Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200828/million-1576413512.html
Бывшая жена Ефремова стала жертвой мошенников
У бывшей жены актера Михаила Ефремова Елены Гольяновой похитили более миллиона рублей, сообщает Пятый канал со ссылкой на источник. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T10:33
2020-08-28T11:42
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576413135_55:0:750:391_1400x0_80_0_0_a3f60f59eb98e5e56828a03cfd6c5e9e.jpg
<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> У бывшей жены актера Михаила Ефремова Елены Гольяновой похитили более миллиона рублей, сообщает <a href="https://www.5-tv.ru/news/309874/uekssuprugi-efremova-pohitili-bolee-odnogo-milliona-rublej/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятый канал</a> со ссылкой на источник.Отмечается, что злоумышленники под предлогом оказания услуг по совершению прибыльных сделок получили доступ к средствам клиентов и похитили их.Среди пострадавших от действий мошенников оказалась и Гольянова, отметил источник канала.Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента.
https://realty.ria.ru/20161011/408033462.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576413135_194:0:715:391_1400x0_80_0_0_fa916470eea40835bc1107a8a443a672.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил ефремов, москва, происшествия

Бывшая жена Ефремова стала жертвой мошенников

10:33 28.08.2020 (обновлено: 11:42 28.08.2020)
1860
© Фото : RWS 2012Елена Гольянова в сериале "Выхожу тебя искать-2"
Елена Гольянова в сериале Выхожу тебя искать-2
© Фото : RWS 2012
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. У бывшей жены актера Михаила Ефремова Елены Гольяновой похитили более миллиона рублей, сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.
Отмечается, что злоумышленники под предлогом оказания услуг по совершению прибыльных сделок получили доступ к средствам клиентов и похитили их.
Среди пострадавших от действий мошенников оказалась и Гольянова, отметил источник канала.
Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента.
Уголовное дело. Архив
11 октября 2016, 13:07
Мошенник в Туве пообещал купить жилье сиротам и украл у них 17 млн рубМужчина под видом представителя строительной компании похитил более 17 миллионов рублей, выделенных на строительство жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Туве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
4202573
Обсудить 1
Михаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка Спрут-СДМ1
Россия получила первый запрос на новейший плавающий танк
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков оценил слова Шушкевича о статусе русского языка в Белоруссии
Влияние коронавируса на лимфоциты
Назван способный остановить размножение коронавируса витамин
Вертолеты Ми-24 ВВС Белоруссии
Белоруссия начала военные учения на гродненском направлении
Производство тестов на антитела к COVID-19 в лаборатории Хеликс
В России выявили 4829 новых случаев заражения коронавирусом
Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Норвегии Руне Ресаланд
Российский МИД вызвал норвежского посла из-за высылки дипломата из Осло
Логотип Сбербанка
Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уходит в отставку
Военнослужащие армии США проходят тестирование на коронавирус в Лас-Вегасе
США: хватит вести экономические войны с миром. Начнем настоящие
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
АПЛ К-186 Омск
Источник объяснил появление российской подлодки у берегов Аляски
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan
"Возьмутся серьезно": возродят ли британцы военный флот Украины
Певица Ольга Бузова выступает на международном музыкальном фестивале Жара в Баку
Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
Американская подводная лодка USS Seawolf (SSN 21) у берегов Тромсё. 21 августа 2020
СМИ: США послали России "сигнал" с помощью секретной подлодки
Подготовка школы к новому учебному году
Роспотребнадзор рассказал о работе школ в условиях пандемии COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:47Источник сообщил о высылке из России советника посольства Норвегии
11:44В России завершены испытания самой компактной станции спутниковой связи
11:34Коронавирус удастся победить через полгода, уверен Собянин
11:33Минобороны Белоруссии предупредило о перемещении военной техники
11:23Белорусская ассоциация журналистов осудила задержания сотрудников СМИ
11:23"Оскар" оставит "женские" и "мужские" награды, сообщили в Киноакадемии
11:22Капитан первого ранга оценил появление российской подлодки вблизи Аляски
11:18Попова рассказала, сколько процентов россиян имеют иммунитет к COVID-19
11:14Новый комплекс для борьбы с БПЛА могут отправить в Сирию, заявил Шойгу
11:13Роспотребнадзор рассказал о работе школ в условиях пандемии COVID-19
11:08Россия привлекла более 50 кораблей и судов к учениям в Арктике
11:08Летевший из Самары в Сургут самолет вынужденно сел в Уфе
11:06В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости COVID-19 на курортах
11:05В Китае отказались комментировать отставку Абэ
10:55Попова рассказала о результатах исследования на иммунитет к COVID-19
10:55В России создадут новую боевую машину пехоты "Манул"
10:51В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России
10:51Попова назвала одно из условий начала очного учебного года в вузах
10:42Попова объяснила решение об очном начале учебного года
10:39В России за сутки вылечились от коронавируса 5905 пациентов
Лента новостейМолния