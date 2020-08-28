https://ria.ru/20200828/patrushev-1576439452.html

Глава Минсельхоза высоко оценил работу калужских аграриев

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев высоко оценил развитие сферы АПК в Калужской области, отметив особенные успехи в реализации в регионе... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T15:38

2020-08-28T15:38

2020-08-28T15:38

калужская область

россия

владислав шапша

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

калужская область

экономика

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<strong>КАЛУГА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Министр сельского хозяйства РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Патрушев</a> высоко оценил развитие сферы АПК в <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a>, отметив особенные успехи в реализации в регионе федерального проекта "Экспорт продукции АПК", сообщило правительство региона.В пятницу министр побывал с рабочей поездкой в Калужской области."Особое внимание Дмитрий Патрушев уделил перспективам реализации федерального проекта "Экспорт продукции АПК". По его словам, Калужская область уже почти выполнила план текущего года в данном направлении. Он составляет 42 миллиона долларов", - говорится в сообщении.Врио губернатора региона <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a> поблагодарил министра за высокую оценку работы калужских аграриев, отметив, что развитие сельского хозяйства является значимой частью экономики региона. "Агропромышленный комплекс области за последние шесть лет демонстрирует стабильную динамику роста. За прошлый год 12%, а в текущем году уже более 10%. По всем основным продуктам питания мы себя обеспечиваем, по темпам прироста молочной продукции – на пятом месте в Российской Федерации. Дальнейшему динамичному развитию АПК области будут способствовать те меры государственной поддержки, которые сегодня приняты", - заявил Шапша.По его словам, без господдержки невозможно было бы построить в области 60 современных животноводческих комплексов. "Мы нацелены на то, чтобы результаты эти приумножались, и признательны за ту поддержку, которую вы нам оказываете", - подчеркнул глава региона.Патрушев отметил, что Калужская область активно доводит меры господдержки до аграриев в условиях непростой социально-экономической обстановки. В 2020 году региону выделено более одного миллиарда рублей, при этом большая часть средств – свыше 61% – уже доведена до конечных получателей, что превышает среднероссийские значения, подчеркнул министр."Дмитрий Патрушев также положительно оценил состояние дел в пищевой промышленности области. За первые семь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 122% увеличилось производства сыров, почти на 24% - кондитерских изделий, на 13% - сливочного масла и практически на 6% - мясных полуфабрикатов", - информирует правительство региона.

https://realty.ria.ru/20200826/pochta-rossii-1576341941.html

https://ria.ru/20200825/kaluga-1576301070.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владислав шапша, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), калужская область, экономика