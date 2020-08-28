https://ria.ru/20200828/pashaev-1576449814.html

Стали известны подробности дела, по которому проходит адвокат Ефремова

Уголовное дело, в котором адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сейчас является свидетелем, не прекращено, следственные действия продолжаются, сообщил... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T18:39

2020-08-28T18:39

2020-08-28T20:29

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

руслан коблев

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Уголовное дело, в котором адвокат актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> сейчас является свидетелем, не прекращено, следственные действия продолжаются, сообщил РИА Новости адвокат <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Koblev/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Коблев</a>, представляющий интересы потерпевшего.По словам Коблева, дело возбуждено в октябре 2017 года, но расследовать его стали только сейчас, у Пашаева статус свидетеля. Поскольку адвокат является спецсубъектом, полиция должна передать дело в Следственный комитет, чтобы там приняли решение, привлекать ли его к ответственности, заявил Коблев."Уголовное дело не только не прекращено, но проводятся активные следственные действия, направленные на изобличение лиц, совершивших хищения", - сказал адвокат. Он добавил, что сейчас идет очная ставка.Как ранее заявил РИА Новости Пашаев, некий предприниматель Анзор Псуноков утверждает, что три года назад передал ему 1,5 миллиона рублей, которые так и не получил обратно. Адвокат считает, что Псуноков выступил с такими утверждениями, поскольку его жену привлекли по заявлению Пашаева по делу о мошенничестве.Пашаев отмечал, что во вторник в ОМВД "Арбат" был допрошен свидетель со стороны бизнесмена. Сам адвокат, ссылаясь на биллинги мобильного телефона, заявляет, что в тот момент находился в другом месте. Он рассказал, что еще в 2017 году просил следователя установить местонахождение его и четверых свидетелей, якобы видевших передачу денег.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины. В прошлую пятницу Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева, однако в понедельник стало известно, что актер перезаключил соглашение с защитником.

https://ria.ru/20200801/1575254623.html

https://ria.ru/20200708/1574032635.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, руслан коблев, москва, происшествия