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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200828/perebroska-1576406036.html
СМИ: группа саудовских военных переброшена из Ирака в Сирию на базу США
Саудовская Аравия передислоцировала отряд своих военнослужащих из Ирака на базу Шаддади в сирийской провинции Эль-Хасаке, пишет сирийская газета "Аль-Ватан". РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T01:04
2020-08-28T01:04
война в сирии
война в сирии
эль-хасаке
сирия
сша
бейрут
в мире
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<strong>БЕЙРУТ, 28 июл - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовская Аравия</a> передислоцировала отряд своих военнослужащих из <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ирака</a> на базу Шаддади в сирийской провинции <a href="http://ria.ru/location_EHl-KHasake/" target="_blank" data-auto="true">Эль-Хасаке</a>, пишет сирийская газета <a href="https://www.al-watan.com/" target="_blank">"Аль-Ватан"</a>.По данным газеты, саудовские военные прибыли с колонной вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которая была выведена с военной базы Таджи в Ираке.Силы международной коалиции во главе с США находятся на севере <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> без согласования с официальным Дамаском. Сирийские власти неоднократно называли нелегитимное присутствие оккупацией с целью контроля и разграбления нефтяных и газовых месторождений САР.
https://ria.ru/20200827/siriya-1576396211.html
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эль-хасаке
сирия
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война в сирии, эль-хасаке, сирия, сша, бейрут, в мире

СМИ: группа саудовских военных переброшена из Ирака в Сирию на базу США

01:04 28.08.2020
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© AP Photo / Mosa'ab Elshamy, FileВоенные Саудовской Аравии
Военные Саудовской Аравии
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy, File
БЕЙРУТ, 28 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия передислоцировала отряд своих военнослужащих из Ирака на базу Шаддади в сирийской провинции Эль-Хасаке, пишет сирийская газета "Аль-Ватан".
По данным газеты, саудовские военные прибыли с колонной вооруженных сил США, которая была выведена с военной базы Таджи в Ираке.
Силы международной коалиции во главе с США находятся на севере Сирии без согласования с официальным Дамаском. Сирийские власти неоднократно называли нелегитимное присутствие оккупацией с целью контроля и разграбления нефтяных и газовых месторождений САР.
Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
Вчера, 18:01Война в Сирии
Появились кадры инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
66024627
Обсудить 3
Война в СирииВойна в СирииЭль-ХасакеСирияСШАБейрутВ мире
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