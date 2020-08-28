https://ria.ru/20200828/oppozitsiya-1576456004.html

Вице-премьер Белоруссии заявил, что сторонники оппозиции "заблудились"

Вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко заявил, что оппозиционно настроенные граждане "заблудились", задача властей – помочь им вернуться в "человеческое... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T21:24

2020-08-28T21:24

2020-08-28T21:24

протесты в белоруссии

светлана тихановская

игорь петришенко

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 28 авг – РИА Новости.</strong> Вице-премьер <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Igor_Petrishenko/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Петришенко</a> заявил, что оппозиционно настроенные граждане "заблудились", задача властей – помочь им вернуться в "человеческое русло"."Никаких разделений не должно быть, и нет здесь никакого разделения среди белорусов. Есть люди, которые потерялись, заблудились, и наша задача – помочь этим людям вернуться в то нужное русло, человеческое русло, которое должно быть и которое есть у нас", - заявил Петришенко корреспонденту RT Константину Придыбайло, соответствующее видео размещено в его <a href="https://t.me/pridybaylo/563" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Вице-премьер считает, что в стране просто "есть определенная категория людей, которых значительно меньше и которая осталась не удовлетворена какими-то личными амбициями". По мнению Петришенко, эти люди находятся под воздействием "информационных сетей", которые нашли "слабые звенья", особенно среди молодежи."Я думаю, этот период пройдет и люди вернутся в нормальное состояние, и то общество, которое у нас было, оно продолжит существовать", - добавил замглавы правительства.После состоявшихся 9 августа выборов белорусского президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер, по всей стране начались массовые протестные акции оппозиции. По данным ЦИК, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> на выборах набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Участники акций оппозиции, как правило, выходят на протесты с бело-красно-белым флагом.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/zakharova-1576455857.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/belorussiya-1576441045.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, игорь петришенко, александр лукашенко, белоруссия, в мире