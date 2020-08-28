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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/minsk-1576455342.html
В Минске заявили о "пределах" самостоятельности Киева
Признание Киевом координации позиции по Белоруссии с ЕС и США показывает , заявил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T20:56
2020-08-28T20:56
протесты в белоруссии
светлана тихановская
ситуация на украине
дмитрий кулеба
александр лукашенко
мид украины
мид белоруссии
белоруссия
сша
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<strong>МИНСК, 28 авг – РИА Новости.</strong> Признание <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киевом</a> координации позиции по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> с ЕС и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> показывает , заявил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> Анатолий Глаз."Как минимум странным выглядят уверения о невмешательстве (во внутренние дела Белоруссии – ред.) с одновременным публичным признанием координации своей официальной позиции с политическим руководством ЕС и США, о чем было недвусмысленно заявлено министром иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в ходе брифинга 28 августа", - сказал пресс-секретарь.По его словам, "это неприкрыто демонстрирует пределы самостоятельности в принятии решений, несмотря на то, что наши страны связывают, как было все-таки отмечено главой <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a>, глубокие отношения на всех уровнях, диктуемые прежде всего соображениями добрососедства и кровного родства".Ранее глава МИД Украины <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a> заявил, что ведомство считает недопустимым внешнее вмешательство в ситуацию в Белоруссии, "в первую очередь речь идет о вмешательстве РФ и Организации договора коллективной безопасности". При этом он подчеркнул, что позиция Украины синхронизирована с партнерами из Европейского союза и из США, и добавил, что Киев будет скоординировано работать над тем, чтобы ситуация в Белоруссии была стабилизирована. Кулеба добавил, что Киев не планирует вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
https://ria.ru/20200828/vmeshatelstvo-1576451513.html
https://ria.ru/20200828/minsk-1576450656.html
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светлана тихановская, ситуация на украине, дмитрий кулеба, александр лукашенко, мид украины, мид белоруссии, белоруссия, сша, киев, в мире

В Минске заявили о "пределах" самостоятельности Киева

20:56 28.08.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МИНСК, 28 авг – РИА Новости. Признание Киевом координации позиции по Белоруссии с ЕС и США показывает , заявил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
"Как минимум странным выглядят уверения о невмешательстве (во внутренние дела Белоруссии – ред.) с одновременным публичным признанием координации своей официальной позиции с политическим руководством ЕС и США, о чем было недвусмысленно заявлено министром иностранных дел Украины в ходе брифинга 28 августа", - сказал пресс-секретарь.
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По его словам, "это неприкрыто демонстрирует пределы самостоятельности в принятии решений, несмотря на то, что наши страны связывают, как было все-таки отмечено главой МИД Украины, глубокие отношения на всех уровнях, диктуемые прежде всего соображениями добрососедства и кровного родства".
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ведомство считает недопустимым внешнее вмешательство в ситуацию в Белоруссии, "в первую очередь речь идет о вмешательстве РФ и Организации договора коллективной безопасности". При этом он подчеркнул, что позиция Украины синхронизирована с партнерами из Европейского союза и из США, и добавил, что Киев будет скоординировано работать над тем, чтобы ситуация в Белоруссии была стабилизирована. Кулеба добавил, что Киев не планирует вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.
Здание МИД Белоруссии в Минске
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяСитуация на УкраинеДмитрий КулебаАлександр ЛукашенкоМИД УкраиныМИД БелоруссииБелоруссияСШАКиевВ мире
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