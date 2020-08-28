https://ria.ru/20200828/oskar-1576416856.html
"Оскар" оставит "женские" и "мужские" награды, сообщили в Киноакадемии
Киноакадемия США пока не планирует следовать примеру Берлинского международного кинофестиваля и отказываться от вручения наград "Оскар" за актерскую работу по... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T11:23
2020-08-28T11:23
2020-08-28T11:23
культура
кино и сериалы
новости культуры
берлинский кинофестиваль
оскар (премия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564394077_0:427:1391:1209_1400x0_80_0_0_8c94aa4443c2598933945e5c50184f93.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости.</strong> Киноакадемия США пока не планирует следовать примеру Берлинского международного кинофестиваля и отказываться от вручения наград "Оскар" за актерскую работу по половому признаку, сообщили РИА Новости в организации.В понедельник организаторы Берлинского международного кинофестиваля Berlinale объявили о введении вместо призов за лучшие мужскую и женскую роли "гендерно-нейтральной" награды. С 2021 года будут вручаться "Серебряный медведь за лучшую актерскую работу в главной роли" и "Серебряный медведь за лучшую актерскую работу в роли второго плана"."Мы планируем сохранить нынешнюю структуру наград и будем продолжать быть внимательными к нарождающейся дискуссии и прислушиваться к (мнению) наших членов", - сказал РИА Новости представитель Киноакадемии США в ответ на просьбу прокомментировать решение организаторов Berlinale.
https://ria.ru/20200828/nagrada-1576409704.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564394077_0:297:1391:1340_1400x0_80_0_0_22415a1dea37a9add629c1bc2fa5ba40.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, берлинский кинофестиваль, оскар (премия)
ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Киноакадемия США пока не планирует следовать примеру Берлинского международного кинофестиваля и отказываться от вручения наград "Оскар" за актерскую работу по половому признаку, сообщили РИА Новости в организации.
В понедельник организаторы Берлинского международного кинофестиваля Berlinale объявили о введении вместо призов за лучшие мужскую и женскую роли "гендерно-нейтральной" награды. С 2021 года будут вручаться "Серебряный медведь за лучшую актерскую работу в главной роли" и "Серебряный медведь за лучшую актерскую работу в роли второго плана".
"Мы планируем сохранить нынешнюю структуру наград и будем продолжать быть внимательными к нарождающейся дискуссии и прислушиваться к (мнению) наших членов", - сказал РИА Новости представитель Киноакадемии США в ответ на просьбу прокомментировать решение организаторов Berlinale.