https://ria.ru/20200828/podlodka-1576406680.html

В США заявили о всплывшей российской подлодке у берегов Аляски

Российская подлодка всплыла вблизи Аляски, об этом говорится в заявлении Северного командования Вооруженных сил США. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T02:55

2020-08-28T02:55

2020-08-28T05:54

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<strong>ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Российская подлодка всплыла вблизи <a href="http://ria.ru/location_StateofAlaska/" target="_blank" data-auto="true">Аляски</a>, об этом говорится в заявлении Северного командования Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Как утверждают в <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагоне</a>, подлодка находится в международных водах "на значительном удалении от территориальных вод США". Американские военные также заявили, что не получали никаких запросов о помощи от российской стороны, но готовы оказать ее в случае необходимости.Официальных комментариев со стороны Минобороны России по данному заявлению пока нет. В четверг в военном ведомстве сообщали, что атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Омск" и ракетный крейсер "Варяг" в ходе учений нанесли удары крылатыми ракетами по морской цели в Беринговом море.

https://ria.ru/20190405/1552406050.html

поверить не могу в эту чушь странно что она всплыла , может они сдаться решили ? обычно им надо сидеть тихо под водой типа в готовности к удару , а так они спалились и амеры взяли ее на прицел . эти морячки либо заблудились, либо воздух кончился , либо ЧП какое типа ракета выпала из своей дырки и мешает капитану посещать гальюн 106

Sergej Klassen Надо почаще всплывать около Америки Росийсским подлодкам с настоящими ракетами... Тогда может и санкции прекратяться. Им же есть чё терять. Они только силы и смерти боятся. 75

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аляска, вмф рф, россия, вооруженные силы сша, сша, в мире