https://ria.ru/20200828/pashaev-1576449814.html
Стали известны подробности дела, по которому проходит адвокат Ефремова
Уголовное дело, в котором адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сейчас является свидетелем, не прекращено, следственные действия продолжаются, сообщил... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T18:39
2020-08-28T18:39
2020-08-28T20:29
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
руслан коблев
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Уголовное дело, в котором адвокат актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> сейчас является свидетелем, не прекращено, следственные действия продолжаются, сообщил РИА Новости адвокат <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Koblev/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Коблев</a>, представляющий интересы потерпевшего.По словам Коблева, дело возбуждено в октябре 2017 года, но расследовать его стали только сейчас, у Пашаева статус свидетеля. Поскольку адвокат является спецсубъектом, полиция должна передать дело в Следственный комитет, чтобы там приняли решение, привлекать ли его к ответственности, заявил Коблев."Уголовное дело не только не прекращено, но проводятся активные следственные действия, направленные на изобличение лиц, совершивших хищения", - сказал адвокат. Он добавил, что сейчас идет очная ставка.Как ранее заявил РИА Новости Пашаев, некий предприниматель Анзор Псуноков утверждает, что три года назад передал ему 1,5 миллиона рублей, которые так и не получил обратно. Адвокат считает, что Псуноков выступил с такими утверждениями, поскольку его жену привлекли по заявлению Пашаева по делу о мошенничестве.Пашаев отмечал, что во вторник в ОМВД "Арбат" был допрошен свидетель со стороны бизнесмена. Сам адвокат, ссылаясь на биллинги мобильного телефона, заявляет, что в тот момент находился в другом месте. Он рассказал, что еще в 2017 году просил следователя установить местонахождение его и четверых свидетелей, якобы видевших передачу денег.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины. В прошлую пятницу Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева, однако в понедельник стало известно, что актер перезаключил соглашение с защитником.
https://ria.ru/20200801/1575254623.html
https://ria.ru/20200708/1574032635.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, руслан коблев, москва, происшествия
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
Уголовное дело, в котором адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
сейчас является свидетелем, не прекращено, следственные действия продолжаются, сообщил РИА Новости адвокат Руслан Коблев
, представляющий интересы потерпевшего.
По словам Коблева, дело возбуждено в октябре 2017 года, но расследовать его стали только сейчас, у Пашаева статус свидетеля. Поскольку адвокат является спецсубъектом, полиция должна передать дело в Следственный комитет, чтобы там приняли решение, привлекать ли его к ответственности, заявил Коблев.
"Уголовное дело не только не прекращено, но проводятся активные следственные действия, направленные на изобличение лиц, совершивших хищения", - сказал адвокат. Он добавил, что сейчас идет очная ставка.
Как ранее заявил РИА Новости Пашаев, некий предприниматель Анзор Псуноков утверждает, что три года назад передал ему 1,5 миллиона рублей, которые так и не получил обратно. Адвокат считает, что Псуноков выступил с такими утверждениями, поскольку его жену привлекли по заявлению Пашаева по делу о мошенничестве.
Пашаев отмечал, что во вторник в ОМВД "Арбат" был допрошен свидетель со стороны бизнесмена. Сам адвокат, ссылаясь на биллинги мобильного телефона, заявляет, что в тот момент находился в другом месте. Он рассказал, что еще в 2017 году просил следователя установить местонахождение его и четверых свидетелей, якобы видевших передачу денег.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы
. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины. В прошлую пятницу Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева, однако в понедельник стало известно, что актер перезаключил соглашение с защитником.