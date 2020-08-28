https://ria.ru/20200828/obse-1576429110.html

В ОБСЕ предложили посредничество по урегулированию ситуации в Белоруссии

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама в пятницу предложил посредническую роль ОБСЕ для урегулирования ситуации в Белоруссии. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T13:31

2020-08-28T13:31

2020-08-28T13:31

светлана тихановская

обсе

эди рама

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>ВЕНА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Albania/" target="_blank" data-auto="true">Албании</a> <a href="http://ria.ru/person_EHdi_Rama/" target="_blank" data-auto="true">Эди Рама</a> в пятницу предложил посредническую роль ОБСЕ для урегулирования ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>."Я предлагаю, чтобы ОБСЕ стала посредником необходимого диалога, чтобы помочь Белоруссии выйти из этой ситуации. Мы очень надеемся на положительный ответ на это предложение со стороны белорусского правительства", - сказал Рама на спецзаседании постсовета ОБСЕ.Он подчеркнул, что ОБСЕ не будет навязываться, занимать стороны или вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. "Ситуация должна разрешиться в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> и народом Белоруссии, при полном уважении их суверенитета, независимости и прав человека", - добавил он.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200828/vybory-1576426534.html

https://ria.ru/20200828/belorussiya-1576422852.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, обсе, эди рама, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире