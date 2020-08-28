Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200828/pashaev-1576449814.html
Стали известны подробности дела, по которому проходит адвокат Ефремова
Уголовное дело, в котором адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сейчас является свидетелем, не прекращено, следственные действия продолжаются, сообщил... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T18:39
2020-08-28T20:29
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
руслан коблев
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576080476_0:202:3122:1958_1400x0_80_0_0_46f10ec5c1ed3e3b489989f77d61c874.jpg
<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Уголовное дело, в котором адвокат актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> сейчас является свидетелем, не прекращено, следственные действия продолжаются, сообщил РИА Новости адвокат <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Koblev/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Коблев</a>, представляющий интересы потерпевшего.По словам Коблева, дело возбуждено в октябре 2017 года, но расследовать его стали только сейчас, у Пашаева статус свидетеля. Поскольку адвокат является спецсубъектом, полиция должна передать дело в Следственный комитет, чтобы там приняли решение, привлекать ли его к ответственности, заявил Коблев."Уголовное дело не только не прекращено, но проводятся активные следственные действия, направленные на изобличение лиц, совершивших хищения", - сказал адвокат. Он добавил, что сейчас идет очная ставка.Как ранее заявил РИА Новости Пашаев, некий предприниматель Анзор Псуноков утверждает, что три года назад передал ему 1,5 миллиона рублей, которые так и не получил обратно. Адвокат считает, что Псуноков выступил с такими утверждениями, поскольку его жену привлекли по заявлению Пашаева по делу о мошенничестве.Пашаев отмечал, что во вторник в ОМВД "Арбат" был допрошен свидетель со стороны бизнесмена. Сам адвокат, ссылаясь на биллинги мобильного телефона, заявляет, что в тот момент находился в другом месте. Он рассказал, что еще в 2017 году просил следователя установить местонахождение его и четверых свидетелей, якобы видевших передачу денег.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины. В прошлую пятницу Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева, однако в понедельник стало известно, что актер перезаключил соглашение с защитником.
https://ria.ru/20200801/1575254623.html
https://ria.ru/20200708/1574032635.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576080476_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_9bc90a2cf662dc7e405cb8c86f3d011f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, руслан коблев, москва, происшествия

Стали известны подробности дела, по которому проходит адвокат Ефремова

18:39 28.08.2020 (обновлено: 20:29 28.08.2020)
7227
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАдвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Уголовное дело, в котором адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сейчас является свидетелем, не прекращено, следственные действия продолжаются, сообщил РИА Новости адвокат Руслан Коблев, представляющий интересы потерпевшего.
По словам Коблева, дело возбуждено в октябре 2017 года, но расследовать его стали только сейчас, у Пашаева статус свидетеля. Поскольку адвокат является спецсубъектом, полиция должна передать дело в Следственный комитет, чтобы там приняли решение, привлекать ли его к ответственности, заявил Коблев.
"Уголовное дело не только не прекращено, но проводятся активные следственные действия, направленные на изобличение лиц, совершивших хищения", - сказал адвокат. Он добавил, что сейчас идет очная ставка.
Как ранее заявил РИА Новости Пашаев, некий предприниматель Анзор Псуноков утверждает, что три года назад передал ему 1,5 миллиона рублей, которые так и не получил обратно. Адвокат считает, что Псуноков выступил с такими утверждениями, поскольку его жену привлекли по заявлению Пашаева по делу о мошенничестве.
Иван Охлобыстин
1 августа, 14:14
Охлобыстин рассказал о гипнотическом влиянии адвоката Пашаева на Ефремова
Пашаев отмечал, что во вторник в ОМВД "Арбат" был допрошен свидетель со стороны бизнесмена. Сам адвокат, ссылаясь на биллинги мобильного телефона, заявляет, что в тот момент находился в другом месте. Он рассказал, что еще в 2017 году просил следователя установить местонахождение его и четверых свидетелей, якобы видевших передачу денег.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины. В прошлую пятницу Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева, однако в понедельник стало известно, что актер перезаключил соглашение с защитником.
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
8 июля, 00:30
Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
6303217
Обсудить 1
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваРуслан КоблевМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Здание Пенсионного фонда Российской Федерации
Социолог предупредил о последствиях ликвидации Пенсионного фонда
Вид на Клайпедский морской торговый порт
Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве мужчина напал на ребенка из-за игрушки
Полиция в Лондоне
В Лондоне нашли тела британки российского происхождения и ее сына
Автомобиль Lada 4x4
Названы рекордные цены на автомобили Lada в Европе
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
Германия готова ввести санкции против России из-за Навального
Алексей Навальный
ЕС выступил за международное расследование произошедшего с Навальным
Семейство смартфонов iPhone 11
Последний iPhone рекордно подешевел
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
В Минске заявили о "пределах" самостоятельности Киева
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников рассказал об угрозах для жизни Навального в коме
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
В немецкой клинике рассказали о состоянии Навального
Курс рубля
На Западе сочли рубль слишком дешевым
Здание МИД Белоруссии в Минске
Минск предостерег Киев от вмешательства в дела Белоруссии
Вслед за Путиным: журналист проехал по новой трассе Таврида в Крыму
Час до Севастополя: корреспондент РИА Новости проехал по трассе "Таврида"
Панорамный вид на Минск
Минск ответил на заявление Киева о приостановке диалога
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Спасатели советуют не злоупотреблять алкоголем на охоте
03:17Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
03:12Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере
03:09В Госдуме предложили разрешить въезд в Россию иностранным студентам
03:05Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
03:03Трамп объяснил, почему США приходится закупать нефть у России
02:31Трамп раскритиковал умственные способности Байдена
02:27Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися
02:05Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
02:00Эксперт рассказал, как меняются алкогольные предпочтения россиян
00:56В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам
00:25Премьер ПНС Ливии отстранил от должности главу МВД на фоне протестов
00:11В России началась регистрация автомобилей в МФЦ
23:29Источник сообщил о задержании гендиректора "Мособлэнерго"
23:28В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
23:04В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:33Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян
22:24Фильм "Серебряные коньки" откроет Московский кинофестиваль
22:20В Сарове разработали аппарат для лечения больных COVID-19
22:07Член КС оппозиции столкнулся с машинами из автопробега за Лукашенко
Лента новостейМолния