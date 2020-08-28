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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/oppozitsiya-1576456616.html
Член КС оппозиции столкнулся с машинами из автопробега за Лукашенко
Член координационного совета белорусской оппозиции Виталий Рымашевский сообщил РИА Новости, что попал в ДТП с машинами из автопробега в поддержку президента... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T22:07
2020-08-28T22:07
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
генеральная прокуратура рф
минск
белоруссия
оон
в мире
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<strong>МИНСК, 28 авг - РИА Новости.</strong> Член координационного совета белорусской оппозиции Виталий Рымашевский сообщил РИА Новости, что попал в ДТП с машинами из автопробега в поддержку президента страны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>.Вечером в пятницу по Минской кольцевой автодороге состоялся автопробег в поддержку Лукашенко: по дороге следовала колонна автомобилей, к которым прикреплены государственные флаги. В небе над <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минском</a> очевидцы заметили вертолет, который нес государственный флаг <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>."У меня на машине была "Погоня" (герб, используемый белорусской оппозицией - ред.), а люди ехали с красно-зелеными флагами. Меня подрезали, произошла авария. После того, как мы вышли из машин, эти люди начали мне угрожать. Я не пострадал, подушки безопасности сработали, но моя машина разбита, восстановлению не подлежит. Фактически меня с двух сторон зажали", - рассказал Рымашевский.По словам политика, ДТП произошло на 49-м километре внутреннего кольца, не доезжая Куропат. Сейчас политик, по его словам, находится на месте ДТП, сотрудники милиции оформляют факт аварии.Белорусская оппозиция после прошедших президентских выборов в республике, не признав их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности республики. Сам совет заявлял, что не ставит целью захват власти и изменение конституционного строя, не имеет политической программы и политических целей.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
https://ria.ru/20200828/oppozitsiya-1576456004.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/protest-1576454472.html
" но моя машина разбита, восстановлению не подлежит. Фактически меня с двух сторон зажали", - рассказал Рымашевский"- ну в чём проблема, Польша и ЕС компенсируют, там же выделили на вас огромные деньги. Не Лукашенко же будет тебе машину чинить, вы же его и его власть не признаёте, так кому жалуешься?
36
Сам подставился, наверняка. Чтобы Европы визжали посильнее. Как с навальным.
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минск
белоруссия
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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, генеральная прокуратура рф, минск, белоруссия, оон, в мире

Член КС оппозиции столкнулся с машинами из автопробега за Лукашенко

22:07 28.08.2020
2733
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии
Автомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 28 авг - РИА Новости. Член координационного совета белорусской оппозиции Виталий Рымашевский сообщил РИА Новости, что попал в ДТП с машинами из автопробега в поддержку президента страны Александра Лукашенко.
Вечером в пятницу по Минской кольцевой автодороге состоялся автопробег в поддержку Лукашенко: по дороге следовала колонна автомобилей, к которым прикреплены государственные флаги. В небе над Минском очевидцы заметили вертолет, который нес государственный флаг Белоруссии.
"У меня на машине была "Погоня" (герб, используемый белорусской оппозицией - ред.), а люди ехали с красно-зелеными флагами. Меня подрезали, произошла авария. После того, как мы вышли из машин, эти люди начали мне угрожать. Я не пострадал, подушки безопасности сработали, но моя машина разбита, восстановлению не подлежит. Фактически меня с двух сторон зажали", - рассказал Рымашевский.
По словам политика, ДТП произошло на 49-м километре внутреннего кольца, не доезжая Куропат. Сейчас политик, по его словам, находится на месте ДТП, сотрудники милиции оформляют факт аварии.
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Белорусская оппозиция после прошедших президентских выборов в республике, не признав их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности республики. Сам совет заявлял, что не ставит целью захват власти и изменение конституционного строя, не имеет политической программы и политических целей.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоГенеральная прокуратура РФМинскБелоруссияООНВ мире
Популярные комментарии
" но моя машина разбита, восстановлению не подлежит. Фактически меня с двух сторон зажали", - рассказал Рымашевский"- ну в чём проблема, Польша и ЕС компенсируют, там же выделили на вас огромные деньги. Не Лукашенко же будет тебе машину чинить, вы же его и его власть не признаёте, так кому жалуешься?
28 августа, 22:12
Александр Невский
3130002
Сам подставился, наверняка. Чтобы Европы визжали посильнее. Как с навальным.
28 августа, 22:17
ppiligrimwl
3100002
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