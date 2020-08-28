https://ria.ru/20200828/podlodka-1576416801.html
Капитан первого ранга оценил появление российской подлодки вблизи Аляски
Капитан первого ранга Игорь Британов прокомментировал заявление американских военных об обнаружении всплывшей недалеко от берегов Аляски российской подлодки. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T11:22
2020-08-28T11:22
2020-08-28T11:22
россия
тихоокеанский флот вмф россии
аляска
сша
безопасность
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Капитан первого ранга Игорь Британов прокомментировал заявление американских военных об обнаружении всплывшей недалеко от берегов <a href="http://ria.ru/location_StateofAlaska/" target="_blank" data-auto="true">Аляски</a> российской подлодки. По словам Британова, подлодки могут находиться в море по несколько месяцев в рамках боевой службы.Ранее Северное командование Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> заявило, что российская подводная лодка всплыла близ берегов Аляски. В ведомстве отметили, что военная деятельность России происходит в международных водах на значительном удалении от американских территориальных вод.Источник РИА Новости в Тихоокеанском флоте уточнил, что всплывшая субмарина – это участвующий в учениях атомный подводный крейсер "Омск".
https://ria.ru/20200220/1564990013.html
https://ria.ru/20200821/submarina-1576072730.html
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тихоокеанский флот вмф россии, аляска, сша, безопасность