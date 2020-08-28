Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200828/perekhvat-1576452201.html
Российский истребитель перехватил американский самолет над Черным морем
Российским военным после обнаружения над нейтральными водами Черного моря воздушной цели, направлявшейся к государственной границе страны, пришлось поднять в... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T19:16
2020-08-28T20:48
россия
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155002/44/1550024435_0:22:3563:2026_1400x0_80_0_0_bce708d47bf195eac77d5a3fb0c56285.jpg
<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Российским военным после обнаружения над нейтральными водами <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a> воздушной цели, направлявшейся к государственной границе страны, пришлось поднять в воздух <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a>, сообщили в Национальном центре управления обороной.Экипаж истребителя приблизился на безопасное расстояние и идентифицировал борт как стратегический самолет-разведчик RC-135 <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank">ВВС США</a>.После того как иностранное военное воздушное судно изменило курс и развернулось от госграницы, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.Весь полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства."Нарушения государственной границы <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Российской Федерации</a> американским самолетом не допущено", — заключили в Центре управления обороной.
https://ria.ru/20200828/podlodka-1576422363.html
Да потому что уже смешно от заголовков "Перехватил" даже авторам сенсации.
19
14
россия
черное море
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155002/44/1550024435_416:0:3145:2047_1400x0_80_0_0_8a11509f07f41a762b2404bc500f1551.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, в мире

Российский истребитель перехватил американский самолет над Черным морем

19:16 28.08.2020 (обновлено: 20:48 28.08.2020)
3533
© РИА Новости / Виталий АньковИстребитель Су-27СМ
Истребитель Су-27СМ
© РИА Новости / Виталий Аньков
Истребитель Су-27СМ. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российским военным после обнаружения над нейтральными водами Черного моря воздушной цели, направлявшейся к государственной границе страны, пришлось поднять в воздух Су-27, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Экипаж истребителя приблизился на безопасное расстояние и идентифицировал борт как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.
После того как иностранное военное воздушное судно изменило курс и развернулось от госграницы, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.
Весь полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
"Нарушения государственной границы Российской Федерации американским самолетом не допущено", — заключили в Центре управления обороной.
Атомные подводные лодки Челябинск и Омск стоят у причала. Архивное фото
Вчера, 12:24
Адмирал назвал появление российской подлодки у Аляски сигналом НАТО
95682147
Обсудить 14
РоссияЧерное мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СШАВ мире
Популярные комментарии
Да потому что уже смешно от заголовков "Перехватил" даже авторам сенсации.
28 августа, 19:44
DIDenis Inkognito
1500004
Рекомендуем
Здание МИД Белоруссии в Минске
Минск предостерег Киев от вмешательства в дела Белоруссии
Семейство смартфонов iPhone 11
Последний iPhone рекордно подешевел
Полиция в Лондоне
В Лондоне нашли тела британки российского происхождения и ее сына
Здание Пенсионного фонда Российской Федерации
Социолог предупредил о последствиях ликвидации Пенсионного фонда
Автомобиль Lada 4x4
Названы рекордные цены на автомобили Lada в Европе
Учения Океанский щит: уничтожение морской цели с крейсера Варяг и подлодки Омск
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Вид на Клайпедский морской торговый порт
Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
В немецкой клинике рассказали о состоянии Навального
Посетители на выставке вооружений международного военно-технического форума Армия-2020
"Алмаз-Антей" получил Гран-при форума "Армия-2020"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко сравнил ситуацию у границ с началом Великой Отечественной войны
Производство Башкирской содовой компании
Генпрокуратура заявила о незаконном захвате Башкирской содовой компании
Британская актриса Джесси Кейв
Звезда "Гарри Поттера" рассказала о пережитом в 14 лет изнасиловании
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
Германия готова ввести санкции против России из-за Навального
Вадим Пристайко
Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса
Военнослужащие армии США проходят тестирование на коронавирус в Лас-Вегасе
США: хватит вести экономические войны с миром. Начнем настоящие
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Спасатели советуют не злоупотреблять алкоголем на охоте
03:17Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
03:12Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере
03:09В Госдуме предложили разрешить въезд в Россию иностранным студентам
03:05Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
03:03Трамп объяснил, почему США приходится закупать нефть у России
02:31Трамп раскритиковал умственные способности Байдена
02:27Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися
02:05Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
02:00Эксперт рассказал, как меняются алкогольные предпочтения россиян
00:56В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам
00:25Премьер ПНС Ливии отстранил от должности главу МВД на фоне протестов
00:11В России началась регистрация автомобилей в МФЦ
23:29Источник сообщил о задержании гендиректора "Мособлэнерго"
23:28В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
23:04В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:33Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян
22:24Фильм "Серебряные коньки" откроет Московский кинофестиваль
22:20В Сарове разработали аппарат для лечения больных COVID-19
22:07Член КС оппозиции столкнулся с машинами из автопробега за Лукашенко
Лента новостейМолния