https://ria.ru/20200828/podlodka-1576425265.html

В США военные обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

Российская подводная лодка всплыла вблизи Аляски, сообщило Северное командование Вооруженных сил США. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T12:49

2020-08-28T12:49

2020-08-28T14:23

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. </strong>Российская подводная лодка всплыла вблизи Аляски, сообщило Северное командование Вооруженных сил США.В Пентагоне отметили, что не получали никаких запросов о помощи."Нынешняя российская военная деятельность происходит в международных водах на значительном удалении от территориальных вод <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>", - сказали военные."Мы тоже не дремлем"В свою очередь, источник в Тихоокеанском флоте заявил РИА Новости, что недалеко от берегов Аляски всплыл участвующий в учениях атомный подводный крейсер "Омск".Бывший начальник главного штаба ВМФ России (1998-2005 годы) <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Kravchenko/" target="_blank">Виктор Кравченко</a> рассказал РИА Новости, что это может быть ответом на участившиеся полеты самолетов-разведчиков <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="https://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>, чтобы обозначить - "мы тоже не дремлем"."Находимся там, где хотим, вот и все", - отметил адмирал.Он подчеркнул, что российская субмарина не заходила в территориальные воды, а значит, и не нарушала международное право. Как прошли ученияРанее ракетный крейсер "Варяг" и субмарина "Омск" провели в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морской цели.В частности, "Варяг" произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса "Вулкан", а "Омск" атаковал цель из-под воды противокорабельной ракетой "Гранит". По данным объективного контроля, обе ракеты успешно поразили мишени на дистанциях более 450 и более 320 километров соответственно.В Минобороны неоднократно заявляли, что походы российских кораблей проходят строго в соответствии с международными правилами.

https://ria.ru/20200821/submarina-1576072730.html

https://ria.ru/20190405/1552406050.html

Константин Чистов Обнаружили судно на поаерхности воды?....как это им удалось?....гениально! 38

True Story А если бы не всплыла, то и не обнаружили бы. 37

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сша

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире