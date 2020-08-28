СМИ: США послали России "сигнал" с помощью секретной подлодки
06:45 28.08.2020 (обновлено: 11:43 28.08.2020)
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© Фото : U.S. NavyАмериканская подводная лодка USS Seawolf (SSN 21) у берегов Тромсё. 21 августа 2020
Американская подводная лодка USS Seawolf (SSN 21) у берегов Тромсё. 21 августа 2020
Ранее ВМС США сообщили о прибытии Seawolf в норвежский Тромсё, позднее были опубликованы ее фотографии в этом порту. Контр-адмирал Энтони Карулло заявил, что переброска субмарины "повышает и без того большие возможности по ведению подводной войны" и демонстрирует "неизменную приверженность" США "обеспечению морской безопасности и сдерживания во всем регионе".
Как отмечает The Drive, такое публичное раскрытие сведений о местонахождении секретной подлодки необычно. По словам специализирующегося на военно-морской тематике журналиста Криса Каваса, фотографии Seawolf из Тромсё стали первыми ее снимками за последние пять лет.
SubDeployments 1) Rare pics of #submarine USS #SEAWOLF SSN21, here making a brief stop 21 Aug at Tromso, #Norway while on a 6th Fleet deployment. These appear to be the first officially-released photos of the Bangor-based sub in 5 years pic.twitter.com/tqLTevvGJK— Chris Cavas (@CavasShips) August 25, 2020
По мнению автора статьи в The Drive, все это говорит о желании Вашингтона отправить "явный сигнал России". В материале отмечается, что Тромсё находится поблизости от маршрута следования российских подлодок. При этом переброске Seawolf предшествовали несколько лет повышенной активности ВМФ России в данном регионе. Кроме того, напоминает издание, в июне этого года российский Северный флот официально принял на вооружение первую атомную подводную лодку класса "Борей-А" "Князь Владимир".
В статье также отмечается, что вскоре после прибытия Seawolf в Тромсё шесть американских стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие, приняли участие в учениях с истребителями ВВС Норвегии. По мнению автора материала, это также выглядит "как сигнал, нацеленный прямо на Москву".
Подводная лодка Seawolf и другие лодки этого же проекта Connecticut и Jimmy Carter изначально создавались с 1983 года как ударные многоцелевые атомные подводные лодки, которые должны были стать главной опорой американских подводных сил. После окончания холодной войны рост затрат на проект и сокращение бюджета вынудили ВМС США отказаться от плана строительства 29 подводных лодок этого типа, и после ввода в строй трех субмарин производство было закрыто. Сейчас подлодки типа Seawolf используются для выполнения специальных задач.