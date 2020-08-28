https://ria.ru/20200828/podlodka-1576422363.html

Адмирал назвал появление российской подлодки у Аляски сигналом НАТО

Российская подлодка могла всплыть близ Аляски в ответ на участившиеся полеты самолетов-разведчиков США и НАТО, чтобы обозначить - "мы тоже не дремлем", считает... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T12:24

2020-08-28T12:24

2020-08-28T16:25

россия

виктор кравченко

тихоокеанский флот вмф россии

нато

сша

вмф рф

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости.</strong> Российская подлодка могла всплыть близ Аляски в ответ на участившиеся полеты самолетов-разведчиков <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="https://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>, чтобы обозначить - "мы тоже не дремлем", считает бывший начальник главного штаба ВМФ России (1998-2005 годы) <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Kravchenko/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Кравченко</a>.О всплытии подлодки ВМФ РФ ранее объявило Северное командование ВС США, причем, по сообщению американских военных, в случае необходимости они готовы были помочь российским морякам.Между тем источник в Тихоокеанском флоте (ТОФ) РФ рассказал РИА Новости, что недалеко от Аляски всплыл атомный подводный крейсер "Омск", участвующий в военных учениях, причем никакой нештатной ситуации не произошло."Самолеты [страны НАТО] все время посылают, а наши их перехватывают вблизи наших воздушных границ. Это нормальное функционирование, посмотрите - последнее время над Балтикой, над Черным морем их очень много было. Мы показываем, что тоже не дремлем, что находимся там, где хотим, вот и все", - заявил Кравченко РИА Новости.Он подчеркнул, что российская субмарина не заходила в территориальные воды, а значит, и не нарушала международное право. Следовательно, она имеет полное право там находиться, считает адмирал.Накануне <a href="http://ria.ru/organization_Tikhookeanskijj_flot_VMF_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ТОФ</a> сообщал, что по плану военно-морских учений "Океанский щит-2020" флагман флота ракетный крейсер "Варяг" и субмарина "Омск" провели в <a href="http://ria.ru/location_Beringovo_more/" target="_blank" data-auto="true">Беринговом море</a> совместную ракетную стрельбу по морским целям."Варяг" произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса "Вулкан", а "Омск" атаковал цель из-под воды противокорабельной ракетой "Гранит". Обе ракеты поразили мишени на дистанциях более 450 и более 320 километров соответственно.Полеты самолетов-разведчиков НАТО и дружественных альянсу стран у российских границ, особенно в европейской части, в последнее время действительно участились. Так, только за прошедшую неделю Минобороны РФ сообщало о перехватах самолетов-разведчиков США, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a>, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> и других стран над Черным и <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийскими морями</a>.За неделю до этого, согласно данным газеты Вооруженных Сил РФ "<a href="http://ria.ru/organization_Krasnaja_zvezda_kholding/" target="_blank" data-auto="true">Красная звезда</a>", к границам РФ приблизились 40 иностранных самолетов-разведчиков и 14 разведывательных беспилотников.

https://ria.ru/20200828/podlodka-1576416801.html

https://ria.ru/20200828/podlodka-1576407956.html

Pawel Zverev детский сад. Будто это что-то изменит хоть на йоту. 31

Ольга Занкова а вы, простите, специалист в этой сфере? Или только в йотах? 31

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россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Учения "Океанский щит": уничтожение морской цели с крейсера "Варяг" и подлодки "Омск" Ракетные стрельбы в акватории Берингова моря. Крейсер "Варяг" и атомная подлодка "Омск" уничтожают морскую цель на учениях "Океанский щит" 2020-08-28T12:24 true PT1M46S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктор кравченко, тихоокеанский флот вмф россии, нато, сша, вмф рф, в мире