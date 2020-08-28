https://ria.ru/20200828/nato-1576424366.html

Шесть американских бомбардировщиков B-52 облетят страны НАТО

Шесть американских бомбардировщиков B-52 пролетят над всеми государствами-членами НАТО в Европе и Северной Америке в пятницу, сообщает европейское командование... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T12:40

2020-08-28T12:40

2020-08-28T12:40

b-52

ввс сша

нато

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Шесть американских бомбардировщиков <a href="https://ria.ru/product_B-52" target="_blank">B-52</a> пролетят над всеми государствами-членами <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> в Европе и Северной Америке в пятницу, сообщает европейское командование <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>."Шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52 Stratofortress 28 августа пролетят над 30 странами-членами НАТО в Европе и Северной Америке", - говорится в заявлении командования (EUCOM).Отмечается, что подобный облет будет "уникальным" событием в рамках регулярных миссий Оперативной группы бомбардировщиков (BTF). Нынешняя миссия получила название "Союзное небо" (Allied Sky) и призвана "продемонстрировать солидарность в рамках НАТО, повышение готовности и предоставление возможностей для обучения", которые нацелены на усиление "совместного оперативного взаимодействия".Полет будут совершать две команды. В первую вошли четыре бомбардировщика B-52, которые дислоцированы сейчас в Великобритании. Их задача - облететь страны Европы. При этом стратегические бомбардировщики будут объединяться в полете с истребителями других стран НАТО и самолетами-заправщиками "в небе каждой из принимающих стран".Во вторую команду вошли два бомбардировщика, которые размещены в американском штате Северная Дакота. Они будут летать в воздушном пространстве США и Канады.Принимать активное участие в совместном облете будут Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Испания, Турция, Великобритания и США.

https://ria.ru/20200828/podlodka-1576422363.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

b-52, ввс сша, нато, безопасность, в мире