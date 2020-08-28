В Минске заявили о "пределах" самостоятельности Киева
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
МИНСК, 28 авг – РИА Новости. Признание Киевом координации позиции по Белоруссии с ЕС и США показывает , заявил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
"Как минимум странным выглядят уверения о невмешательстве (во внутренние дела Белоруссии – ред.) с одновременным публичным признанием координации своей официальной позиции с политическим руководством ЕС и США, о чем было недвусмысленно заявлено министром иностранных дел Украины в ходе брифинга 28 августа", - сказал пресс-секретарь.
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По его словам, "это неприкрыто демонстрирует пределы самостоятельности в принятии решений, несмотря на то, что наши страны связывают, как было все-таки отмечено главой МИД Украины, глубокие отношения на всех уровнях, диктуемые прежде всего соображениями добрососедства и кровного родства".
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ведомство считает недопустимым внешнее вмешательство в ситуацию в Белоруссии, "в первую очередь речь идет о вмешательстве РФ и Организации договора коллективной безопасности". При этом он подчеркнул, что позиция Украины синхронизирована с партнерами из Европейского союза и из США, и добавил, что Киев будет скоординировано работать над тем, чтобы ситуация в Белоруссии была стабилизирована. Кулеба добавил, что Киев не планирует вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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