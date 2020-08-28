https://ria.ru/20200828/mid-1576455939.html

МИД предупредил россиян об угрозе преследования в США

В Министерстве иностранных дел предупредили россиян об угрозе преследования спецслужбами США при выезде за границу. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T21:21

2020-08-28T21:21

2020-08-28T22:40

сан-франциско

сиэтл

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574744919_0:40:2955:1702_1400x0_80_0_0_e9620440a0c6c890a9b29b69e34c1ef2.jpg

<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> В Министерстве иностранных дел <a href="https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4303492" target="_blank" rel="nofollow noopener">предупредили</a> россиян об угрозе преследования спецслужбами <a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a> при выезде за границу.Поводом для этого стал арест в Америке 27-летнего гражданина России Егора Крючкова, которого его обвиняют в сговоре с целью совершения киберпреступления. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что объектом готовящейся кибератаки был завод электромобилей в Неваде.В МИД подчеркнули, что россиян могут преследовать как в самих США, так и в третьих странах по запросам Вашингтона.По данным МИД, ситуация осложняется тем, что после закрытия американскими властями в 2017-2018 годах генеральных консульств России в <a href="http://ria.ru/location_San_Francisco/">Сан-Франциско</a> и <a href="http://ria.ru/location_Seattle/">Сиэтле</a> Москва полностью лишилась консульского присутствия на Западном побережье США."Это серьезно ударило по возможностям своевременно оказывать поддержку содержащимся там в тюрьмах россиянам", — констатировали в ведомстве.Отмечается, что российские дипломаты "прилагают все усилия для помощи оказавшимся в беде соотечественникам, обеспечения их законных прав и скорейшего возвращения на Родину".В заключение МИД рекомендовал "при планировании зарубежных поездок тщательно взвешивать" риски преследования с американской стороны, это относится к выездам в США и страны, имеющие с ними договоры о выдаче.

https://ria.ru/20200307/1568291763.html

https://ria.ru/20200806/1575437172.html

Владимир Колесников Надо переделывать все! Заявляют, как всегда, нет аналогов, а если капнуть, как следует оказывается это все никуда не годится. 406

Арсений Новиков МИДу надо объявить США террористическим государством. 275

65

сан-франциско

сиэтл

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сан-франциско, сиэтл, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире