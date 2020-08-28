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Культура
https://ria.ru/20200828/oskar-1576416856.html
"Оскар" оставит "женские" и "мужские" награды, сообщили в Киноакадемии
Киноакадемия США пока не планирует следовать примеру Берлинского международного кинофестиваля и отказываться от вручения наград "Оскар" за актерскую работу по... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T11:23
2020-08-28T11:23
культура
кино и сериалы
новости культуры
берлинский кинофестиваль
оскар (премия)
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<strong>ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости.</strong> Киноакадемия США пока не планирует следовать примеру Берлинского международного кинофестиваля и отказываться от вручения наград "Оскар" за актерскую работу по половому признаку, сообщили РИА Новости в организации.В понедельник организаторы Берлинского международного кинофестиваля Berlinale объявили о введении вместо призов за лучшие мужскую и женскую роли "гендерно-нейтральной" награды. С 2021 года будут вручаться "Серебряный медведь за лучшую актерскую работу в главной роли" и "Серебряный медведь за лучшую актерскую работу в роли второго плана"."Мы планируем сохранить нынешнюю структуру наград и будем продолжать быть внимательными к нарождающейся дискуссии и прислушиваться к (мнению) наших членов", - сказал РИА Новости представитель Киноакадемии США в ответ на просьбу прокомментировать решение организаторов Berlinale.
https://ria.ru/20200828/nagrada-1576409704.html
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кино и сериалы, новости культуры, берлинский кинофестиваль, оскар (премия)

"Оскар" оставит "женские" и "мужские" награды, сообщили в Киноакадемии

11:23 28.08.2020
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© AP Photo / Lennox McLendonПевица Шер с актером Доном Амече на церемонии вручения премии Оскар, 1986 год
Певица Шер с актером Доном Амече на церемонии вручения премии Оскар, 1986 год
© AP Photo / Lennox McLendon
ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Киноакадемия США пока не планирует следовать примеру Берлинского международного кинофестиваля и отказываться от вручения наград "Оскар" за актерскую работу по половому признаку, сообщили РИА Новости в организации.
В понедельник организаторы Берлинского международного кинофестиваля Berlinale объявили о введении вместо призов за лучшие мужскую и женскую роли "гендерно-нейтральной" награды. С 2021 года будут вручаться "Серебряный медведь за лучшую актерскую работу в главной роли" и "Серебряный медведь за лучшую актерскую работу в роли второго плана".
"Мы планируем сохранить нынешнюю структуру наград и будем продолжать быть внимательными к нарождающейся дискуссии и прислушиваться к (мнению) наших членов", - сказал РИА Новости представитель Киноакадемии США в ответ на просьбу прокомментировать решение организаторов Berlinale.
Главная награда Берлинского кинофестиваля - статуэтка Золотой медведь
09:07Культура
Ассоциация кинопродюсеров оценила гендерно-нейтральные награды Berlinale
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КультураКино и сериалыНовости культурыБерлинский кинофестивальОскар (премия)
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