https://ria.ru/20200828/nagrada-1576445821.html

ВТБ стал обладателем премии FINAWARD в трех номинациях

Банк ВТБ получил престижную награду FINAWARD-2019 в номинациях "За лучшее решение в сфере оптимизации бизнес-процессов или клиентских сервисов" и "Сервисное или РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T17:28

2020-08-28T17:28

2020-08-28T17:28

втб

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Банк <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> получил престижную награду FINAWARD-2019 в номинациях "За лучшее решение в сфере оптимизации бизнес-процессов или клиентских сервисов" и "Сервисное или комиссионное решение", а также был отмечен в номинации "Внедрение OPEN API в банкинге", сообщает пресс-служба банка.Церемония награждения состоялась накануне в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, организатором премии выступил журнал "Банковское обозрение".В номинации "Сервисное или комиссионное решение" первое место заняла VR-ипотека банка ВТБ и экосистемы недвижимости "Метр квадратный". Заемщик с помощью очков виртуальной реальности и виртуального консультанта может определиться с покупкой квартиры и приобрести ее, не выезжая для оформления документов в другой город.Как сообщил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ Евгений Дячкин, банк в прошлом году первым и единственным на рынке запустил пилот VR-ипотеки. Сейчас он реализован в шести городах и в ближайшее время будет запущен еще в семи. В октябре банк планирует расширить сервис и предложить клиентам возможность дистанционного просмотра квартир прямо в браузере компьютера.В номинации за лучшее решение по оптимизации бизнес-процессов или клиентских сервисов первое место отдано проекту эквайринга каналов продаж в московском метро, реализованному ВТБ вместе с процессинговой компанией "<a href="http://ria.ru/organization_Multikarta/" target="_blank" data-auto="true">МультиКарта</a>". Он позволил обеспечить бесшовные пересадки между различными видами транспорта Москвы и расчет комплексных тарифов, которые учитывают все поездки за день, оплаченные банковскими картами. Кроме того, ВТБ занял третье место в номинации "Внедрение Open API в банкинге" за "Платформу небанковских сервисов для бизнеса с Open API (открытые программные интерфейсы)", которая построена на базе собственной разработки банка.

https://ria.ru/20200523/1571883934.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, новости компаний - экономика