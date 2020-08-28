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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/minsk-1576410648.html
Задержанных в Минске российских журналистов отпустили
Все журналисты российских СМИ, доставленные в отделения милиции с акции протеста в Минске в четверг, оперативно отпущены, те из них, у кого нет аккредитации МИД РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T09:29
2020-08-28T09:45
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
протесты в белоруссии
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 28 авг – РИА Новости.</strong> Все журналисты российских СМИ, доставленные в отделения милиции с акции протеста в Минске в четверг, оперативно отпущены, те из них, у кого нет аккредитации МИД Белоруссии, в ближайшее время вернутся домой, заявил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь российского посольства в республике Алексей Маскалев.Ранее официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич сообщила РИА Новости, что милиция доставила группу журналистов, которая планировала освещать в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> несанкционированную акцию оппозиции, в отделение "для установления личности". МВД сообщало, что доставленные в милицию журналисты зарегистрированных СМИ, аккредитованные при МИД, будут отпущены. В министерстве подчеркивали, что журналисты не задержаны."Всех журналистов российских СМИ, которые были доставлены в несколько отделений милиции Минска с акции в четверг, оперативно отпустили после проверки документов. Те, у кого была аккредитация при МИД Республики <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a>, продолжают работать, те, у кого ее нет, вернутся на родину в ближайшее время", - сказал Маскалев.Он также уточнил, что без аккредитации было несколько российских журналистов.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200827/pomosch-1576377386.html
https://ria.ru/20200827/zhurnalist-1576402530.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, минск, в мире

Задержанных в Минске российских журналистов отпустили

09:29 28.08.2020 (обновлено: 09:45 28.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Участники акции протеста в Минске
МИНСК, 28 авг – РИА Новости. Все журналисты российских СМИ, доставленные в отделения милиции с акции протеста в Минске в четверг, оперативно отпущены, те из них, у кого нет аккредитации МИД Белоруссии, в ближайшее время вернутся домой, заявил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь российского посольства в республике Алексей Маскалев.
Ранее официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич сообщила РИА Новости, что милиция доставила группу журналистов, которая планировала освещать в центре Минска несанкционированную акцию оппозиции, в отделение "для установления личности". МВД сообщало, что доставленные в милицию журналисты зарегистрированных СМИ, аккредитованные при МИД, будут отпущены. В министерстве подчеркивали, что журналисты не задержаны.
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"Всех журналистов российских СМИ, которые были доставлены в несколько отделений милиции Минска с акции в четверг, оперативно отпустили после проверки документов. Те, у кого была аккредитация при МИД Республики Беларусь, продолжают работать, те, у кого ее нет, вернутся на родину в ближайшее время", - сказал Маскалев.
Он также уточнил, что без аккредитации было несколько российских журналистов.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
Сотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске, где проходит акция протеста
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияМинскВ мире
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