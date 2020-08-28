Вице-премьер Белоруссии заявил, что сторонники оппозиции "заблудились"
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко выступает во время 81-го заседания Экономического совета СНГ в Москве. 15 марта 2019
МИНСК, 28 авг – РИА Новости. Вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко заявил, что оппозиционно настроенные граждане "заблудились", задача властей – помочь им вернуться в "человеческое русло".
"Никаких разделений не должно быть, и нет здесь никакого разделения среди белорусов. Есть люди, которые потерялись, заблудились, и наша задача – помочь этим людям вернуться в то нужное русло, человеческое русло, которое должно быть и которое есть у нас", - заявил Петришенко корреспонденту RT Константину Придыбайло, соответствующее видео размещено в его Telegram-канале.
Вице-премьер считает, что в стране просто "есть определенная категория людей, которых значительно меньше и которая осталась не удовлетворена какими-то личными амбициями". По мнению Петришенко, эти люди находятся под воздействием "информационных сетей", которые нашли "слабые звенья", особенно среди молодежи.
"Я думаю, этот период пройдет и люди вернутся в нормальное состояние, и то общество, которое у нас было, оно продолжит существовать", - добавил замглавы правительства.
После состоявшихся 9 августа выборов белорусского президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер, по всей стране начались массовые протестные акции оппозиции. По данным ЦИК, Александр Лукашенко на выборах набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Участники акций оппозиции, как правило, выходят на протесты с бело-красно-белым флагом.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.