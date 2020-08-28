https://ria.ru/20200828/perebroska-1576406036.html
СМИ: группа саудовских военных переброшена из Ирака в Сирию на базу США
Саудовская Аравия передислоцировала отряд своих военнослужащих из Ирака на базу Шаддади в сирийской провинции Эль-Хасаке, пишет сирийская газета "Аль-Ватан". РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T01:04
2020-08-28T01:04
2020-08-28T01:04
война в сирии
война в сирии
эль-хасаке
сирия
сша
бейрут
в мире
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<strong>БЕЙРУТ, 28 июл - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовская Аравия</a> передислоцировала отряд своих военнослужащих из <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ирака</a> на базу Шаддади в сирийской провинции <a href="http://ria.ru/location_EHl-KHasake/" target="_blank" data-auto="true">Эль-Хасаке</a>, пишет сирийская газета <a href="https://www.al-watan.com/" target="_blank">"Аль-Ватан"</a>.По данным газеты, саудовские военные прибыли с колонной вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которая была выведена с военной базы Таджи в Ираке.Силы международной коалиции во главе с США находятся на севере <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> без согласования с официальным Дамаском. Сирийские власти неоднократно называли нелегитимное присутствие оккупацией с целью контроля и разграбления нефтяных и газовых месторождений САР.
https://ria.ru/20200827/siriya-1576396211.html
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сирия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
война в сирии, эль-хасаке, сирия, сша, бейрут, в мире