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ВТБ стал обладателем премии FINAWARD в трех номинациях
Банк ВТБ получил престижную награду FINAWARD-2019 в номинациях "За лучшее решение в сфере оптимизации бизнес-процессов или клиентских сервисов" и "Сервисное или РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T17:28
2020-08-28T17:28
втб
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Банк <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> получил престижную награду FINAWARD-2019 в номинациях "За лучшее решение в сфере оптимизации бизнес-процессов или клиентских сервисов" и "Сервисное или комиссионное решение", а также был отмечен в номинации "Внедрение OPEN API в банкинге", сообщает пресс-служба банка.Церемония награждения состоялась накануне в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, организатором премии выступил журнал "Банковское обозрение".В номинации "Сервисное или комиссионное решение" первое место заняла VR-ипотека банка ВТБ и экосистемы недвижимости "Метр квадратный". Заемщик с помощью очков виртуальной реальности и виртуального консультанта может определиться с покупкой квартиры и приобрести ее, не выезжая для оформления документов в другой город.Как сообщил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ Евгений Дячкин, банк в прошлом году первым и единственным на рынке запустил пилот VR-ипотеки. Сейчас он реализован в шести городах и в ближайшее время будет запущен еще в семи. В октябре банк планирует расширить сервис и предложить клиентам возможность дистанционного просмотра квартир прямо в браузере компьютера.В номинации за лучшее решение по оптимизации бизнес-процессов или клиентских сервисов первое место отдано проекту эквайринга каналов продаж в московском метро, реализованному ВТБ вместе с процессинговой компанией "<a href="http://ria.ru/organization_Multikarta/" target="_blank" data-auto="true">МультиКарта</a>". Он позволил обеспечить бесшовные пересадки между различными видами транспорта Москвы и расчет комплексных тарифов, которые учитывают все поездки за день, оплаченные банковскими картами. Кроме того, ВТБ занял третье место в номинации "Внедрение Open API в банкинге" за "Платформу небанковских сервисов для бизнеса с Open API (открытые программные интерфейсы)", которая построена на базе собственной разработки банка.
https://ria.ru/20200523/1571883934.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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втб, новости компаний - экономика

ВТБ стал обладателем премии FINAWARD в трех номинациях

17:28 28.08.2020
72
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Банк ВТБ получил престижную награду FINAWARD-2019 в номинациях "За лучшее решение в сфере оптимизации бизнес-процессов или клиентских сервисов" и "Сервисное или комиссионное решение", а также был отмечен в номинации "Внедрение OPEN API в банкинге", сообщает пресс-служба банка.
Церемония награждения состоялась накануне в Москве, организатором премии выступил журнал "Банковское обозрение".
В номинации "Сервисное или комиссионное решение" первое место заняла VR-ипотека банка ВТБ и экосистемы недвижимости "Метр квадратный". Заемщик с помощью очков виртуальной реальности и виртуального консультанта может определиться с покупкой квартиры и приобрести ее, не выезжая для оформления документов в другой город.
Как сообщил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ Евгений Дячкин, банк в прошлом году первым и единственным на рынке запустил пилот VR-ипотеки. Сейчас он реализован в шести городах и в ближайшее время будет запущен еще в семи. В октябре банк планирует расширить сервис и предложить клиентам возможность дистанционного просмотра квартир прямо в браузере компьютера.
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В номинации за лучшее решение по оптимизации бизнес-процессов или клиентских сервисов первое место отдано проекту эквайринга каналов продаж в московском метро, реализованному ВТБ вместе с процессинговой компанией "МультиКарта". Он позволил обеспечить бесшовные пересадки между различными видами транспорта Москвы и расчет комплексных тарифов, которые учитывают все поездки за день, оплаченные банковскими картами.
"Благодаря этому у жителей Москвы появилась возможность оплачивать свои поездки любым удобным способом – в кассе или на турникете, контактно и бесконтактно, картой или гаджетом", - приводится в сообщении комментарий начальника управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старшего вице-президента ВТБ Вадима Изотова.
Кроме того, ВТБ занял третье место в номинации "Внедрение Open API в банкинге" за "Платформу небанковских сервисов для бизнеса с Open API (открытые программные интерфейсы)", которая построена на базе собственной разработки банка.
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ВТБНовости компаний - Экономика
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