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https://ria.ru/20200828/podlodka-1576406680.html
В США заявили о всплывшей российской подлодке у берегов Аляски
Российская подлодка всплыла вблизи Аляски, об этом говорится в заявлении Северного командования Вооруженных сил США. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T02:55
2020-08-28T05:54
аляска
вмф рф
россия
вооруженные силы сша
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Российская подлодка всплыла вблизи <a href="http://ria.ru/location_StateofAlaska/" target="_blank" data-auto="true">Аляски</a>, об этом говорится в заявлении Северного командования Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Как утверждают в <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагоне</a>, подлодка находится в международных водах "на значительном удалении от территориальных вод США". Американские военные также заявили, что не получали никаких запросов о помощи от российской стороны, но готовы оказать ее в случае необходимости.Официальных комментариев со стороны Минобороны России по данному заявлению пока нет. В четверг в военном ведомстве сообщали, что атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Омск" и ракетный крейсер "Варяг" в ходе учений нанесли удары крылатыми ракетами по морской цели в Беринговом море.
https://ria.ru/20190405/1552406050.html
странно что она всплыла , может они сдаться решили ? обычно им надо сидеть тихо под водой типа в готовности к удару , а так они спалились и амеры взяли ее на прицел . эти морячки либо заблудились, либо воздух кончился , либо ЧП какое типа ракета выпала из своей дырки и мешает капитану посещать гальюн
106
Надо почаще всплывать около Америки Росийсским подлодкам с настоящими ракетами... Тогда может и санкции прекратяться. Им же есть чё терять. Они только силы и смерти боятся.
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аляска
россия
сша
РИА Новости
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аляска, вмф рф, россия, вооруженные силы сша, сша, в мире

В США заявили о всплывшей российской подлодке у берегов Аляски

02:55 28.08.2020 (обновлено: 05:54 28.08.2020)
46538
© РИА Новости / Андрей СтанавовМоряк на ограждении боевой рубки атомной подводной лодки
Моряк на ограждении боевой рубки атомной подводной лодки
© РИА Новости / Андрей Станавов
Моряк на ограждении боевой рубки атомной подводной лодки. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Российская подлодка всплыла вблизи Аляски, об этом говорится в заявлении Северного командования Вооруженных сил США.
"Командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США внимательно следят за российской подводной лодкой, которая всплыла сегодня близ Аляски. Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности", - говорится в заявлении.
Как утверждают в Пентагоне, подлодка находится в международных водах "на значительном удалении от территориальных вод США".
Американские военные также заявили, что не получали никаких запросов о помощи от российской стороны, но готовы оказать ее в случае необходимости.
Официальных комментариев со стороны Минобороны России по данному заявлению пока нет. В четверг в военном ведомстве сообщали, что атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Омск" и ракетный крейсер "Варяг" в ходе учений нанесли удары крылатыми ракетами по морской цели в Беринговом море.
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Обсудить 39
АляскаВМФ РФРоссияВооруженные силы СШАСШАВ мире
Популярные комментарии
странно что она всплыла , может они сдаться решили ? обычно им надо сидеть тихо под водой типа в готовности к удару , а так они спалились и амеры взяли ее на прицел . эти морячки либо заблудились, либо воздух кончился , либо ЧП какое типа ракета выпала из своей дырки и мешает капитану посещать гальюн
28 августа, 03:17
поверить не могу в эту чушь
21730075
Надо почаще всплывать около Америки Росийсским подлодкам с настоящими ракетами... Тогда может и санкции прекратяться. Им же есть чё терять. Они только силы и смерти боятся.
28 августа, 03:06
Sergej Klassen
6640005
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