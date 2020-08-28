Белорусские правозащитники заявили о 267 задержанных в центре Минска
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
МИНСК, 28 авг - РИА Новости. Правозащитный центр "Весна", не зарегистрированный властями Белоруссии, сообщил, что ему известно минимум о 267 гражданах, задержанных в четверг вечером на площади Независимости в центре Минска, где прошла несанкционированная акция оппозиции.
На сайте центра приводится список из 267 фамилий, данными о задержании которых на площади Независимости располагают правозащитники. Там отмечается, что часть задержанных, включая журналистов, были освобождены вечером в четверг и в ночь на пятницу из отделений милиции. Если почти все журналисты освобождены без составления протоколов, то в отношении других задержанных составлялись административные протоколы за участие в несанкционированной акции.
Правозащитники сообщают, что в суды Минска уже поступило более 60 административных дел, по нескольким уже есть решения о штрафах.
Правоохранительные органы Белоруссии пока не опубликовали официальных данных о количестве задержанных в четверг в Минске.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.