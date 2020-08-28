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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/nato-1576434175.html
Лукашенко заявил о самолетах НАТО, переброшенных к границам Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 18 американских самолетов базируются в 20 минутах подлета к республике, подчеркнув, что "у них на... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T14:30
2020-08-28T14:31
протесты в белоруссии
f-16
александр лукашенко
нато
белоруссия
берлин (город)
безопасность
в мире
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<strong>МИНСК, 28 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что 18 американских самолетов базируются в 20 минутах подлета к республике, подчеркнув, что "у них на подвесках, может быть, ядерное оружие"."Были под <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлином</a> американские <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a> (самолеты - ред.), ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда - 15-20 минут подлета до нашей территории. Для меня это, как главнокомандующего, вопрос. Восемнадцать самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие", - цитирует белорусского президента в пятницу Sputnik Беларусь в своем <a href="https://t.me/sputnikby/5433" target="_blank" rel="nofollow noopener">telegram</a>-канале. Он пояснил, что исходит "из худшего варианта".Лукашенко также напомнил о "гусеницах танков на территории <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> и Литвы". Он подчеркнул, что должен был отреагировать на это."А чего в этот момент начали разворачивать части <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> у наших границ? Прямо у границы развернули учения. Что я должен делать? Я тоже развернул у границ части, половину армии привел в боевую готовность. Это недешево", - подчеркнул президент Белоруссии.Ранее Лукашенко по итогам заседания Совбеза республики поручил минобороны следить за передвижением войск НАТО в Польше и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a> и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения.Минобороны сообщило, что в Белоруссии проводится комплексная проверка боеготовности вооруженных сил, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боеготовности с призывом военнослужащих из запаса. Проверку завершает тактическое учение, намеченное на 28-31 августа. До этого министр обороны Виктор Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела страны, в этой связи инициировал проведение комплексных тактических учений с войсками западного оперативного командования на гродненском направлении. Проведение учений одобрил Лукашенко.
https://ria.ru/20200828/avtomat-1576433284.html
https://ria.ru/20200828/belorussiya-1576417527.html
И тут Остапа понесло....))))
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7
белоруссия
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f-16, александр лукашенко, нато, белоруссия, берлин (город), безопасность, в мире

Лукашенко заявил о самолетах НАТО, переброшенных к границам Белоруссии

14:30 28.08.2020 (обновлено: 14:31 28.08.2020)
1504
© REUTERS / StringerПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© REUTERS / Stringer
МИНСК, 28 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 18 американских самолетов базируются в 20 минутах подлета к республике, подчеркнув, что "у них на подвесках, может быть, ядерное оружие".
"Были под Берлином американские F-16 (самолеты - ред.), ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда - 15-20 минут подлета до нашей территории. Для меня это, как главнокомандующего, вопрос. Восемнадцать самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие", - цитирует белорусского президента в пятницу Sputnik Беларусь в своем telegram-канале. Он пояснил, что исходит "из худшего варианта".
Лукашенко также напомнил о "гусеницах танков на территории Польши и Литвы". Он подчеркнул, что должен был отреагировать на это.
"А чего в этот момент начали разворачивать части НАТО у наших границ? Прямо у границы развернули учения. Что я должен делать? Я тоже развернул у границ части, половину армии привел в боевую готовность. Это недешево", - подчеркнул президент Белоруссии.
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Ранее Лукашенко по итогам заседания Совбеза республики поручил минобороны следить за передвижением войск НАТО в Польше и Литве и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения.
Минобороны сообщило, что в Белоруссии проводится комплексная проверка боеготовности вооруженных сил, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боеготовности с призывом военнослужащих из запаса. Проверку завершает тактическое учение, намеченное на 28-31 августа. До этого министр обороны Виктор Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела страны, в этой связи инициировал проведение комплексных тактических учений с войсками западного оперативного командования на гродненском направлении. Проведение учений одобрил Лукашенко.

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Протесты в БелоруссииF-16Александр ЛукашенкоНАТОБелоруссияБерлин (город)БезопасностьВ мире
Популярные комментарии
И тут Остапа понесло....))))
28 августа, 14:39
Егор Панкратов
510007
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