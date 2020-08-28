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https://ria.ru/20200828/opros-1576413217.html
Путину доверяют 58 процентов россиян, показал опрос
Свое доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 58% россиян, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T10:30
2020-08-28T10:30
россия
фонд "общественное мнение"
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Свое доверие президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> выразили 58% россиян, свидетельствует опрос <a href="http://ria.ru/organization_Fond_Obshhestvennoe_mnenie/" target="_blank" data-auto="true">фонда "Общественное мнение"</a> (ФОМ).По данным опроса, скорее доверяют главе государства 58% граждан, скорее не доверяют - 31%, еще 11% затруднились ответить. При этом 60% респондентов полагают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживаются 25%, еще 15% затруднились ответить.Всероссийский телефонный опрос проводился 21-23 августа среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
https://ria.ru/20200827/tavrida-1576385914.html
покажите хоть одного. Песков не считается
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опрос проводился среди членов партии ЕР?
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россия
РИА Новости
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60
россия, фонд "общественное мнение", владимир путин, общество

Путину доверяют 58 процентов россиян, показал опрос

10:30 28.08.2020
387
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Свое доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 58% россиян, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
По данным опроса, скорее доверяют главе государства 58% граждан, скорее не доверяют - 31%, еще 11% затруднились ответить. При этом 60% респондентов полагают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживаются 25%, еще 15% затруднились ответить.
Всероссийский телефонный опрос проводился 21-23 августа среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
Путин за рулем Aurus проехал по новой трассе Таврида
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33910029
Обсудить 18
РоссияФонд "Общественное мнение"Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
покажите хоть одного. Песков не считается
28 августа, 10:34
Сергей Веселов
3501114
опрос проводился среди членов партии ЕР?
28 августа, 10:38
Сергей Веселов
7100113
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