https://ria.ru/20200828/podlodka-1576416801.html

Капитан первого ранга оценил появление российской подлодки вблизи Аляски

Капитан первого ранга Игорь Британов прокомментировал заявление американских военных об обнаружении всплывшей недалеко от берегов Аляски российской подлодки. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T11:22

2020-08-28T11:22

2020-08-28T11:22

россия

тихоокеанский флот вмф россии

аляска

сша

безопасность

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Капитан первого ранга Игорь Британов прокомментировал заявление американских военных об обнаружении всплывшей недалеко от берегов <a href="http://ria.ru/location_StateofAlaska/" target="_blank" data-auto="true">Аляски</a> российской подлодки. По словам Британова, подлодки могут находиться в море по несколько месяцев в рамках боевой службы.Ранее Северное командование Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> заявило, что российская подводная лодка всплыла близ берегов Аляски. В ведомстве отметили, что военная деятельность России происходит в международных водах на значительном удалении от американских территориальных вод.Источник РИА Новости в Тихоокеанском флоте уточнил, что всплывшая субмарина – это участвующий в учениях атомный подводный крейсер "Омск".

https://ria.ru/20200220/1564990013.html

https://ria.ru/20200821/submarina-1576072730.html

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россия

аляска

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тихоокеанский флот вмф россии, аляска, сша, безопасность