https://ria.ru/20200828/norilsk-1576412114.html

В "Норникеле" назвали сроки очистки реки после разлива топлива

Сбор водно-топливной смеси с реки Амбарная после аварии на ТЭЦ в Норильске планируется закончить к 2 сентября, сообщил журналистам первый вице-президент и... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T10:07

2020-08-28T10:07

2020-08-28T10:07

разлив дизельного топлива в норильске

новости - экология

норильский никель

норильск

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Сбор водно-топливной смеси с реки Амбарная после аварии на ТЭЦ в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a> планируется закончить к 2 сентября, сообщил журналистам первый вице-президент и операционный директор "<a href="https://ria.ru/organization_Norilskijj_nikel" target="_blank">Норникеля</a>" Сергей Дяченко.По его словам, на сегодняшний день с территории реки Амбарная в места временного хранения уже перекачана большая часть водно-топливной смеси."Мы надеемся, что за оставшийся период августа и 1 сентября, 2 сентября - максимум, мы должны будем закончить эту задачу по передаче водно-топливной смеси с территории реки", - сказал Дяченко.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.

https://ria.ru/20200807/1575490591.html

норильск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив дизельного топлива в норильске, новости - экология, норильский никель, норильск