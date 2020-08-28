https://ria.ru/20200828/minsk-1576410648.html

Задержанных в Минске российских журналистов отпустили

Все журналисты российских СМИ, доставленные в отделения милиции с акции протеста в Минске в четверг, оперативно отпущены, те из них, у кого нет аккредитации МИД РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T09:29

2020-08-28T09:29

2020-08-28T09:45

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

протесты в белоруссии

минск

в мире

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<strong>МИНСК, 28 авг – РИА Новости.</strong> Все журналисты российских СМИ, доставленные в отделения милиции с акции протеста в Минске в четверг, оперативно отпущены, те из них, у кого нет аккредитации МИД Белоруссии, в ближайшее время вернутся домой, заявил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь российского посольства в республике Алексей Маскалев.Ранее официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич сообщила РИА Новости, что милиция доставила группу журналистов, которая планировала освещать в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> несанкционированную акцию оппозиции, в отделение "для установления личности". МВД сообщало, что доставленные в милицию журналисты зарегистрированных СМИ, аккредитованные при МИД, будут отпущены. В министерстве подчеркивали, что журналисты не задержаны."Всех журналистов российских СМИ, которые были доставлены в несколько отделений милиции Минска с акции в четверг, оперативно отпустили после проверки документов. Те, у кого была аккредитация при МИД Республики <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a>, продолжают работать, те, у кого ее нет, вернутся на родину в ближайшее время", - сказал Маскалев.Он также уточнил, что без аккредитации было несколько российских журналистов.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200827/pomosch-1576377386.html

https://ria.ru/20200827/zhurnalist-1576402530.html

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минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, минск, в мире