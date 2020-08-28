В Минске на акции с участием женщин начались задержания
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© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске, где проходит акция протеста
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 28 авг - РИА Новости. Акция с участием женщин проходит в пятницу на площади Независимости в Минске, есть задержания, передает корреспондент РИА Новости.
Группа женщин и девушек, многие из которых в белой одежде, собрались напротив костела святого Симеона и святой Елены после 19.00 (совпадает с мск). Через некоторое время в акции принимали участие уже порядка 150 человек, к собравшимся присоединились мужчины. Женщины поднимали руки, пели и стояли просто молча.
Сотрудники милиции просили их разойтись. Через какое-то время к площади подъехали несколько грузовиков, из которых вышли сотрудники ОМОН. Женщины попросили мужчин, участвовавших с ними в акции, уйти. Часть мужчин ушла, часть осталась. Сотрудники ОМОН стали подходить к ним и просить проследовать с ними. Позднее они взяли часть собравшихся женщин в кольцо.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.