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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/minsk-1576454000.html
В Минске на акции с участием женщин начались задержания
Акция с участием женщин проходит в пятницу на площади Независимости в Минске, есть задержания, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T20:19
2020-08-28T20:19
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 28 авг - РИА Новости.</strong> Акция с участием женщин проходит в пятницу на площади Независимости в <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a>, есть задержания, передает корреспондент РИА Новости.Группа женщин и девушек, многие из которых в белой одежде, собрались напротив костела святого Симеона и святой Елены после 19.00 (совпадает с мск). Через некоторое время в акции принимали участие уже порядка 150 человек, к собравшимся присоединились мужчины. Женщины поднимали руки, пели и стояли просто молча.Сотрудники милиции просили их разойтись. Через какое-то время к площади подъехали несколько грузовиков, из которых вышли сотрудники ОМОН. Женщины попросили мужчин, участвовавших с ними в акции, уйти. Часть мужчин ушла, часть осталась. Сотрудники ОМОН стали подходить к ним и просить проследовать с ними. Позднее они взяли часть собравшихся женщин в кольцо.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/belorussiya-1576423177.html
Руки прочь от девчат!
52
Это не девчата. ))) Это те кто зарабатывает бабки на Западе. )))
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минск
белоруссия
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске на акции с участием женщин начались задержания

20:19 28.08.2020
6975
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске, где проходит акция протеста
Сотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске, где проходит акция протеста
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 28 авг - РИА Новости. Акция с участием женщин проходит в пятницу на площади Независимости в Минске, есть задержания, передает корреспондент РИА Новости.
Группа женщин и девушек, многие из которых в белой одежде, собрались напротив костела святого Симеона и святой Елены после 19.00 (совпадает с мск). Через некоторое время в акции принимали участие уже порядка 150 человек, к собравшимся присоединились мужчины. Женщины поднимали руки, пели и стояли просто молча.
Сотрудники милиции просили их разойтись. Через какое-то время к площади подъехали несколько грузовиков, из которых вышли сотрудники ОМОН. Женщины попросили мужчин, участвовавших с ними в акции, уйти. Часть мужчин ушла, часть осталась. Сотрудники ОМОН стали подходить к ним и просить проследовать с ними. Позднее они взяли часть собравшихся женщин в кольцо.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Вчера, 12:30
МВД Белоруссии сообщило о задержании 114 человек на протестах
1114105214
Обсудить 10
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Руки прочь от девчат!
28 августа, 20:38
Влад Тёплыйстан
10210039
Это не девчата. ))) Это те кто зарабатывает бабки на Западе. )))
28 августа, 21:04
iil.1964
3100013
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