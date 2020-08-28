https://ria.ru/20200828/minsk-1576450656.html

Минск ответил на заявление Киева о приостановке диалога

Белоруссия не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу", поскольку это повлечет "конкретный ущерб" для тесных многогранных отношений двух соседних... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T18:46

2020-08-28T18:46

2020-08-28T20:15

протесты в белоруссии

дмитрий кулеба

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<strong>МИНСК, 28 авг - РИА Новости.</strong> Белоруссия не ставила диалог с <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украиной</a> на так называемую "паузу", поскольку это повлечет "конкретный ущерб" для тесных многогранных отношений двух соседних государств, заявил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь <a href="https://ria.ru/organization_MID_Belorussii" target="_blank">МИД</a> республики Анатолий Глаз.Ранее глава МИД Украины <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba" target="_blank">Дмитрий Кулеба</a> заявил, что Киев поставил на паузу все процессы и контакты с Минском, возобновит их после того, как убедится, что это не нанесет стране репутационных потерь.По его словам, Минск готов к продолжению сотрудничества с Киевом на всех уровнях и в том объеме, к которому готова Украина и "ее дружественный и братский" республике народ."Белорусское государство не допустит повторения ситуации, когда наша судьба будет решаться за рубежом. Белорусы, как никакой другой народ, хорошо усвоили уроки, которые нам преподнесла история. В сложившихся обстоятельствах репутация независимого и суверенного государства строится на выверенных, объективных и самостоятельных решениях в интересах собственного народа и стабильности в регионе, а не на амбициях и попытках следовать трендам", - заявил пресс-секретарь МИД. Анатолий Глаз добавил, что признание <u><a href="https://ria.ru/location_Kiev">Киевом</a></u> координации позиции по Белоруссии с <u><a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz">ЕС</a></u> и <u><a href="https://ria.ru/location_United_States">США</a></u> показывает "пределы" самостоятельности в принятии решений. "Как минимум странным выглядят уверения о невмешательстве (во внутренние дела Белоруссии – ред.) с одновременным публичным признанием координации своей официальной позиции с политическим руководством ЕС и США, о чем было недвусмысленно заявлено министром иностранных дел Украины в ходе брифинга 28 августа", - сказал пресс-секретарь.По его словам, "это неприкрыто демонстрирует пределы самостоятельности в принятии решений, несмотря на то, что наши страны связывают, как было все-таки отмечено главой МИД Украины, глубокие отношения на всех уровнях, диктуемые прежде всего соображениями добрососедства и кровного родства".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576404876.html

https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576434378.html

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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