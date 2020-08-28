https://ria.ru/20200828/mid-1576455939.html
МИД предупредил россиян об угрозе преследования в США
В Министерстве иностранных дел предупредили россиян об угрозе преследования спецслужбами США при выезде за границу. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T21:21
2020-08-28T21:21
2020-08-28T22:40
сан-франциско
сиэтл
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> В Министерстве иностранных дел <a href="https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4303492" target="_blank" rel="nofollow noopener">предупредили</a> россиян об угрозе преследования спецслужбами <a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a> при выезде за границу.Поводом для этого стал арест в Америке 27-летнего гражданина России Егора Крючкова, которого его обвиняют в сговоре с целью совершения киберпреступления. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что объектом готовящейся кибератаки был завод электромобилей в Неваде.В МИД подчеркнули, что россиян могут преследовать как в самих США, так и в третьих странах по запросам Вашингтона.По данным МИД, ситуация осложняется тем, что после закрытия американскими властями в 2017-2018 годах генеральных консульств России в <a href="http://ria.ru/location_San_Francisco/">Сан-Франциско</a> и <a href="http://ria.ru/location_Seattle/">Сиэтле</a> Москва полностью лишилась консульского присутствия на Западном побережье США."Это серьезно ударило по возможностям своевременно оказывать поддержку содержащимся там в тюрьмах россиянам", — констатировали в ведомстве.Отмечается, что российские дипломаты "прилагают все усилия для помощи оказавшимся в беде соотечественникам, обеспечения их законных прав и скорейшего возвращения на Родину".В заключение МИД рекомендовал "при планировании зарубежных поездок тщательно взвешивать" риски преследования с американской стороны, это относится к выездам в США и страны, имеющие с ними договоры о выдаче.
https://ria.ru/20200307/1568291763.html
https://ria.ru/20200806/1575437172.html
Владимир Колесников
Надо переделывать все! Заявляют, как всегда, нет аналогов, а если капнуть, как следует оказывается это все никуда не годится.
406
Арсений Новиков
МИДу надо объявить США террористическим государством.
275
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сан-франциско
сиэтл
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сан-франциско, сиэтл, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
В Министерстве иностранных дел предупредили
россиян об угрозе преследования спецслужбами США
при выезде за границу.
Поводом для этого стал арест в Америке 27-летнего гражданина России Егора Крючкова, которого его обвиняют в сговоре с целью совершения киберпреступления. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что объектом готовящейся кибератаки был завод электромобилей в Неваде.
В МИД подчеркнули, что россиян могут преследовать как в самих США, так и в третьих странах по запросам Вашингтона.
"Вынуждены констатировать, что, несмотря на наши многочисленные призывы к нормализации взаимодействия на основе российско-американского договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, правоохранительные органы США активно продолжают аресты россиян по всему миру. С 2008 года на территории третьих государств зафиксировано уже 56 таких случаев, из которых шесть произошло в 2019 году", — заявили в ведомстве.
По данным МИД, ситуация осложняется тем, что после закрытия американскими властями в 2017-2018 годах генеральных консульств России в Сан-Франциско
и Сиэтле
Москва полностью лишилась консульского присутствия на Западном побережье США.
"Это серьезно ударило по возможностям своевременно оказывать поддержку содержащимся там в тюрьмах россиянам", — констатировали в ведомстве.
Отмечается, что российские дипломаты "прилагают все усилия для помощи оказавшимся в беде соотечественникам, обеспечения их законных прав и скорейшего возвращения на Родину".
В заключение МИД рекомендовал "при планировании зарубежных поездок тщательно взвешивать" риски преследования с американской стороны, это относится к выездам в США и страны, имеющие с ними договоры о выдаче.