https://ria.ru/20200828/nato-1576434175.html
Лукашенко заявил о самолетах НАТО, переброшенных к границам Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 18 американских самолетов базируются в 20 минутах подлета к республике, подчеркнув, что "у них на... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T14:30
2020-08-28T14:30
2020-08-28T14:31
протесты в белоруссии
f-16
александр лукашенко
нато
белоруссия
берлин (город)
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576125371_0:0:2515:1415_1400x0_80_0_0_b6948c676eacfdc6275ef3d610e3fffc.jpg
<strong>МИНСК, 28 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что 18 американских самолетов базируются в 20 минутах подлета к республике, подчеркнув, что "у них на подвесках, может быть, ядерное оружие"."Были под <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлином</a> американские <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a> (самолеты - ред.), ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда - 15-20 минут подлета до нашей территории. Для меня это, как главнокомандующего, вопрос. Восемнадцать самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие", - цитирует белорусского президента в пятницу Sputnik Беларусь в своем <a href="https://t.me/sputnikby/5433" target="_blank" rel="nofollow noopener">telegram</a>-канале. Он пояснил, что исходит "из худшего варианта".Лукашенко также напомнил о "гусеницах танков на территории <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> и Литвы". Он подчеркнул, что должен был отреагировать на это."А чего в этот момент начали разворачивать части <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> у наших границ? Прямо у границы развернули учения. Что я должен делать? Я тоже развернул у границ части, половину армии привел в боевую готовность. Это недешево", - подчеркнул президент Белоруссии.Ранее Лукашенко по итогам заседания Совбеза республики поручил минобороны следить за передвижением войск НАТО в Польше и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a> и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения.Минобороны сообщило, что в Белоруссии проводится комплексная проверка боеготовности вооруженных сил, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боеготовности с призывом военнослужащих из запаса. Проверку завершает тактическое учение, намеченное на 28-31 августа. До этого министр обороны Виктор Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела страны, в этой связи инициировал проведение комплексных тактических учений с войсками западного оперативного командования на гродненском направлении. Проведение учений одобрил Лукашенко.
https://ria.ru/20200828/avtomat-1576433284.html
https://ria.ru/20200828/belorussiya-1576417527.html
Егор Панкратов
И тут Остапа понесло....))))
13
7
белоруссия
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576125371_183:0:2447:1698_1400x0_80_0_0_97e668d00fd5cb27ea7c445945f791e7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
f-16, александр лукашенко, нато, белоруссия, берлин (город), безопасность, в мире