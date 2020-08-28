https://ria.ru/20200828/minsk-1576457194.html

Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян

Двое россиян задержаны в пятницу в Минске недалеко от места, где проходила несанкционированная акция протеста, сообщил не зарегистрированный властями Белоруссии РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T22:33

2020-08-28T22:33

2020-08-29T02:03

протесты в белоруссии

светлана тихановская

весна

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 28 авг – РИА Новости.</strong> Двое россиян задержаны в пятницу в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> недалеко от места, где проходила несанкционированная акция протеста, сообщил не зарегистрированный властями <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> правозащитный центр "<a href="http://ria.ru/organization_Vesna/" target="_blank" data-auto="true">Весна</a>"."Сергеев Сергей – участник AirDance (центр циркового искусства - ред.), гражданин РФ, задержан около гостиницы "Минск", Фалин Михаил - участник AirDance, гражданин РФ, задержан около гостиницы "Минск", - говорится в сообщении на сайте центра."Весна" также информирует о задержании нескольких граждан на площади Независимости, где проходила пятничная акция протеста, среди задержанных были журналисты. Рядом с площадью располагается гостиница "Минск".РИА Новости пока не располагает комментарием правоохранительных органов по задержаниям.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200828/oppozitsiya-1576456004.html

Олеся Кардашевская Проверят документы и отпустят. Вот невидаль-то какая. 19

Арсений Новиков Что там россияне делают? Адреналина не хватает или западные ценности пытаются привить белорусам? 13

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, весна, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире