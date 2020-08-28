https://ria.ru/20200828/minsk-1576455342.html

В Минске заявили о "пределах" самостоятельности Киева

Признание Киевом координации позиции по Белоруссии с ЕС и США показывает , заявил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T20:56

2020-08-28T20:56

2020-08-28T20:56

протесты в белоруссии

светлана тихановская

ситуация на украине

дмитрий кулеба

александр лукашенко

мид украины

мид белоруссии

белоруссия

сша

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<strong>МИНСК, 28 авг – РИА Новости.</strong> Признание <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киевом</a> координации позиции по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> с ЕС и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> показывает , заявил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> Анатолий Глаз."Как минимум странным выглядят уверения о невмешательстве (во внутренние дела Белоруссии – ред.) с одновременным публичным признанием координации своей официальной позиции с политическим руководством ЕС и США, о чем было недвусмысленно заявлено министром иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в ходе брифинга 28 августа", - сказал пресс-секретарь.По его словам, "это неприкрыто демонстрирует пределы самостоятельности в принятии решений, несмотря на то, что наши страны связывают, как было все-таки отмечено главой <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a>, глубокие отношения на всех уровнях, диктуемые прежде всего соображениями добрососедства и кровного родства".Ранее глава МИД Украины <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a> заявил, что ведомство считает недопустимым внешнее вмешательство в ситуацию в Белоруссии, "в первую очередь речь идет о вмешательстве РФ и Организации договора коллективной безопасности". При этом он подчеркнул, что позиция Украины синхронизирована с партнерами из Европейского союза и из США, и добавил, что Киев будет скоординировано работать над тем, чтобы ситуация в Белоруссии была стабилизирована. Кулеба добавил, что Киев не планирует вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

https://ria.ru/20200828/vmeshatelstvo-1576451513.html

https://ria.ru/20200828/minsk-1576450656.html

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белоруссия

сша

киев

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, ситуация на украине, дмитрий кулеба, александр лукашенко, мид украины, мид белоруссии, белоруссия, сша, киев, в мире