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https://ria.ru/20200828/podlodka-1576425265.html
В США военные обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
Российская подводная лодка всплыла вблизи Аляски, сообщило Северное командование Вооруженных сил США. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T12:49
2020-08-28T14:23
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. </strong>Российская подводная лодка всплыла вблизи Аляски, сообщило Северное командование Вооруженных сил США.В Пентагоне отметили, что не получали никаких запросов о помощи."Нынешняя российская военная деятельность происходит в международных водах на значительном удалении от территориальных вод <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>", - сказали военные."Мы тоже не дремлем"В свою очередь, источник в Тихоокеанском флоте заявил РИА Новости, что недалеко от берегов Аляски всплыл участвующий в учениях атомный подводный крейсер "Омск".Бывший начальник главного штаба ВМФ России (1998-2005 годы) <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Kravchenko/" target="_blank">Виктор Кравченко</a> рассказал РИА Новости, что это может быть ответом на участившиеся полеты самолетов-разведчиков <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="https://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>, чтобы обозначить - "мы тоже не дремлем"."Находимся там, где хотим, вот и все", - отметил адмирал.Он подчеркнул, что российская субмарина не заходила в территориальные воды, а значит, и не нарушала международное право. Как прошли ученияРанее ракетный крейсер "Варяг" и субмарина "Омск" провели в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морской цели.В частности, "Варяг" произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса "Вулкан", а "Омск" атаковал цель из-под воды противокорабельной ракетой "Гранит". По данным объективного контроля, обе ракеты успешно поразили мишени на дистанциях более 450 и более 320 километров соответственно.В Минобороны неоднократно заявляли, что походы российских кораблей проходят строго в соответствии с международными правилами.
https://ria.ru/20200821/submarina-1576072730.html
https://ria.ru/20190405/1552406050.html
Обнаружили судно на поаерхности воды?....как это им удалось?....гениально!
38
А если бы не всплыла, то и не обнаружили бы.
37
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сша
РИА Новости
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60
сша, в мире

В США военные обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

12:49 28.08.2020 (обновлено: 14:23 28.08.2020)
25235
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАтомные подводные лодки "Челябинск" и "Омск" стоят у причала. Архивное фото
Атомные подводные лодки Челябинск и Омск стоят у причала. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Российская подводная лодка всплыла вблизи Аляски, сообщило Северное командование Вооруженных сил США.
В Пентагоне отметили, что не получали никаких запросов о помощи.
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"Нынешняя российская военная деятельность происходит в международных водах на значительном удалении от территориальных вод США", - сказали военные.

"Мы тоже не дремлем"

В свою очередь, источник в Тихоокеанском флоте заявил РИА Новости, что недалеко от берегов Аляски всплыл участвующий в учениях атомный подводный крейсер "Омск".
Бывший начальник главного штаба ВМФ России (1998-2005 годы) Виктор Кравченко рассказал РИА Новости, что это может быть ответом на участившиеся полеты самолетов-разведчиков США и НАТО, чтобы обозначить - "мы тоже не дремлем".
"Находимся там, где хотим, вот и все", - отметил адмирал.
Он подчеркнул, что российская субмарина не заходила в территориальные воды, а значит, и не нарушала международное право.
Учения Тихоокеанского флота ВМФ России. Архивное фото
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Как прошли учения

Ранее ракетный крейсер "Варяг" и субмарина "Омск" провели в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морской цели.
В частности, "Варяг" произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса "Вулкан", а "Омск" атаковал цель из-под воды противокорабельной ракетой "Гранит". По данным объективного контроля, обе ракеты успешно поразили мишени на дистанциях более 450 и более 320 километров соответственно.
В Минобороны неоднократно заявляли, что походы российских кораблей проходят строго в соответствии с международными правилами.
147101216
Обсудить 13
СШАВ мире
Популярные комментарии
Обнаружили судно на поаерхности воды?....как это им удалось?....гениально!
28 августа, 13:24
Константин Чистов
15220001
А если бы не всплыла, то и не обнаружили бы.
28 августа, 13:41
True Story
2690002
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