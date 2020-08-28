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https://ria.ru/20200828/omsk-1576407593.html
В США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
Американские военные заявляют, что подлодка всплыла близ Аляски, ей готовы помочь при необходимости, при этом они утверждают, что субмарина российская. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T05:46
2020-08-28T10:38
берингово море
тихоокеанский флот вмф россии
аляска
сша
безопасность
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. </strong>Американские военные заявляют, что подлодка всплыла близ <a href="http://ria.ru/location_StateofAlaska/" target="_blank" data-auto="true">Аляски</a>, ей готовы помочь при необходимости, при этом они утверждают, что субмарина российская."Нынешняя российская военная деятельность происходит в международных водах на значительном удалении от территориальных вод <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Мы не получали никаких запросов о помощи от российского флота или других моряков в этом районе. Мы всегда готовы помочь тем, кто терпит бедствие", - отмечается в заявлении.Нештатной ситуации нетВсплывшая недалеко от берегов Аляски российская субмарина – это участвующий в учениях атомный подводный крейсер "Омск", никакой нештатной ситуации нет, сообщил РИА Новости источник в Тихоокеанском флоте.Жалоба американских рыбаковРанее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану США сообщило, что американские рыбаки пожаловались на присутствие российских военных кораблей в <a href="http://ria.ru/location_Beringovo_more/" target="_blank" data-auto="true">Беринговом море</a>."Несколько рыболовецких судов, которые занимались промыслом в Беринговом море, уведомили нас, что они встречались с этими кораблями (российскими) и обеспокоены этим", - сообщил представитель береговой охраны Кип Уодлоу.Береговая охрана связалась с военным командованием США на Аляске, которое заявило, что корабли российского ВМФ находятся в регионе для участия в учениях.Учения в Беринговом мореВ четверг <a href="http://ria.ru/organization_Tikhookeanskijj_flot_VMF_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ТОФ</a> сообщал, что по плану военно-морских учений "Океанский щит-2020" и тактических учений ТОФ с группировкой сил в дальней морской зоне, флагман ТОФ Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" и субмарина "Омск" провели в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морской цели. Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" произвёл пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса "Вулкан", а АПККР "Омск" атаковал цель из-под воды противокорабельной ракетой "Гранит". По данным объективного контроля обе ракеты успешно поразили мишени на дистанциях более 450 и более 320 километров соответственно.В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что походы российских кораблей проходят строго в соответствии с международными правилами.К-186 "Омск"К-186 "Омск" - российская многоцелевая атомная подводная лодка с управляемым ракетным вооружением модернизированного проекта 949АМ "Антей", входящая в состав Тихоокеанского флота ВМФ России.Вооружена крылатыми ракетами "Оникс", "Циркон", "Калибр", предназначена для уничтожения авианосных ударных соединений дальностью до тысячи километров и наземных целей дальностью до 2,6 тысячи километров.
https://ria.ru/20190405/1552406050.html
https://ria.ru/20200821/submarina-1576072730.html
Сотрудники Министерства обороны США, на условиях анонимности, заявили агентству Associated Press, что в последние несколько дней, две российские атомные подводные лодки, патрулируют восточное побережье США. Минобороны РФ опровергает эти данные... Во-первых: не две, а восемь... Во-вторых: не патрулируют, а ищут утонувший контейнер с водкой...
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Сик - Сик? 😆
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берингово море
аляска
сша
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60
берингово море, тихоокеанский флот вмф россии, аляска, сша, безопасность

В США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

05:46 28.08.2020 (обновлено: 10:38 28.08.2020)
209387
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАтомные подводные лодки "Челябинск" и "Омск" стоят у причала
Атомные подводные лодки Челябинск и Омск стоят у причала
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Атомные подводные лодки "Челябинск" и "Омск" стоят у причала. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Американские военные заявляют, что подлодка всплыла близ Аляски, ей готовы помочь при необходимости, при этом они утверждают, что субмарина российская.
"Командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США внимательно следят за российской подводной лодкой, которая всплыла сегодня близ Аляски. Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного военно-морского флота, в нашей зоне ответственности", - говорится в заявлении Северного командования Вооруженных сил США.
"Нынешняя российская военная деятельность происходит в международных водах на значительном удалении от территориальных вод США. Мы не получали никаких запросов о помощи от российского флота или других моряков в этом районе. Мы всегда готовы помочь тем, кто терпит бедствие", - отмечается в заявлении.

Нештатной ситуации нет

Всплывшая недалеко от берегов Аляски российская субмарина – это участвующий в учениях атомный подводный крейсер "Омск", никакой нештатной ситуации нет, сообщил РИА Новости источник в Тихоокеанском флоте.
"Это российская подлодка "Омск", которая участвует в учениях", - сказал собеседник агентства.

Жалоба американских рыбаков

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану США сообщило, что американские рыбаки пожаловались на присутствие российских военных кораблей в Беринговом море.
"Несколько рыболовецких судов, которые занимались промыслом в Беринговом море, уведомили нас, что они встречались с этими кораблями (российскими) и обеспокоены этим", - сообщил представитель береговой охраны Кип Уодлоу.
Береговая охрана связалась с военным командованием США на Аляске, которое заявило, что корабли российского ВМФ находятся в регионе для участия в учениях.
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Учения в Беринговом море

В четверг ТОФ сообщал, что по плану военно-морских учений "Океанский щит-2020" и тактических учений ТОФ с группировкой сил в дальней морской зоне, флагман ТОФ Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" и субмарина "Омск" провели в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морской цели.
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" произвёл пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса "Вулкан", а АПККР "Омск" атаковал цель из-под воды противокорабельной ракетой "Гранит". По данным объективного контроля обе ракеты успешно поразили мишени на дистанциях более 450 и более 320 километров соответственно.
В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что походы российских кораблей проходят строго в соответствии с международными правилами.

К-186 "Омск"

К-186 "Омск" - российская многоцелевая атомная подводная лодка с управляемым ракетным вооружением модернизированного проекта 949АМ "Антей", входящая в состав Тихоокеанского флота ВМФ России.
Вооружена крылатыми ракетами "Оникс", "Циркон", "Калибр", предназначена для уничтожения авианосных ударных соединений дальностью до тысячи километров и наземных целей дальностью до 2,6 тысячи километров.
Атомная подводная лодка (АПЛ) Юрий Долгорукий
21 августа, 04:41
Ветеран ВМС США объяснил, чем чревата борьба с российскими подлодками
32624122521
Обсудить 39
Берингово мореТихоокеанский флот ВМФ РоссииАляскаСШАБезопасность
Популярные комментарии
Сотрудники Министерства обороны США, на условиях анонимности, заявили агентству Associated Press, что в последние несколько дней, две российские атомные подводные лодки, патрулируют восточное побережье США. Минобороны РФ опровергает эти данные... Во-первых: не две, а восемь... Во-вторых: не патрулируют, а ищут утонувший контейнер с водкой...
28 августа, 06:52
Дедушка Крок
61831118
Сик - Сик? 😆
28 августа, 06:38
Жанна Фро
47341109
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