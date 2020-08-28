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В ОБСЕ предложили посредничество по урегулированию ситуации в Белоруссии
Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама в пятницу предложил посредническую роль ОБСЕ для урегулирования ситуации в Белоруссии. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T13:31
2020-08-28T13:31
светлана тихановская
обсе
эди рама
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>ВЕНА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Albania/" target="_blank" data-auto="true">Албании</a> <a href="http://ria.ru/person_EHdi_Rama/" target="_blank" data-auto="true">Эди Рама</a> в пятницу предложил посредническую роль ОБСЕ для урегулирования ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>."Я предлагаю, чтобы ОБСЕ стала посредником необходимого диалога, чтобы помочь Белоруссии выйти из этой ситуации. Мы очень надеемся на положительный ответ на это предложение со стороны белорусского правительства", - сказал Рама на спецзаседании постсовета ОБСЕ.Он подчеркнул, что ОБСЕ не будет навязываться, занимать стороны или вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. "Ситуация должна разрешиться в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> и народом Белоруссии, при полном уважении их суверенитета, независимости и прав человека", - добавил он.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200828/vybory-1576426534.html
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светлана тихановская, обсе, эди рама, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В ОБСЕ предложили посредничество по урегулированию ситуации в Белоруссии

13:31 28.08.2020
590
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАкция протеста в Минске
Акция протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Акция протеста в Минске. Архивное фото
ВЕНА, 28 авг - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама в пятницу предложил посредническую роль ОБСЕ для урегулирования ситуации в Белоруссии.
"Я предлагаю, чтобы ОБСЕ стала посредником необходимого диалога, чтобы помочь Белоруссии выйти из этой ситуации. Мы очень надеемся на положительный ответ на это предложение со стороны белорусского правительства", - сказал Рама на спецзаседании постсовета ОБСЕ.
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Он подчеркнул, что ОБСЕ не будет навязываться, занимать стороны или вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. "Ситуация должна разрешиться в Минске и народом Белоруссии, при полном уважении их суверенитета, независимости и прав человека", - добавил он.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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Светлана ТихановскаяОБСЕЭди РамаАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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