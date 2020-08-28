https://ria.ru/20200828/ogorod-1576406394.html

Стали известны самые токсичные продукты с огорода

Не все натуральные продукты на самом деле натуральны. Экомаркировка не гарантирует качество продуктов и отсутствие пестицидов. Что нужно знать, чтобы не... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T02:00

2020-08-28T02:00

2020-08-28T09:25

фрукты

продукты

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 28 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Не все натуральные <a href="https://ria.ru/tag_produkty/" target="_blank">продукты</a> на самом деле натуральны. Экомаркировка не гарантирует качество продуктов и отсутствие пестицидов. Что нужно знать, чтобы не отравиться ядохимикатами, в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200828/rasteniya-1576383373.html">радио Sputnik</a> объяснил эксперт по органическому земледелию Яков Любоведский.Пестициды, которые используют для сбережения урожая, могут оказывать губительное воздействие на здоровье. Многие овощи и фрукты активно вбирают в себя токсичные вещества. Даже если по закону использование пестицида разрешено, это не значит, что он безопасен, рассказал радио Sputnik Яков Любоведский.По его словам, больше всего остаточных пестицидов в горохе, подсолнечном семечке и, в том числе, подсолнечном масле. Это связано с тем, что перед уборкой горох и подсолнух подсушивают гербицидами."На растения выливают яды, для того, чтобы сохранить урожай. Бобы и семечки могут раньше времени растрескаться. Этот процесс называется десикация. Причем, яды могут вылить за неделю, а то и за пару дней до уборки урожая", — рассказал радио Sputnik Яков Любоведский.Так что горох нужно искать только органического производства, советует эксперт, а подсолнечное масло покупать только у проверенных производителей. И не надо доверять так называемым "фермерским" продуктам. По словам Якова Любоведского, в последнее время фермеры слишком увлеклись химикатами и даже превзошли в этом умении большие аграрные хозяйства.

https://rsport.ria.ru/20200826/ovoschi-1576334236.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фрукты, продукты, здоровье - общество, общество