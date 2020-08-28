Хирурги в Крыму начали использовать виртуальную реальность на операциях
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Хирург. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. В Крыму начали проводить операции с использованием технологий виртуальной реальности, сообщил руководитель Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки Крымского федерального университета Сергей Еременко.
"В ходе проведения урологических операций мы адаптируем систему интраоперационной навигации, которую на сегодняшний день применяют в нейрохирургии. Это нововведение реализуется в ходе проекта "умная операционная", - приводит слова Еременко пресс-служба университета.
28 февраля, 03:00Сказано в эфиреЗумер против бумера. Кому легче жить в виртуальной реальности?Технологии виртуальной реальности некоторым людям даются очень трудно, вплоть до физиологических проблем. С чем это связано, рассказала радио Sputnik основатель и координатор проекта "RuGenerations – российская школа теории поколений" Евгения Шамис.
Мобильный комплекс представляет собой стойку из системного блока, экрана и камеры, работающей на основании принципов инфракрасного трекинга – виртуальной реальности. Во время операции врачи работают с указкой со специальными светоотражающими сферами. В частности, на основании данных компьютерной и магниторезонансной томографий строится персифицированная 3D-модель органа, за счет чего врач может четко видеть интересующую зону и понять, как правильно к ней подойти.
В свою очередь, доктор медицинских наук, хирург медцентра Святителя Луки Вячеслав Михайличенко видит перспективу использования этой методики для диагностики и лечения опухолей в любых человеческих органах, так как система хирургической навигации позволяет избежать облучения медицинского персонала и значительно сократить реабилитацию пациента.