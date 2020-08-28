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https://ria.ru/20200828/ogorod-1576406394.html
Стали известны самые токсичные продукты с огорода
Не все натуральные продукты на самом деле натуральны. Экомаркировка не гарантирует качество продуктов и отсутствие пестицидов. Что нужно знать, чтобы не... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T02:00
2020-08-28T09:25
фрукты
продукты
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 28 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Не все натуральные <a href="https://ria.ru/tag_produkty/" target="_blank">продукты</a> на самом деле натуральны. Экомаркировка не гарантирует качество продуктов и отсутствие пестицидов. Что нужно знать, чтобы не отравиться ядохимикатами, в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200828/rasteniya-1576383373.html">радио Sputnik</a> объяснил эксперт по органическому земледелию Яков Любоведский.Пестициды, которые используют для сбережения урожая, могут оказывать губительное воздействие на здоровье. Многие овощи и фрукты активно вбирают в себя токсичные вещества. Даже если по закону использование пестицида разрешено, это не значит, что он безопасен, рассказал радио Sputnik Яков Любоведский.По его словам, больше всего остаточных пестицидов в горохе, подсолнечном семечке и, в том числе, подсолнечном масле. Это связано с тем, что перед уборкой горох и подсолнух подсушивают гербицидами."На растения выливают яды, для того, чтобы сохранить урожай. Бобы и семечки могут раньше времени растрескаться. Этот процесс называется десикация. Причем, яды могут вылить за неделю, а то и за пару дней до уборки урожая", — рассказал радио Sputnik Яков Любоведский.Так что горох нужно искать только органического производства, советует эксперт, а подсолнечное масло покупать только у проверенных производителей. И не надо доверять так называемым "фермерским" продуктам. По словам Якова Любоведского, в последнее время фермеры слишком увлеклись химикатами и даже превзошли в этом умении большие аграрные хозяйства.
https://rsport.ria.ru/20200826/ovoschi-1576334236.html
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РИА Новости
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фрукты, продукты, здоровье - общество, общество

Стали известны самые токсичные продукты с огорода

02:00 28.08.2020 (обновлено: 09:25 28.08.2020)
10825
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЦветение подсолнечника
Цветение подсолнечника
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Не все натуральные продукты на самом деле натуральны. Экомаркировка не гарантирует качество продуктов и отсутствие пестицидов. Что нужно знать, чтобы не отравиться ядохимикатами, в интервью радио Sputnik объяснил эксперт по органическому земледелию Яков Любоведский.
Пестициды, которые используют для сбережения урожая, могут оказывать губительное воздействие на здоровье. Многие овощи и фрукты активно вбирают в себя токсичные вещества. Даже если по закону использование пестицида разрешено, это не значит, что он безопасен, рассказал радио Sputnik Яков Любоведский.

"Сегодня в продуктах овощах и фруктах очень много содержится остаточных накопительных пестицидов. Особенно осторожно надо быть с овощами и фруктами. Сегодня очень часто даже фермеры выдают свою напичканную до предела пестицидами продукцию за натуральную. Натуральнее некуда, когда в ней столько ядов", — отметил эксперт.

По его словам, больше всего остаточных пестицидов в горохе, подсолнечном семечке и, в том числе, подсолнечном масле. Это связано с тем, что перед уборкой горох и подсолнух подсушивают гербицидами.
"На растения выливают яды, для того, чтобы сохранить урожай. Бобы и семечки могут раньше времени растрескаться. Этот процесс называется десикация. Причем, яды могут вылить за неделю, а то и за пару дней до уборки урожая", — рассказал радио Sputnik Яков Любоведский.
Так что горох нужно искать только органического производства, советует эксперт, а подсолнечное масло покупать только у проверенных производителей. И не надо доверять так называемым "фермерским" продуктам. По словам Якова Любоведского, в последнее время фермеры слишком увлеклись химикатами и даже превзошли в этом умении большие аграрные хозяйства.
Овощи
26 августа, 15:00ЗОЖ
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фруктыПродуктыЗдоровье - ОбществоОбщество
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