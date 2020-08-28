https://ria.ru/20200828/opros-1576413217.html

Путину доверяют 58 процентов россиян, показал опрос

Свое доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 58% россиян, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T10:30

2020-08-28T10:30

2020-08-28T10:30

россия

фонд "общественное мнение"

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Свое доверие президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> выразили 58% россиян, свидетельствует опрос <a href="http://ria.ru/organization_Fond_Obshhestvennoe_mnenie/" target="_blank" data-auto="true">фонда "Общественное мнение"</a> (ФОМ).По данным опроса, скорее доверяют главе государства 58% граждан, скорее не доверяют - 31%, еще 11% затруднились ответить. При этом 60% респондентов полагают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживаются 25%, еще 15% затруднились ответить.Всероссийский телефонный опрос проводился 21-23 августа среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.

https://ria.ru/20200827/tavrida-1576385914.html

Сергей Веселов покажите хоть одного. Песков не считается 24

Сергей Веселов опрос проводился среди членов партии ЕР? 22

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд "общественное мнение", владимир путин, общество