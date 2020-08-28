https://ria.ru/20200828/onkaspar-1576412321.html
Мишустин подписал постановление о субсидиях на ввоз препарата "Онкаспар"
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах субсидирования ввоза из Франции в Россию препарата "Онкаспар" для больных лейкозом... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T10:12
2020-08-28T10:12
2020-08-28T10:12
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здоровье - общество
михаил мишустин
франция
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал постановление о правилах субсидирования ввоза из <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> в Россию препарата "Онкаспар" для больных лейкозом детей, сообщает пресс-служба кабмина."Правительство утвердило правила предоставления субсидии на закупку, ввоз и доставку незарегистрированного в России противолейкозного препарата "Онкаспар" для лечения детей с тяжёлой патологией. Лекарство производится во Франции и не имеет отечественных аналогов. В апреле 2020 года было принято решение импортировать 1,5 тысячи упаковок препарата. На эти цели правительство выделило более 273,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что закупкой, ввозом и доставкой лекарства занимается Московский эндокринный завод. Отмечается, что субсидия поможет предприятию покрыть затраты, связанные в том числе с доставкой, хранением препарата, уплатой налогов и таможенных сборов.
https://ria.ru/20200711/1574212885.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, михаил мишустин, франция, экономика
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
подписал постановление о правилах субсидирования ввоза из Франции
в Россию препарата "Онкаспар" для больных лейкозом детей, сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство утвердило правила предоставления субсидии на закупку, ввоз и доставку незарегистрированного в России противолейкозного препарата "Онкаспар" для лечения детей с тяжёлой патологией. Лекарство производится во Франции и не имеет отечественных аналогов. В апреле 2020 года было принято решение импортировать 1,5 тысячи упаковок препарата. На эти цели правительство выделило более 273,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что закупкой, ввозом и доставкой лекарства занимается Московский эндокринный завод. Отмечается, что субсидия поможет предприятию покрыть затраты, связанные в том числе с доставкой, хранением препарата, уплатой налогов и таможенных сборов.