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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/minsk-1576457194.html
Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян
Двое россиян задержаны в пятницу в Минске недалеко от места, где проходила несанкционированная акция протеста, сообщил не зарегистрированный властями Белоруссии РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T22:33
2020-08-29T02:03
протесты в белоруссии
светлана тихановская
весна
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 28 авг – РИА Новости.</strong> Двое россиян задержаны в пятницу в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> недалеко от места, где проходила несанкционированная акция протеста, сообщил не зарегистрированный властями <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> правозащитный центр "<a href="http://ria.ru/organization_Vesna/" target="_blank" data-auto="true">Весна</a>"."Сергеев Сергей – участник AirDance (центр циркового искусства - ред.), гражданин РФ, задержан около гостиницы "Минск", Фалин Михаил - участник AirDance, гражданин РФ, задержан около гостиницы "Минск", - говорится в сообщении на сайте центра."Весна" также информирует о задержании нескольких граждан на площади Независимости, где проходила пятничная акция протеста, среди задержанных были журналисты. Рядом с площадью располагается гостиница "Минск".РИА Новости пока не располагает комментарием правоохранительных органов по задержаниям.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200828/oppozitsiya-1576456004.html
Проверят документы и отпустят. Вот невидаль-то какая.
19
Что там россияне делают? Адреналина не хватает или западные ценности пытаются привить белорусам?
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минск
белоруссия
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светлана тихановская, весна, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян

22:33 28.08.2020 (обновлено: 02:03 29.08.2020)
2217
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
© Sputnik
Перейти в фотобанк
МИНСК, 28 авг – РИА Новости. Двое россиян задержаны в пятницу в Минске недалеко от места, где проходила несанкционированная акция протеста, сообщил не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна".
"Сергеев Сергей – участник AirDance (центр циркового искусства - ред.), гражданин РФ, задержан около гостиницы "Минск", Фалин Михаил - участник AirDance, гражданин РФ, задержан около гостиницы "Минск", - говорится в сообщении на сайте центра.
"Весна" также информирует о задержании нескольких граждан на площади Независимости, где проходила пятничная акция протеста, среди задержанных были журналисты. Рядом с площадью располагается гостиница "Минск".
РИА Новости пока не располагает комментарием правоохранительных органов по задержаниям.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Обсудить 7
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВеснаАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Проверят документы и отпустят. Вот невидаль-то какая.
28 августа, 22:39
Олеся Кардашевская
1103104
Что там россияне делают? Адреналина не хватает или западные ценности пытаются привить белорусам?
28 августа, 22:43
Арсений Новиков
804001
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