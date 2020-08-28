Член КС оппозиции столкнулся с машинами из автопробега за Лукашенко
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© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 28 авг - РИА Новости. Член координационного совета белорусской оппозиции Виталий Рымашевский сообщил РИА Новости, что попал в ДТП с машинами из автопробега в поддержку президента страны Александра Лукашенко.
Вечером в пятницу по Минской кольцевой автодороге состоялся автопробег в поддержку Лукашенко: по дороге следовала колонна автомобилей, к которым прикреплены государственные флаги. В небе над Минском очевидцы заметили вертолет, который нес государственный флаг Белоруссии.
"У меня на машине была "Погоня" (герб, используемый белорусской оппозицией - ред.), а люди ехали с красно-зелеными флагами. Меня подрезали, произошла авария. После того, как мы вышли из машин, эти люди начали мне угрожать. Я не пострадал, подушки безопасности сработали, но моя машина разбита, восстановлению не подлежит. Фактически меня с двух сторон зажали", - рассказал Рымашевский.
По словам политика, ДТП произошло на 49-м километре внутреннего кольца, не доезжая Куропат. Сейчас политик, по его словам, находится на месте ДТП, сотрудники милиции оформляют факт аварии.
Белорусская оппозиция после прошедших президентских выборов в республике, не признав их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности республики. Сам совет заявлял, что не ставит целью захват власти и изменение конституционного строя, не имеет политической программы и политических целей.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.