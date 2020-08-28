https://ria.ru/20200828/operatsiya-1576435972.html

Хирурги в Крыму начали использовать виртуальную реальность на операциях

В Крыму начали проводить операции с использованием технологий виртуальной реальности, сообщил руководитель Клинического медицинского многопрофильного центра... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T14:51

2020-08-28T14:51

2020-08-28T14:51

крымский федеральный университет

республика крым

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости.</strong> В Крыму начали проводить операции с использованием технологий виртуальной реальности, сообщил руководитель Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки <a href="http://ria.ru/organization_Krymskijj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Крымского федерального университета</a> Сергей Еременко."В ходе проведения урологических операций мы адаптируем систему интраоперационной навигации, которую на сегодняшний день применяют в нейрохирургии. Это нововведение реализуется в ходе проекта "умная операционная", - приводит слова Еременко пресс-служба университета.Мобильный комплекс представляет собой стойку из системного блока, экрана и камеры, работающей на основании принципов инфракрасного трекинга – виртуальной реальности. Во время операции врачи работают с указкой со специальными светоотражающими сферами. В частности, на основании данных компьютерной и магниторезонансной томографий строится персифицированная 3D-модель органа, за счет чего врач может четко видеть интересующую зону и понять, как правильно к ней подойти.В свою очередь, доктор медицинских наук, хирург медцентра Святителя Луки Вячеслав Михайличенко видит перспективу использования этой методики для диагностики и лечения опухолей в любых человеческих органах, так как система хирургической навигации позволяет избежать облучения медицинского персонала и значительно сократить реабилитацию пациента.

https://radiosputnik.ria.ru/20200228/1565284512.html

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республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский федеральный университет, республика крым, общество