true">Аляски</a>.На кадрах видно, как проходит подготовка к пуску противокорабельной ракеты "Гранит". Судя по переговорам членов экипажа, подлодка совершает срочное погружение, при этом условная цель находится от нее на расстоянии 329 километров. После обратного отсчета производится залп.Ранее Северное командование Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> заявило, что российская подводная лодка "всплыла" близ берегов Аляски.Как объяснили в российском Минобороны, ракетный крейсер "Варяг" и субмарина "Омск" проводили в акватории Берингова моря совместную стрельбу по морской цели, никакой нештатной ситуации на борту не было. В ведомстве неоднократно заявляли, что походы кораблей проходят строго в соответствии с международными правилами.
https://ria.ru/20200828/podlodka-1576422363.html
https://ria.ru/20200828/podlodka-1576407956.html
Неописуемая гордость берет, когда смотришь такое. Рад за наши восставшие из пепла Вооруженные силы. Россия, вперед!
558
Представьте , у меня возникли те же мысли , что и у вас при просмотре этого видео. Вот настоящие мужики. Именно на таких держится вся Россия.
497
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аляска
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Учения "Океанский щит": уничтожение морской цели с крейсера "Варяг" и подлодки "Омск"
Ракетные стрельбы в акватории Берингова моря. Крейсер "Варяг" и атомная подлодка "Омск" уничтожают морскую цель на учениях "Океанский щит"
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60
варяг (крейсер), министерство обороны рф (минобороны рф), аляска, сша, безопасность, в мире

Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки

16:19 28.08.2020 (обновлено: 16:52 28.08.2020)
225217
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео, сделанное с борта атомного подводного крейсера "Омск", который участвовал в учениях "Океанский щит" недалеко от берегов Аляски.
На кадрах видно, как проходит подготовка к пуску противокорабельной ракеты "Гранит". Судя по переговорам членов экипажа, подлодка совершает срочное погружение, при этом условная цель находится от нее на расстоянии 329 километров. После обратного отсчета производится залп.
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Как объяснили в российском Минобороны, ракетный крейсер "Варяг" и субмарина "Омск" проводили в акватории Берингова моря совместную стрельбу по морской цели, никакой нештатной ситуации на борту не было. В ведомстве неоднократно заявляли, что походы кораблей проходят строго в соответствии с международными правилами.
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Обсудить 61
Варяг (крейсер)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)АляскаСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Неописуемая гордость берет, когда смотришь такое. Рад за наши восставшие из пепла Вооруженные силы. Россия, вперед!
28 августа, 16:30
АПАндрей Петров
5152012020
Представьте , у меня возникли те же мысли , что и у вас при просмотре этого видео. Вот настоящие мужики. Именно на таких держится вся Россия.
28 августа, 16:42
Рома Филл
4621311020
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