https://ria.ru/20200828/podlodka-1576407956.html

СМИ: США послали России "сигнал" с помощью секретной подлодки

РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T06:45

2020-08-28T06:45

2020-08-28T11:43

россия

b-52

князь владимир

военно-морские силы сша

северный флот вмф россии

норвегия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> передали "сигнал Кремлю", отправив секретную подводную лодку USS Seawolf к берегам <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a>, пишет американский портал <a href="https://www.thedrive.com/the-war-zone/35997/navy-makes-unusual-public-display-of-its-secretive-seawolf-submarines-presence-off-norway" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Drive</a>.Ранее ВМС США <a href="https://www.navy.mil/Press-Office/News-Stories/display-news/Article/2321399/uss-seawolf-operates-in-6th-fleet/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщили</a> о прибытии Seawolf в норвежский Тромсё, позднее были опубликованы ее фотографии в этом порту. Контр-адмирал Энтони Карулло заявил, что переброска субмарины "повышает и без того большие возможности по ведению подводной войны" и демонстрирует "неизменную приверженность" США "обеспечению морской безопасности и сдерживания во всем регионе".Как отмечает The Drive, такое публичное раскрытие сведений о местонахождении секретной подлодки необычно. По словам специализирующегося на военно-морской тематике журналиста Криса Каваса, фотографии Seawolf из Тромсё стали первыми ее снимками за последние пять лет.По мнению автора статьи в The Drive, все это говорит о желании <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> отправить "явный сигнал России". В материале отмечается, что Тромсё находится поблизости от маршрута следования российских подлодок. При этом переброске Seawolf предшествовали несколько лет повышенной активности ВМФ России в данном регионе. Кроме того, напоминает издание, в июне этого года российский Северный флот официально принял на вооружение первую атомную подводную лодку класса "Борей-А" "<a href="http://ria.ru/person_Knjaz_Vladimir/" target="_blank" data-auto="true">Князь Владимир</a>". В статье также отмечается, что вскоре после прибытия Seawolf в Тромсё шесть американских стратегических бомбардировщиков <a href="http://ria.ru/product_B-52/" target="_blank" data-auto="true">B-52H</a>, способных нести ядерное оружие, приняли участие в учениях с истребителями ВВС Норвегии. По мнению автора материала, это также выглядит "как сигнал, нацеленный прямо на Москву". Подводная лодка Seawolf и другие лодки этого же проекта Connecticut и Jimmy Carter изначально создавались с 1983 года как ударные многоцелевые атомные подводные лодки, которые должны были стать главной опорой американских подводных сил. После окончания холодной войны рост затрат на проект и сокращение бюджета вынудили <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank">ВМС США</a> отказаться от плана строительства 29 подводных лодок этого типа, и после ввода в строй трех субмарин производство было закрыто. Сейчас подлодки типа Seawolf используются для выполнения специальных задач.

https://ria.ru/20200827/siriya-1576405370.html

Арсений Новиков При плохом поведении, этот сигнал, будет уничтожен. 135

Раиса Бушева А всплывшая российская подлодка у берегов Аляски, сигнал марсианам?))) 129

15

россия

норвегия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, b-52, князь владимир, военно-морские силы сша, северный флот вмф россии, норвегия, сша, в мире