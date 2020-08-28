https://ria.ru/20200828/oskar-1576416856.html

"Оскар" оставит "женские" и "мужские" награды, сообщили в Киноакадемии

Киноакадемия США пока не планирует следовать примеру Берлинского международного кинофестиваля и отказываться от вручения наград "Оскар" за актерскую работу по... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T11:23

2020-08-28T11:23

2020-08-28T11:23

культура

кино и сериалы

новости культуры

берлинский кинофестиваль

оскар (премия)

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<strong>ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости.</strong> Киноакадемия США пока не планирует следовать примеру Берлинского международного кинофестиваля и отказываться от вручения наград "Оскар" за актерскую работу по половому признаку, сообщили РИА Новости в организации.В понедельник организаторы Берлинского международного кинофестиваля Berlinale объявили о введении вместо призов за лучшие мужскую и женскую роли "гендерно-нейтральной" награды. С 2021 года будут вручаться "Серебряный медведь за лучшую актерскую работу в главной роли" и "Серебряный медведь за лучшую актерскую работу в роли второго плана"."Мы планируем сохранить нынешнюю структуру наград и будем продолжать быть внимательными к нарождающейся дискуссии и прислушиваться к (мнению) наших членов", - сказал РИА Новости представитель Киноакадемии США в ответ на просьбу прокомментировать решение организаторов Berlinale.

https://ria.ru/20200828/nagrada-1576409704.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, берлинский кинофестиваль, оскар (премия)