Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200828/nato-1576424366.html
Шесть американских бомбардировщиков B-52 облетят страны НАТО
Шесть американских бомбардировщиков B-52 пролетят над всеми государствами-членами НАТО в Европе и Северной Америке в пятницу, сообщает европейское командование... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T12:40
2020-08-28T12:40
b-52
ввс сша
нато
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155196/07/1551960789_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_53a53e5774b176260716bd11481e00a9.jpg
<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Шесть американских бомбардировщиков <a href="https://ria.ru/product_B-52" target="_blank">B-52</a> пролетят над всеми государствами-членами <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> в Европе и Северной Америке в пятницу, сообщает европейское командование <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>."Шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52 Stratofortress 28 августа пролетят над 30 странами-членами НАТО в Европе и Северной Америке", - говорится в заявлении командования (EUCOM).Отмечается, что подобный облет будет "уникальным" событием в рамках регулярных миссий Оперативной группы бомбардировщиков (BTF). Нынешняя миссия получила название "Союзное небо" (Allied Sky) и призвана "продемонстрировать солидарность в рамках НАТО, повышение готовности и предоставление возможностей для обучения", которые нацелены на усиление "совместного оперативного взаимодействия".Полет будут совершать две команды. В первую вошли четыре бомбардировщика B-52, которые дислоцированы сейчас в Великобритании. Их задача - облететь страны Европы. При этом стратегические бомбардировщики будут объединяться в полете с истребителями других стран НАТО и самолетами-заправщиками "в небе каждой из принимающих стран".Во вторую команду вошли два бомбардировщика, которые размещены в американском штате Северная Дакота. Они будут летать в воздушном пространстве США и Канады.Принимать активное участие в совместном облете будут Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Испания, Турция, Великобритания и США.
https://ria.ru/20200828/podlodka-1576422363.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155196/07/1551960789_12:0:2743:2048_1400x0_80_0_0_f7d119b2b43c7856caf51009b7df1e76.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
b-52, ввс сша, нато, безопасность, в мире

Шесть американских бомбардировщиков B-52 облетят страны НАТО

12:40 28.08.2020
1237
CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / Boeing B-52H Stratofortress 7Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / Boeing B-52H Stratofortress 7
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Шесть американских бомбардировщиков B-52 пролетят над всеми государствами-членами НАТО в Европе и Северной Америке в пятницу, сообщает европейское командование США.
"Шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52 Stratofortress 28 августа пролетят над 30 странами-членами НАТО в Европе и Северной Америке", - говорится в заявлении командования (EUCOM).
Отмечается, что подобный облет будет "уникальным" событием в рамках регулярных миссий Оперативной группы бомбардировщиков (BTF). Нынешняя миссия получила название "Союзное небо" (Allied Sky) и призвана "продемонстрировать солидарность в рамках НАТО, повышение готовности и предоставление возможностей для обучения", которые нацелены на усиление "совместного оперативного взаимодействия".
Полет будут совершать две команды. В первую вошли четыре бомбардировщика B-52, которые дислоцированы сейчас в Великобритании. Их задача - облететь страны Европы. При этом стратегические бомбардировщики будут объединяться в полете с истребителями других стран НАТО и самолетами-заправщиками "в небе каждой из принимающих стран".
Атомные подводные лодки Челябинск и Омск стоят у причала. Архивное фото
Вчера, 12:24
Адмирал назвал появление российской подлодки у Аляски сигналом НАТО
Во вторую команду вошли два бомбардировщика, которые размещены в американском штате Северная Дакота. Они будут летать в воздушном пространстве США и Канады.
Принимать активное участие в совместном облете будут Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Испания, Турция, Великобритания и США.
12720513
Обсудить 2
B-52ВВС СШАНАТОБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле исходят из того, что Минску не понадобится резерв из силовиков
Упаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 Гам-КОВИД-Вак, разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
Сотрудников Кремля не будут обязывать вакцинироваться от коронавируса
Атомные подводные лодки Челябинск и Омск стоят у причала. Архивное фото
Адмирал назвал появление российской подлодки у Аляски сигналом НАТО
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
В Кремле прокомментировали вопрос о реструктуризации долга Белоруссии
Московский Кремль
В Кремле подтвердили, что Россия не вмешивается в дела Белоруссии
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме ответили на идею о смене статуса русского языка в Белоруссии
Стенд компании Росэлектроника
В России завершены испытания самой компактной станции спутниковой связи
Вид на Большой Каменный мост в Москве
В Кремле назвали критерии задействования резерва силовиков в Белоруссии
Дмитрий Песков
Минск готов совершенствовать политическую систему, считают в Кремле
Участники акции протеста в Минске
В Кремле обеспокоены экономическими последствиями событий в Белоруссии
Здание посольства Норвегии в Москве
МИД Норвегии прокомментировал высылку своего дипломата из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о договоре с Путиным на случай, если Запад "дернется"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о самолетах НАТО, переброшенных к границам Белоруссии
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Абэ высказался о судьбе мирного договора с Россией после отставки
Учения Северного флота в Арктике
Россия привлекла более 50 кораблей и судов к учениям в Арктике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Спасатели советуют не злоупотреблять алкоголем на охоте
03:17Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
03:12Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере
03:09В Госдуме предложили разрешить въезд в Россию иностранным студентам
03:05Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
03:03Трамп объяснил, почему США приходится закупать нефть у России
02:31Трамп раскритиковал умственные способности Байдена
02:27Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися
02:05Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
02:00Эксперт рассказал, как меняются алкогольные предпочтения россиян
00:56В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам
00:25Премьер ПНС Ливии отстранил от должности главу МВД на фоне протестов
00:11В России началась регистрация автомобилей в МФЦ
23:29Источник сообщил о задержании гендиректора "Мособлэнерго"
23:28В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
23:04В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:33Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян
22:24Фильм "Серебряные коньки" откроет Московский кинофестиваль
22:20В Сарове разработали аппарат для лечения больных COVID-19
22:07Член КС оппозиции столкнулся с машинами из автопробега за Лукашенко
Лента новостейМолния