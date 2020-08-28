https://ria.ru/20200828/nagrada-1576409704.html
Ассоциация кинопродюсеров оценила гендерно-нейтральные награды Berlinale
Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), занимающаяся аккредитацией международных кинофестивалей, считает, что организаторы киносмотров вправе РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T09:07
2020-08-28T09:07
2020-08-28T09:07
культура
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 28 авг - РИА Новости.</strong> Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), занимающаяся аккредитацией международных кинофестивалей, считает, что организаторы киносмотров вправе сами определять подход к принципу награждения актеров и актрис.Ранее сообщалось, что организаторы Берлинского международного кинофестиваля Berlinale ввели вместо призов за лучшие мужскую и женскую роли "гендерно-нейтральные" награды."В Ассоциации (FIAPF) приняли к сведению подход Berlinale в 2021 году по вопросу введения единой награды за исполнение роли. Аккредитация международных кинофестивалей FIAPF не связана с этим вопросом. Каждый аккредитованный фестиваль должен сам определять подход к тому, каким образом оценивать работу актеров и актрис", - сказала РИА Новости директор по фестивалям FIAPF Флоранс Жиро.Берлинский международный кинофестиваль - один из крупнейших кинофорумов мира, в нем ежегодно участвуют около 20 тысяч профессионалов из более чем 100 стран.Со следующего года организаторы этого кинофестиваля намерены вручать "Серебряных медведей" за лучшую главную роль и роль второго плана вне зависимости от пола исполнителя. Очередной фестиваль Берлинале пройдет в столице <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> 11-21 февраля 2021 года.Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF, Federation Internationale des Associations de Producteurs de Films) была создана в 1933 году. Сейчас она объединяет 34 ассоциации из 27 стран. Секретариат FIAPF размещается в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a>. Организация занимается также аккредитацией и регулированием международных кинофестивалей (47 фестивалей на сегодняшний день), включая крупнейшие в мире - Берлинский, Каннский, Венецианский, Московский.
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/yuliya-menshova-1576279012.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
БРЮССЕЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), занимающаяся аккредитацией международных кинофестивалей, считает, что организаторы киносмотров вправе сами определять подход к принципу награждения актеров и актрис.
Ранее сообщалось, что организаторы Берлинского международного кинофестиваля Berlinale ввели вместо призов за лучшие мужскую и женскую роли "гендерно-нейтральные" награды.
"В Ассоциации (FIAPF) приняли к сведению подход Berlinale в 2021 году по вопросу введения единой награды за исполнение роли. Аккредитация международных кинофестивалей FIAPF не связана с этим вопросом. Каждый аккредитованный фестиваль должен сам определять подход к тому, каким образом оценивать работу актеров и актрис", - сказала РИА Новости директор по фестивалям FIAPF Флоранс Жиро.
Берлинский международный кинофестиваль - один из крупнейших кинофорумов мира, в нем ежегодно участвуют около 20 тысяч профессионалов из более чем 100 стран.
Со следующего года организаторы этого кинофестиваля намерены вручать "Серебряных медведей" за лучшую главную роль и роль второго плана вне зависимости от пола исполнителя. Очередной фестиваль Берлинале пройдет в столице Германии
11-21 февраля 2021 года.
Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF, Federation Internationale des Associations de Producteurs de Films) была создана в 1933 году. Сейчас она объединяет 34 ассоциации из 27 стран. Секретариат FIAPF размещается в Брюсселе
. Организация занимается также аккредитацией и регулированием международных кинофестивалей (47 фестивалей на сегодняшний день), включая крупнейшие в мире - Берлинский, Каннский, Венецианский, Московский.