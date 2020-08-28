https://ria.ru/20200828/onkaspar-1576412321.html

Мишустин подписал постановление о субсидиях на ввоз препарата "Онкаспар"

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах субсидирования ввоза из Франции в Россию препарата "Онкаспар" для больных лейкозом... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T10:12

2020-08-28T10:12

2020-08-28T10:12

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

франция

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154954/30/1549543049_0:149:3072:1877_1400x0_80_0_0_baf5683bdc7908ce587ba7fc3434c94e.jpg

<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал постановление о правилах субсидирования ввоза из <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> в Россию препарата "Онкаспар" для больных лейкозом детей, сообщает пресс-служба кабмина."Правительство утвердило правила предоставления субсидии на закупку, ввоз и доставку незарегистрированного в России противолейкозного препарата "Онкаспар" для лечения детей с тяжёлой патологией. Лекарство производится во Франции и не имеет отечественных аналогов. В апреле 2020 года было принято решение импортировать 1,5 тысячи упаковок препарата. На эти цели правительство выделило более 273,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что закупкой, ввозом и доставкой лекарства занимается Московский эндокринный завод. Отмечается, что субсидия поможет предприятию покрыть затраты, связанные в том числе с доставкой, хранением препарата, уплатой налогов и таможенных сборов.

https://ria.ru/20200711/1574212885.html

россия

франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, михаил мишустин, франция, экономика