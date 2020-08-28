https://ria.ru/20200828/minsk-1576426055.html

Белорусские правозащитники заявили о 267 задержанных в центре Минска

Правозащитный центр "Весна", не зарегистрированный властями Белоруссии, сообщил, что ему известно минимум о 267 гражданах, задержанных в четверг вечером на... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T12:58

2020-08-28T12:58

2020-08-28T12:58

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 28 авг - РИА Новости.</strong> Правозащитный центр "Весна", не зарегистрированный властями <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщил, что ему известно минимум о 267 гражданах, задержанных в четверг вечером на площади Независимости в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, где прошла несанкционированная акция оппозиции.На сайте центра приводится список из 267 фамилий, данными о задержании которых на площади Независимости располагают правозащитники. Там отмечается, что часть задержанных, включая журналистов, были освобождены вечером в четверг и в ночь на пятницу из отделений милиции. Если почти все журналисты освобождены без составления протоколов, то в отношении других задержанных составлялись административные протоколы за участие в несанкционированной акции.Правозащитники сообщают, что в суды Минска уже поступило более 60 административных дел, по нескольким уже есть решения о штрафах.Правоохранительные органы Белоруссии пока не опубликовали официальных данных о количестве задержанных в четверг в Минске.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200828/zaderzhanie-1576421381.html

https://ria.ru/20200828/minsk-1576410648.html

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минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире