https://ria.ru/20200828/perekhvat-1576452201.html
Российский истребитель перехватил американский самолет над Черным морем
Российским военным после обнаружения над нейтральными водами Черного моря воздушной цели, направлявшейся к государственной границе страны, пришлось поднять в... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T19:16
2020-08-28T19:16
2020-08-28T20:48
россия
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Российским военным после обнаружения над нейтральными водами <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a> воздушной цели, направлявшейся к государственной границе страны, пришлось поднять в воздух <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a>, сообщили в Национальном центре управления обороной.Экипаж истребителя приблизился на безопасное расстояние и идентифицировал борт как стратегический самолет-разведчик RC-135 <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank">ВВС США</a>.После того как иностранное военное воздушное судно изменило курс и развернулось от госграницы, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.Весь полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства."Нарушения государственной границы <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Российской Федерации</a> американским самолетом не допущено", — заключили в Центре управления обороной.
https://ria.ru/20200828/podlodka-1576422363.html
Denis Inkognito
Да потому что уже смешно от заголовков "Перехватил" даже авторам сенсации.
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черное море
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, в мире