https://ria.ru/20200828/podlodka-1576407155.html

Источник объяснил появление российской подлодки у берегов Аляски

Всплывшая недалеко от берегов Аляски российская подлодка — это атомный подводный крейсер (АПККР) "Омск", никакой нештатной ситуации на его борту нет, сообщил... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T04:00

2020-08-28T04:00

2020-08-28T09:14

россия

вооруженные силы сша

тихоокеанский флот вмф россии

аляска

сша

безопасность

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 28 авг — РИА Новости.</strong> Всплывшая недалеко от берегов <a href="http://ria.ru/location_StateofAlaska/" target="_blank" data-auto="true">Аляски</a> российская подлодка — это атомный подводный крейсер (АПККР) "Омск", никакой нештатной ситуации на его борту нет, сообщил РИА Новости источник в Тихоокеанском флоте.Северное командование Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> ранее заявило, что вблизи Аляски всплыла российская подлодка. В Пентагоне отметили, что не получали никаких запросов о помощи.В Минобороны неоднократно заявляли, что походы российских кораблей проходят строго в соответствии с международными правилами.В четверг <a href="http://ria.ru/organization_Tikhookeanskijj_flot_VMF_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Тихоокеанский флот</a> сообщал, что в ходе учений "Океанский щит — 2020" ракетный крейсер "Варяг" и субмарина "Омск" провели в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морской цели. "Варяг" произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса "Вулкан", а "Омск" атаковал цель из подводного положения противокорабельной ракетой "Гранит". По данным объективного контроля, обе ракеты успешно поразили мишени на дистанциях более 450 и свыше 320 километров соответственно.

https://ria.ru/20200828/rybaki-1576405543.html

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Лысый Кучерявый Перепутали со степями Украины. 137

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россия

аляска

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вооруженные силы сша, тихоокеанский флот вмф россии, аляска, сша, безопасность