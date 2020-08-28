https://ria.ru/20200828/million-1576413512.html
Бывшая жена Ефремова стала жертвой мошенников
У бывшей жены актера Михаила Ефремова Елены Гольяновой похитили более миллиона рублей, сообщает Пятый канал со ссылкой на источник. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T10:33
2020-08-28T10:33
2020-08-28T11:42
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> У бывшей жены актера Михаила Ефремова Елены Гольяновой похитили более миллиона рублей, сообщает <a href="https://www.5-tv.ru/news/309874/uekssuprugi-efremova-pohitili-bolee-odnogo-milliona-rublej/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятый канал</a> со ссылкой на источник.Отмечается, что злоумышленники под предлогом оказания услуг по совершению прибыльных сделок получили доступ к средствам клиентов и похитили их.Среди пострадавших от действий мошенников оказалась и Гольянова, отметил источник канала.Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента.
https://realty.ria.ru/20161011/408033462.html
1
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил ефремов, москва, происшествия