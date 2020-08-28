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https://ria.ru/20200828/podlodka-1576407155.html
Источник объяснил появление российской подлодки у берегов Аляски
Всплывшая недалеко от берегов Аляски российская подлодка — это атомный подводный крейсер (АПККР) "Омск", никакой нештатной ситуации на его борту нет, сообщил... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T04:00
2020-08-28T09:14
россия
вооруженные силы сша
тихоокеанский флот вмф россии
аляска
сша
безопасность
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 28 авг — РИА Новости.</strong> Всплывшая недалеко от берегов <a href="http://ria.ru/location_StateofAlaska/" target="_blank" data-auto="true">Аляски</a> российская подлодка — это атомный подводный крейсер (АПККР) "Омск", никакой нештатной ситуации на его борту нет, сообщил РИА Новости источник в Тихоокеанском флоте.Северное командование Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> ранее заявило, что вблизи Аляски всплыла российская подлодка. В Пентагоне отметили, что не получали никаких запросов о помощи.В Минобороны неоднократно заявляли, что походы российских кораблей проходят строго в соответствии с международными правилами.В четверг <a href="http://ria.ru/organization_Tikhookeanskijj_flot_VMF_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Тихоокеанский флот</a> сообщал, что в ходе учений "Океанский щит — 2020" ракетный крейсер "Варяг" и субмарина "Омск" провели в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морской цели. "Варяг" произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса "Вулкан", а "Омск" атаковал цель из подводного положения противокорабельной ракетой "Гранит". По данным объективного контроля, обе ракеты успешно поразили мишени на дистанциях более 450 и свыше 320 километров соответственно.
https://ria.ru/20200828/rybaki-1576405543.html
Не унывай, "партнеры"! Омэрика страна богатая, памперсов на всех хватит! Приветик вам от Тихоокеанского Флота!
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Перепутали со степями Украины.
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россия
аляска
сша
РИА Новости
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россия, вооруженные силы сша, тихоокеанский флот вмф россии, аляска, сша, безопасность

Источник объяснил появление российской подлодки у берегов Аляски

04:00 28.08.2020 (обновлено: 09:14 28.08.2020)
82980
CC BY 3.0 / Alex omen / АПЛ К-186 "Омск"
АПЛ К-186 Омск
CC BY 3.0 / Alex omen /
АПЛ К-186 "Омск". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг — РИА Новости. Всплывшая недалеко от берегов Аляски российская подлодка — это атомный подводный крейсер (АПККР) "Омск", никакой нештатной ситуации на его борту нет, сообщил РИА Новости источник в Тихоокеанском флоте.
Северное командование Вооруженных сил США ранее заявило, что вблизи Аляски всплыла российская подлодка. В Пентагоне отметили, что не получали никаких запросов о помощи.

"Это российская подлодка "Омск", которая участвует в учениях", — пояснил собеседник агентства.

В Минобороны неоднократно заявляли, что походы российских кораблей проходят строго в соответствии с международными правилами.
В четверг Тихоокеанский флот сообщал, что в ходе учений "Океанский щит — 2020" ракетный крейсер "Варяг" и субмарина "Омск" провели в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морской цели. "Варяг" произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса "Вулкан", а "Омск" атаковал цель из подводного положения противокорабельной ракетой "Гранит". По данным объективного контроля, обе ракеты успешно поразили мишени на дистанциях более 450 и свыше 320 километров соответственно.
Малый ракетный корабль проекта 21631 Великий Устюг и Углич на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии
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1474551091025
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РоссияВооруженные силы СШАТихоокеанский флот ВМФ РоссииАляскаСШАБезопасность
Популярные комментарии
Не унывай, "партнеры"! Омэрика страна богатая, памперсов на всех хватит! Приветик вам от Тихоокеанского Флота!
28 августа, 04:53
ssantipiat26
196240106
Перепутали со степями Украины.
28 августа, 04:15
ЛКЛысый Кучерявый
132600494
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