https://ria.ru/20200828/minsk-1576457194.html
Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян
Двое россиян задержаны в пятницу в Минске недалеко от места, где проходила несанкционированная акция протеста, сообщил не зарегистрированный властями Белоруссии РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T22:33
2020-08-28T22:33
2020-08-29T02:03
протесты в белоруссии
светлана тихановская
весна
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 28 авг – РИА Новости.</strong> Двое россиян задержаны в пятницу в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> недалеко от места, где проходила несанкционированная акция протеста, сообщил не зарегистрированный властями <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> правозащитный центр "<a href="http://ria.ru/organization_Vesna/" target="_blank" data-auto="true">Весна</a>"."Сергеев Сергей – участник AirDance (центр циркового искусства - ред.), гражданин РФ, задержан около гостиницы "Минск", Фалин Михаил - участник AirDance, гражданин РФ, задержан около гостиницы "Минск", - говорится в сообщении на сайте центра."Весна" также информирует о задержании нескольких граждан на площади Независимости, где проходила пятничная акция протеста, среди задержанных были журналисты. Рядом с площадью располагается гостиница "Минск".РИА Новости пока не располагает комментарием правоохранительных органов по задержаниям.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200828/oppozitsiya-1576456004.html
Олеся Кардашевская
Проверят документы и отпустят. Вот невидаль-то какая.
19
Арсений Новиков
Что там россияне делают? Адреналина не хватает или западные ценности пытаются привить белорусам?
13
7
минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, весна, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире