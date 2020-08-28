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Социолог предупредил о последствиях ликвидации Пенсионного фонда
Ликвидация Пенсионного фонда может лишь еще больше усугубить проблемы, на которые указала Счетная палата, рассказал РИА Новости заместитель директора по науке... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T18:22
2020-08-28T20:58
россия
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
александр сафонов
сергей миронов
пенсионный фонд рф
общество
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Ликвидация <a href="https://ria.ru/organization_Pensionnyjj_fond_RF" target="_blank">Пенсионного фонда</a> может лишь еще больше усугубить проблемы, на которые указала Счетная палата, рассказал РИА Новости заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Юрий Горлин.Ранее Счетная палата нашла ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде, которые чаще всего приводят к нарушению пенсионных прав россиян. Также были выявлены случаи, когда органы ПФР продолжают выплачивать пенсии после смерти граждан из-за несвоевременного поступления сведений. В связи с этим лидер "Справедливой России" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> призвал ликвидировать ПФР как лишнего посредника и платить пенсии напрямую из бюджета.По словам Горлина, предложение ликвидировать ПФР пока никак не обосновано, не содержит ни расчетов, ни анализа последствий.Он отметил, что задача пенсионной системы не только в том, чтобы выплачивать пенсии, но и в том, чтобы рассчитывать их размер с учетом пенсионных прав: перед тем как выплачивать пенсию, нужно определять, сколько платить."Если ликвидировать ПФР, то все равно придется перевести большую часть персонала — тех, кто занимается расчетом назначения пенсии и поддержкой информационной системы ПФР, а также администрированием выплат пенсионного капитала, материнского капитала, единовременных денежных выплат, других социальных пособий, — в другое ведомство, на которое будут возложены соответствующие функции", — сказал Горлин.Ранее экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития, проректор Финансового университета при правительстве <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Safonov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Сафонов</a> рассказал РИА Новости, что выплачивать пенсии напрямую из бюджета страны можно только в случае, если они будут плоскими, то есть одинаковыми для всех, без учета стажа и дополнительных критериев, а выплаты пенсий напрямую из бюджета нет нигде в мире.
https://ria.ru/20200825/pensii-1576291206.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200827/1576389204.html
Зайдите сами в любой "офис" ПФР и Вы узнаете много нового и интересного от сидящих там "пенсов"-какая девушка хорошо принимает и какая плохо,что такое "контрольные" списки и тд. и тп. А на выходе увидите машинки,на которых приезжают и уезжают "девушки".
51
Еще бы туда добавили фонд ОМС. Тоже кормушка для бюрократов ещё та.
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россия
РИА Новости
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Новости
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россия, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), александр сафонов, сергей миронов, пенсионный фонд рф, общество

Социолог предупредил о последствиях ликвидации Пенсионного фонда

18:22 28.08.2020 (обновлено: 20:58 28.08.2020)
9754
© РИА Новости / Андрей Теличев / Перейти в фотобанкЗдание Пенсионного фонда Российской Федерации
Здание Пенсионного фонда Российской Федерации
© РИА Новости / Андрей Теличев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Ликвидация Пенсионного фонда может лишь еще больше усугубить проблемы, на которые указала Счетная палата, рассказал РИА Новости заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Юрий Горлин.
Ранее Счетная палата нашла ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде, которые чаще всего приводят к нарушению пенсионных прав россиян. Также были выявлены случаи, когда органы ПФР продолжают выплачивать пенсии после смерти граждан из-за несвоевременного поступления сведений. В связи с этим лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал ликвидировать ПФР как лишнего посредника и платить пенсии напрямую из бюджета.
По словам Горлина, предложение ликвидировать ПФР пока никак не обосновано, не содержит ни расчетов, ни анализа последствий.
Он отметил, что задача пенсионной системы не только в том, чтобы выплачивать пенсии, но и в том, чтобы рассчитывать их размер с учетом пенсионных прав: перед тем как выплачивать пенсию, нужно определять, сколько платить.
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"Если ликвидировать ПФР, то все равно придется перевести большую часть персонала — тех, кто занимается расчетом назначения пенсии и поддержкой информационной системы ПФР, а также администрированием выплат пенсионного капитала, материнского капитала, единовременных денежных выплат, других социальных пособий, — в другое ведомство, на которое будут возложены соответствующие функции", — сказал Горлин.
Ранее экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития, проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов рассказал РИА Новости, что выплачивать пенсии напрямую из бюджета страны можно только в случае, если они будут плоскими, то есть одинаковыми для всех, без учета стажа и дополнительных критериев, а выплаты пенсий напрямую из бюджета нет нигде в мире.
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РоссияРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)Александр СафоновСергей МироновПенсионный фонд РФОбщество
Популярные комментарии
Зайдите сами в любой "офис" ПФР и Вы узнаете много нового и интересного от сидящих там "пенсов"-какая девушка хорошо принимает и какая плохо,что такое "контрольные" списки и тд. и тп. А на выходе увидите машинки,на которых приезжают и уезжают "девушки".
28 августа, 19:02
Serge Khon
4024203
Еще бы туда добавили фонд ОМС. Тоже кормушка для бюрократов ещё та.
28 августа, 18:41
Gario Ivangelis
3811102
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