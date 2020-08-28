Бывшая жена Ефремова стала жертвой мошенников

Мошенник в Туве пообещал купить жилье сиротам и украл у них 17 млн руб Мужчина под видом представителя строительной компании похитил более 17 миллионов рублей, выделенных на строительство жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Туве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.