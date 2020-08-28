https://ria.ru/20200828/omsk-1576407593.html

В США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

Американские военные заявляют, что подлодка всплыла близ Аляски, ей готовы помочь при необходимости, при этом они утверждают, что субмарина российская. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T05:46

2020-08-28T05:46

2020-08-28T10:38

берингово море

тихоокеанский флот вмф россии

аляска

сша

безопасность

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. </strong>Американские военные заявляют, что подлодка всплыла близ <a href="http://ria.ru/location_StateofAlaska/" target="_blank" data-auto="true">Аляски</a>, ей готовы помочь при необходимости, при этом они утверждают, что субмарина российская."Нынешняя российская военная деятельность происходит в международных водах на значительном удалении от территориальных вод <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Мы не получали никаких запросов о помощи от российского флота или других моряков в этом районе. Мы всегда готовы помочь тем, кто терпит бедствие", - отмечается в заявлении.Нештатной ситуации нетВсплывшая недалеко от берегов Аляски российская субмарина – это участвующий в учениях атомный подводный крейсер "Омск", никакой нештатной ситуации нет, сообщил РИА Новости источник в Тихоокеанском флоте.Жалоба американских рыбаковРанее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану США сообщило, что американские рыбаки пожаловались на присутствие российских военных кораблей в <a href="http://ria.ru/location_Beringovo_more/" target="_blank" data-auto="true">Беринговом море</a>."Несколько рыболовецких судов, которые занимались промыслом в Беринговом море, уведомили нас, что они встречались с этими кораблями (российскими) и обеспокоены этим", - сообщил представитель береговой охраны Кип Уодлоу.Береговая охрана связалась с военным командованием США на Аляске, которое заявило, что корабли российского ВМФ находятся в регионе для участия в учениях.Учения в Беринговом мореВ четверг <a href="http://ria.ru/organization_Tikhookeanskijj_flot_VMF_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ТОФ</a> сообщал, что по плану военно-морских учений "Океанский щит-2020" и тактических учений ТОФ с группировкой сил в дальней морской зоне, флагман ТОФ Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" и субмарина "Омск" провели в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морской цели. Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" произвёл пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса "Вулкан", а АПККР "Омск" атаковал цель из-под воды противокорабельной ракетой "Гранит". По данным объективного контроля обе ракеты успешно поразили мишени на дистанциях более 450 и более 320 километров соответственно.В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что походы российских кораблей проходят строго в соответствии с международными правилами.К-186 "Омск"К-186 "Омск" - российская многоцелевая атомная подводная лодка с управляемым ракетным вооружением модернизированного проекта 949АМ "Антей", входящая в состав Тихоокеанского флота ВМФ России.Вооружена крылатыми ракетами "Оникс", "Циркон", "Калибр", предназначена для уничтожения авианосных ударных соединений дальностью до тысячи километров и наземных целей дальностью до 2,6 тысячи километров.

https://ria.ru/20190405/1552406050.html

https://ria.ru/20200821/submarina-1576072730.html

Дедушка Крок Сотрудники Министерства обороны США, на условиях анонимности, заявили агентству Associated Press, что в последние несколько дней, две российские атомные подводные лодки, патрулируют восточное побережье США. Минобороны РФ опровергает эти данные... Во-первых: не две, а восемь... Во-вторых: не патрулируют, а ищут утонувший контейнер с водкой... 155

Жанна Фро Сик - Сик? 😆 92

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берингово море

аляска

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

берингово море, тихоокеанский флот вмф россии, аляска, сша, безопасность