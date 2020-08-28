https://ria.ru/20200828/obvinenie-1576427071.html

Экс-главе РКК "Энергия" предъявили обвинение в мошенничестве

Владимиру Солнцеву, бывшему гендиректору одного из крупнейших предприятий космической отрасли России РКК "Энергия", предъявили обвинение в мошенничестве,... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T13:08

2020-08-28T13:08

2020-08-28T13:40

ркк "энергия"

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Владимиру Солнцеву, бывшему гендиректору одного из крупнейших предприятий космической отрасли России <a href="http://ria.ru/organization_EHnergija_raketno_kosmicheskaja_korporacija/" target="_blank" data-auto="true">РКК</a> "Энергия", предъявили обвинение в мошенничестве, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь Бабушкинского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Александра Савельева."Поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Солнцева и Александра Борисова. Оба обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)", - сказала собеседница агентства.Помимо Солнцева, по делу проходят еще три человека: гендиректор ФГУП "НПП "Исток", разработчика и производителя СВЧ-электроники для комплексов связи, Александр Борисов, и бывшие сотрудники РКК Степан и Александр Проховы (видимо, не братья – у них разные отчества, но фамилия одна).Всем им грозит до десяти лет колонии. Комментариями защиты РИА Новости пока не располагает.На днях "Роскосмос" объявил, что в отношении Солнцева и "ряда бывших менеджеров РКК" ведется расследование. Детали не уточнялись, отмечалось лишь, что следствие интересуют события до 2018 года.До прихода в РКК "Энергия" в 2014 году Солнцев работал старшим вице-президентом ВТБ и исполнительным директором НПО "Энергомаш" (предприятие – разработчик и изготовитель жидкостных ракетных двигателей), которое вывел из предбанкротного состояния, увеличив выручку к 2014 году в четыре раза, а объем производства – в 2,5 раза.В РКК "Энергия" при Солнцеве проводилось финансовое оздоровление предприятия, заключено мировое соглашение с Boeing по ракетно-космическому комплексу "Морской старт", а сам комплекс продан компании S7.Кроме того, в 2015 году был запущен первый спутник новой системы предупреждения о ракетном нападении, а в 2017 года неудачей закончился запуск ангольского спутника Angosat-1, который отказал сразу после выведения на орбиту.Солнцева уволили после прихода Дмитрия Рогозина на пост гендиректора "Роскосмоса" в конце мая 2018 года "в связи с большим количеством вопросов к его деятельности", заявляли в госкорпорации.После этого Рогозин обратился к главе Счетной палаты Алексею Кудрину с просьбой провести комплексную проверку РКК "Энергия". Проверку провела и служба внутреннего аудита "Роскосмоса", и именно по ее итогам, как отмечают в госкорпорации, ситуация получила развитие в уголовном ключе.

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576016670.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ркк "энергия", происшествия